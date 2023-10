Après un premier épisode plein de promesses, il était temps pour la franchise God of War de nous montrer ce qu'elle avait dans le réservoir avec ce God of War 2. Toujours sorti sur Playstation 2, il vient peut être parachever loeuvre de cette console en signant là son dernier coup d'éclat. Un jeu qui mérite clairement son numéro 2, mais qui malheureusement selon nous, échoue dans des domaines où on s'attendait à ce qu'il brille. Car c'est toujours bon de rappeler que faire une suite, c'est loin d'être facile, et God of War 2 en est une démonstration flagrante. Faisons donc le tour de God of War 2, et on vous souhaite de passer un bon moment en notre compagnie !