Éditeur : CyberConnect2

Développeur : CyberConnect2

Genre : T-RPG/Stratégie

Prévu sur PC/XSX/XOne/PS5/PS4/Switch

Date de sortie : 11 Mai 2023

Langues : Français / Anglais / Espagnol / Japonais.

C'est la suite deUne année s'est écoulée... et nos valeureux enfants se retrouvent de nouveau embarqués dans un char ! Quel terrible destin les attend, et quels autres secrets renferme ce bas monde ?Ce magnifique RPG au tour par tour est de retour avec encore plus de tactiques, d'aventures et d'histoires palpitantes ! Un système de combat amélioré pour plus de stratégie ainsi qu'un tout nouveau système d'événements vous permettront de prendre des décisions qui affecteront le déroulement de la partie !