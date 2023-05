Éditeur : Nippon Ichi Software

Développeur : Nippon Ichi Software

Genre : RPG

Prévu sur PS5/PS4/Switch

Date de sortie : 29 Juin 2023 (Japon)

Depuis l'émergence des "superpowers" il y a environ un siècle, certains les utilisent pour aider la société, tandis que d'autres en abusent. Pour faire face à ces incidents, l'État a créé l'Anti Abnormal Unusual Talent Team (AUT), une agence de police composée d'utilisateurs de "superpowers". Cependant, la charge de travail est devenue trop importante, et la Reserve Anti Unusual Talent Team (RAUT) a été créée pour surveiller et former les enfants avec des "superpowers".En 2023, vous incarnez un ancien membre de l'AUT chargé d'enseigner les étudiants de la RAUT 302.Vous serez responsable de diriger ces étudiants à travers des missions périlleuses, et de devenir leur professeur pour la vie.