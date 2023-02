J'ai de plus en plus de mal avec l'organisation de Disney aujourd'hui. Entre les projets surfant sur la nostalgie et leur gestion humaine, on a un peu perdu la magie d'antan.J'avais déjà abordé Lone Ranger et aujourd'hui, je veux m'attaquer au deuxième plus gros échec de Disney, un film dont on a besoin aujourd'hui et comprendre pourquoi il est sous-estimé. Je vous présente : Tomorrowland, A World Beyond(2015)