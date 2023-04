Éditeur : NIS America

Développeur : Nippon Ichi Software

Genre : RPG

Prévu sur PC/PS5/Switch

Date de sortie : 1 Septembre 2023 (Europe)

Langues : Anglais / Japonais

Pour la première fois en Occident arrivent deux nouveaux titres de la licence Rhapsody dans cette compilation inédite incluant des visuels de l’histoire améliorés.Rhapsody II : Ballad of the Little Princess, la jeune Kururu souhaite suivre les pas de sa mère Cornet, et décide donc de partir à l’aventure afin de trouver son prince charmant.Rhapsody III: Memories of Marl Kingdom vient conclure l’histoire de la franchise Rhapsody et de ses personnages dans une série de plusieurs chapitres. Découvrez des évènements qui se sont déroulés avant, pendant et après les jeux Rhapsody, incluant notamment une conclusion poignante sur la mère de Cornet : Cherie.