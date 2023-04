Tests

On va donc commencer par s’attarder surou plus communément appelé, adaptation de la franchise et non d’un épisode direct puisque l’on pourrait simplement parler d’un petit spin-off sans grande prétention scénaristique et c’est tant mieux : les millions de fans des épisodes principaux ne sont peut-être pas chauds à l’idée de dépenser 660 boules pour un casque et un jeu, tandis que les non-initiés pourront zapper la majorité des cinématiques tant le scénario leur sera de toute façon imbuvable malgré ses quelques lignes tant il est construit à partir de termes spécifiques à la franchise, ici jamais contextualisés. Juste un petit spin-off encore une fois, qui ne cherche même pas à faire dans le fan-service vu que Aloy ne sera là que pour un rapide coucou avant de retourner dans son coin faire plus intéressant (genre sauver le monde).Une fois l’aventure bouclée, ce qui prendra moins de 10h, la question est là : pourquoi avoir voulu faire un épisode VR de? Si ce n’est pour la poids commercial de la licence. C’est une interrogation d’importance quand on sait que le principal argument des jeux principaux, donc les combats et les diverses possibilités associées, sont ici réduits à peau de chagrin. Une seule arme déjà, l’arc donc avec ses quelques munitions spéciales dont le craft temps réel est tout sauf pratique en pleine joute malgré le ralenti (les flèches normales sont elles illimitées, heureusement). Pas de lance, pas d’infiltration, pas d’armes secondaires, pas de piratage, pas de pièges… Et oubliez les notions de voltige et le besoin de prendre parfois en compte le level-design : nous parlons ici à chaque combat de simili arène minuscule où votre « ancien Carja de l’Ombre » ne peut évoluer qu’en cercle autour d’un ou plusieurs ennemis en balançant ses flèches aussi précisément que possible (on retrouve heureusement la possibilité de broyer certaines parties stratégiques), en plaçant quelques esquives sur le coté ou en s’abaissant. C’est tout.Faire mumuse avec l’arc est hautement grisant en VR il faut avouer mais en terme de profondeur de jeu, on est quand même dans du très très basique et ça la fout quand même mal après bientôt une décennie de VR, surtout quand nombreux ont fait bien mieux depuis des années. On aurait pu miser sur la profondeur d’un jeu de survie en milieu hostile, mais ça n’aurait peut-être pas été très grand public. Alors pourquoi pas une pure expérience arcade à grand spectacle avec la variété qui va avec ? Car pour le coup, il y a de la matière première avec Horizon. Quitte à faire une expérience simple et linéaire, pourquoi ne pas avoir offert des sessions d’exploration sous-marines, des mini-jeux dans les airs, des passages shoot-sur-rail à dos de bestiole ? Bref, davantage de fun comme ont pu le faire d’autres même sur le premier PSVR ? Non, les seuls moments « annexes » reviennent à s’amuser deux secondes avec les objets trouvés sur le chemin comme un tambour ou un pinceau pour dessiner des zizis sur les murs, et deux modes annexes, l’un contemplatif, l’autre en shoot sur cible sans classements. Mwef.Non en fait le vérité vraie, c’est queest avant tout une expérience de grimpette façon, la profondeur en moins. Le jeu deest en effet connu pour un certain degré d’exigence que l’on ne retrouve jamais ici tant les aides sont nombreuses et qu’il suffit d’avoir notre main à 30 centimètres du rebord pour valider l’obstacle. Pas de gestion de fatigue non plus, notre héros ayant les biceps suffisamment durs pour braver toutes les ascensions en baillant, par la force de ses mains avec ou sans piolets, et si le titre intègre quelques puzzles sur le chemin et de très rares embranchements, cela constituera l’essentiel de l’expérience (60 à 70 % du temps de jeu, et ça peut bien se ressentir dans vos bras).Et on enchaîne de suite en ce dimanche pluvieux (de mon coté du moins) avec, l’extension qu’on attendait avec une certaine impatience vu les révélations finales deet donc l’occasion d’aborder la transition vers un troisième épisode possiblement apocalyptique. Ce n’est pas le cas. En fait, la seule transition queeffectue, c’est celle du cross-gen au new-gen tandis que le scénario ressemble davantage à un « filer canonique », terme qui n’a pas de sens au préalable mais que l’on peut néanmoins résumer facilement : c’est canon, mais ça n’a en fait pas une très très grande importance sur le fil rouge au point que l’on s’imagine déjà que les fans pourront aborder sans problème le futur troisième épisode sans avoir touché l’extension dont il est question aujourd’hui. Le synopsis se contente en effet de nous ajouter une large zone où Aloy se fera une sympathique copine tout en mettant fin aux agissements d’un dernier Zénith sur place, un moustachu sectaire que l’on croisera à quelques reprises durant les plus ou moins 5h requises pour boucler le scénario (y a des annexes évidemment, dont certaines quêtes bien écrites).Oserait-on dire que ce qui surprend le plus dans, c’est ce qui n’est pas présent : Seyka (la fameuse copine) étant présente dans la majorité des situations principales et ayant de très bonnes capacités en combats, on s’étonnerait presque que l’aventure n’est pas été agencée pour tenter le mode coopération, pourtant l’un des souhaits dedepuis le premier épisode. On en restera donc au solo, et c’est très bien aussi, pour ce rab d’aventure fait essentiellement de trois grosses missions principales où le fond ne change pas vraiment même dans l’exploration hormis qu’il faudra fouiner un peu par vous-même pour faire apparaître les « ? » faute de long-cou dans cette zone.apporte néanmoins des éléments attendus comme des nouveautés dans le bestiaire, toutes réussies, avec mention pour ces foutues mécha-crapaud potentiellement redoutable selon le mode de difficulté adopté, et un vrai boss final très impressionnant techniquement et prouvant que, effectivement, la PS4 aurait pu lâcher quelques gouttes de sueur face à un tel morceau.a d’ailleurs profité d’avoir lâché la old-gen pour ne plus se priver niveau possibilité avec notamment notre bestiole volante qui peut maintenant s’enfoncer dans les profondeurs sous-marines et inversement sans la moindre transition. Sympa, mais peu exploité, et toujours cette sensation que le moteur n’est pas encore rôdé pour des transitions trop rapides de données, d’où la relative lenteur de votre monture, et pire encore pour la barque que l’on délaissera très vite.Au final, on restera à mi-chemin entre le simple DLC et la véritable extension, car si on y retrouve l’essentiel dont également de nouvelles compétences et une certaine arme (bien cheat d’ailleurs), manque peut-être cette sensation de dépaysement par rapport au jeu de base. Une simple nouvelle archipel ajoutée fournie avec des cieux plus jolis, avec temps de chargement obligatoire pour passer du jeu à l’extension, qui du coup en reprend les mêmes assets exception faite d’une zone volcanique vantée mais finalement en retrait. Après c’est 20 balles seulement, et on se doute surtout quegarde le pleinement neuf sous le coude pour la prochaine grande aventure dans quelques années.