GAC 9,5/10

JeuxActu 19/20

BetaTesteur 9,3/10

Millenium 90%

Gamergen 18/20

JDG 9/10

JV 17/20

ActuGaming 8,5/10

GameWave 17/20

Gamekult 8/10

Gameblog 8/10

IGNFrance 8/10

Numerama 8/10

PresseCtiron 8/10

En terminant, j’ai énormément apprécié mon aventure dans Marvel’s Spider-Man 2. Insomniac a réussi à rehausser la qualité de sa trame narrative et de sa jouabilité sans tout changer. La qualité des quêtes secondaires est à point, les acteurs sont excellents et les nouveaux vilains sont bien choisis. La représentation de New York est encore plus grandiose avec de nouveaux quartiers que j’ai aimé explorer. Outre les quelques petits crashs que j’ai eu, je n’ai que du positif à dire du nouveau jeu d’Insomniac. J’ai déjà hâte de découvrir la suite et les DLC. C’est une belle réussite pour Sony et je le recommande fortement pour tous ceux qui ont une PlayStation 5.Si les premières heures de jeu nous poussent à croire que Marvel's Spider-Man 2 n'est qu'une simple mise à jour PS5 des précédents épisodes, très rapidement on se rend compte que le titre d'Insomniac Games va beaucoup plus loin et mérite amplement son statut de véritable suite. Visuellement plus riche, plus fourni et plus fin aussi, le titre d'Insomniac Games se démarque avant tout par sa mise en scène léchée et ultra spectaculaire. Le gameplay a lui aussi gagné en intensité via des mécaniques qui approfondissent le système et qui s'est adapté à la nouvelle coriacité des ennemis. Ces derniers sont plus vifs, plus résistants et offrent davantage un challenge, ce qui pimente considérablement les affrontements. A cela s'ajoute un rythme soutenu du début jusqu'à la fin de l'aventure et vous aurez un bel aperçu de ce Marvel' Spider-Man 2. Mais là où Insomniac Games est exemplaire, c'est dans la compréhension de l'univers de Spider-Man. Le studio connaît tellement le super-héros sur le bout des doigts qu'il parvient à nous surprendre là où d'autres médiums comme le MCU et les films de Sony Pictures n'arrêtent pas de faillir. Le traitement de Venom est fabuleux, et il est la quintessence parfaite de ce qu'on attend de ce personnage emblématique du mythe de l'Homme-Araignée. Il n'a jamais été aussi bien retranscrit à l'écran, et rien que pour ça, Insomniac Games doit recevoir les plus belles éloges. Les autres personnages ne sont pas en reste, qu'il s'agisse de Kraven, mais aussi de Peter Parker et de Miles Morales. Le studio a tellement compris cet univers qu'il doit servir de modèle pour le MCU et les films de Sony Pictures, souvent à la peine. Oui, c'est du jamais vu.En conclusion, Marvel’s Spider-Man 2 est une suite qui est encore meilleur et, surtout, plus grand que ses prédécesseurs. L’aventure est excitante, le contenu proposé est riche et, quand le plus gros du négatif du jeu est qu’il y a trop de contenu pour la durée de vie du jeu, c’est que nous sommes en quelque sorte sur la bonne voie. Étant une personne qui platine rarement ses jeux, on parle ici de neuf jeux platinés dans une bibliothèque de plus de 550 jeux, je vous confirme qu’ici, j’ai platiné le jeu parce que j’en avais réellement envie! Préparez-vous à vivre des moments intenses, à de la haute voltige, à de l’action rapide, à des moments qui vous feront rire, parfois peut-être même pleurer. Marvel’s Spider-Man 2 est bien plus qu’un simple jeu, c’est une expérience que vous n’oublierez pas de sitôt! « Être plus grands ensemble » est sa devise, mais également la clé de votre succès !Voilà qui devrait probablement rehausser la cote de popularité des jeux Marvel. Ce Spider-Man 2 nous a mis une véritable claque dans le domaine du "jeu-film" mais nous permet surtout de terminer l'année en beauté et ça fait du bien. Si quelques redondances dans les activités annexes peuvent entacher le plaisir du 100%, le scénario bien ficelé, le confort de jeu et l'attention aux détails font de ce troisième opus le blockbuster de l'automne que beaucoup attendaient.Comme nous l’avons dit précédemment, Marvel's Spider-Man 2 reprend les bases des anciens titres et peaufine certains aspects, tout en y ajoutant de la nouveauté. Il y a eu un énorme travail sur l’écriture pour surprendre et bousculer un brin les fans de la licence. Spectaculaire, bluffant, stupéfiant, vous vous surprendrez à retenir votre souffle durant certaines phases sensationnelles. Vous l’aurez compris, une fois lancé, dur de s'arrêter, ne passez surtout pas à côté de l’Homme Araignée.Marvel's Spider-Man 2 est un jeu extrêmement bon dans beaucoup de domaines. C'est un titre qui se vit, se ressent, s'écoute et se prend en main avec une immersion incroyable. Nous avons affaire à une véritable suite, autant dans la narration que dans les évolutions de gameplay, qui sentent tout de même bon comme à la maison. Avoir deux Spider-Man est effectivement une double source de bonheur mais aussi des possibilités décuplées. On apprécie sa cohérence, son identité visuelle et on lui pardonne volontiers ses maladresses et ses quelques défauts techniques qui se noient littéralement sous le poids de son excellent récit à double vitesse.Spider-Man 2 est un blockbuster grand public très réussi, qui plaira sans problème aux fans de la licence. L’aventure est plus explosive que jamais, avec une technique parfois vraiment impressionnante, un New York deux fois plus grand que par le passé et même des missions annexes plus fouillées. Cela étant dit, Insomniac se repose un peu trop sur les forces (et les faiblesses) des précédents opus, ratant l’occasion d’amener le gameplay et l’écriture un peu plus loin. Au final, ça manque un peu de souffle, de matière pour donner vie à un deuxième épisode à la hauteur de nos attentes, mais on a quand même passé un excellent moment.Marvel’s Spider-Man 2 est un jeu très solide et une suite des plus classiques. On améliore ce qui plaisait, on tente de gommer les défauts et surtout on propose plus de contenu. Le problème vient donc surtout du fait qu’il vienne après un jeu déjà trop classique de base et qu’une autre itération est déjà passée par-là entre temps. L’absence d’originalité est donc une nouvelle fois compensée par un bon traitement émotionnel des personnages et par l’amour manifeste du studio pour cet univers. La relation entre Peter et Miles marche même si des gameplay plus différents n’auraient pas été de refus pour créer plus d’intérêt ludique au fait d’incarner les deux. Mais malgré ce manque d’innovation, notre attachement à la Spider-Family et les pistes lancées pour l’avenir font que l’on a tout de même déjà hâte de repartir à New York pour de prochaines aventures après un détour chez un certain Wolverine.Non, Marvel's Spider-Man 2 ne sera certainement pas le GOTY, car il conserve une âme identique aux autres opus tels que la ville, les actions à réaliser, bien qu'elles soient plus diversifiées et difficiles qu'auparavant, ainsi qu'un gameplay globalement identique, mais agrémenté de nouvelles compétences et du changement de protagoniste... De fait, si vous n'avez pas aimé les deux jeux sortis ces dernières années, n'attendez pas à être transcendé par celui-ci et passez votre chemin.Dans le cas contraire, nous ne pouvons que remercier Insomniac de nous proposer une suite décente et qui saura ravir les amateurs de la série tant par la nouvelle mobilité des Spider-Man que des combats plus nombreux et rythmés, sans oublier le choix entre Peter et Miles, mais également l'introspection et le travail de fond fourni par les cinématiques, les dialogues et la sombre toile qui se tisse autour des héros leur rappelant que chaque choix à ses conséquences.Les antagonistes sont charismatiques et n'offrent pas une ambiance Disney avec des méchants « pas tQue ce soit pour vendre des comics, des films ou des jeux, Spider-Man reste la valeur sûre de Marvel, de la même façon que Batman pour DC Comics. Si on retrouve beaucoup d'éléments et mécaniques semblables au premier opus dans ce Spider-Man 2, la structure scénaristique et les combats en tête, difficile de ne pas succomber au côté blockbuster carré, à la technique irréprochable d'Insomniac et à l'amour que le studio éprouve pour les comics qui se ressent à chaque instant. L'ensemble a beau être prévisible et emblématique de tout ce que représente un AAA made by Sony, l'expérience est tellement satisfaisante et les efforts consentis sur les activités et quêtes secondaires si évidents qu'il est difficile de résister à la tentation de finir le jeu à 100%. Le côté plaisir coupable est là, les défauts sont évidents, mais comme le dit si bien un moine dans une célèbre pub de fromage : « Pardon, mais c'est trop bon. »Marvel’s Spider-Man 2 ressert la même chose mais en mieux. C’est conforme à nos attentes : un blockbuster grand public qui tabasse sévère avec l’une des introductions les plus impressionnantes jamais vues. Une suite bardée de surprises et de gros moments d’action qui feront date dans la licence. Le parkour hyper exaltant dû à la rapidité accrue, avec ou sans delta-toiles, les combats nettement plus grisants grâce aux capacités du symbiote ou encore la présence de Venom font que cet opus est le meilleur jeu Spider-Man à ce jour. Malheureusement, les quêtes secondaires travaillées, mais trop peu nombreuses, ne relèvent toujours pas le niveau des activités annexes barbantes. En dépit de cet écueil, Sony tient une nouvelle très belle vitrine pour la PS5. À posséder absolument pour les fans de l’homme araignée et de super-héros.Toujours plus spectaculaire, plus épique, plus accessible, Marvel's Spider-Man 2 n'oublie pas de satisfaire les plus grands fans de l'univers Comics en donnant tout un tas de clins d'oeil et références au produit d'origine. Son dernier tiers risquera néanmoins de frustrer de nombreux joueurs tant celui-ci ne fait qu'amorcer une suite sans véritablement donner de conclusion à sa propre histoire. Espérons que nous n'attendrons pas trop longtemps avant d'en savoir plus sur les aventures de Miles, Peter et compagnie.Marvel’s Spider-Man 2 est un jeu vidéo schizophrène, un comble sachant qu’il permet d’incarner deux super-héros. Les premières heures sont ennuyantes, trop scolaires et presque trop routinières. Et puis l’expérience finit par décoller et assumer son vrai statut d’exclusivité PlayStation 5 incontournable. Visuellement incroyable, il tisse sa toile avec la réussite attendue, fruit d’une recette plus efficace que vraiment audacieuse. Insomniac Games ne tient pas à revoir sa formule de fond en comble, ce qu’on pourra déplorer sur la structure du monde ouvert.On prend quand même beaucoup de plaisir à déambuler dans les rues de New York, ville qu’on commence à connaître par cœur. Marvel’s Spider-Man 2 doit beaucoup à la sympathie qui se dégage des deux héros qu’il met en scène. Le super-héros Marvel dispose d’un sacré totem d’immunité sur ce point, et ce titre fait autant honneur au personnage qu’à la PS5, dont les technologies aboutissent à une expérience assez unique.Spider-Man 2 est un bon gros blockbuster. Il surclasse son prédécesseur, pour proposer une nouvelle aventure encore plus riche, encore plus dense, encore plus grisante côté sensations, encore plus aboutie techniquement. On reste scotché face à certains environnements, face aux animations, face à certains effets de mise en scène, mais on soupire aussi parfois, plus ou moins fort, face à une formule efficace mais plus qu’éprouvée, un côté trop « étiré », certaines phases vraiment sans intérêt (voire franchement pénibles…) et encore une fois ce côté « déjà vu » finalement.