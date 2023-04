Plongez dans l'univers terrifiant de Resident Evil 4 Remake avec cette vidéo qui vous dévoilera toute l’histoire et secrets de ce survival horror mythique de Capcom. Suivez les aventures de Leon S. Kennedy, un agent spécial chargé de sauver Ashley Graham, la fille du président des États-Unis, kidnappée par Los Illuminados, un mystérieux groupe dirigé par Ramon Salazar et Osmund Saddler.Dans cette vidéo, je vous expliquerai l'histoire et le lore de chaque personnage clé comme Albert Wesker, Ada Wong, Luis Sera, Jack Krauser et bien d'autres encore, ainsi que les secrets qui les entourent.Vous découvrirez également l'origine des différents infectés terrifiants qui peuplent le village espagnol, tels que Del lago, Bitores Mendez, les Ganados, les Novistadors, les Verdugos, les Regeneradors et les U-3.Mais ce n'est pas tout, vous serez également confronté à des questions cruciales : qui sont vraiment Ramon Salazar et Osmund Saddler ? Quels sont les secrets qui se cachent derrière Los Illuminados, le mystérieux groupe responsable de l'enlèvement d'Ashley Graham ? Pourquoi Krauser a changé de camp ? Que fait Ada Wong dans un tel village ?