Cette génération, très peu de jeux ont délivré des moments '' Next Gen '', car nous avons eu une période cross-gen exceptionnellement longue. Tout comme Gears 1 a été le moment sur Xbox 360, Gears 6 devrait l'être pour les Xbox Series.

Gears Of War : la nouvelle saga

posted the 04/04/2024 at 06:21 PM by negan