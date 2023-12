Falcom

Falcom

The Legend of Heroes : Kai no Kiseki - Farewell, Ô Zemuria

" En l'an 120X, tout prend fin."



C. Epstein, le père de la révolution orbale, a prophétisé la fin du continent zémurien.



À l’approche du « Jour X », une énorme fusée orbale est sur le point d’être lancée depuis une grande base militaire construite dans la chaîne de Kunlun.



L’homme peut-il traverser l’atmosphère de la planète ?



Qu’y a-t-il au bout du continent ?



L’humanité sera-t-elle capable de découvrir la véritable nature du « monde » ?



Alors que le monde entier assiste à la plus grande entreprise depuis l'aube de l'histoire, quelque part dans la singularité qu'est Ored, des forces de partout dans le pays étaient sur le point de se rassembler, y compris un jeune « Spriggan ».



L’unique piste vers les cieux lointains façonnera-t-elle finalement l’avenir de Zemuria, ou alors…



Acclamée pour la construction de son univers élaborée et son scénario épique, la série Trails s'est vendue à plus de 7,5 millions d'exemplaires.



L'histoire du continent Zémurien, qui a commencé avec The Legend of Heroes : Trails in the Sky, et a continué avec Trails from Zero, Trails to Azure, Trails of Cold Steel, Trails into Rêverie et Trails Through Daybreak—est sur le point de prendre une tournure dramatique avec le titre du 20e anniversaire The Legend of Heroes : Kai no Kiseki – Farewell, Ô Zemuria.

Pour fêter dignement le 20ème de la saga,vient d’annoncer. Un titre qui sortira ensur des plateformes encore non spécifiées et qui sonne comme un début d'adieu à la saga vu son titre.Voilà un condensé des premières informations disponibles :