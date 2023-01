Tests

2022, ce n’était pas l’enfer, mais l’année fut pavée de déceptions et il est bien dommage que 2023 démarre de la même façon. Pourtant, on y croyait, peut-être moins une fois poncé la démo jouable, et il faut bien l’avouer qu’à l’arrivée, cette nouvelle adaptation a offert davantage de prétexte aux bâillements que de moments épiques. On ne va pas remettre en question le rythme d’un RPG au tour par tour, d’ailleurs bien à l’ancienne dans certaines intentions (comme une allure depar moment) mais disons qu’il est difficile de passer outre des aspects bien trop vieux pour être validés aujourd’hui, et quelques idées bien mal exécutées.A l’instar de, notre intéressé va nous proposer un scénario inédit et comme le précité, Eiichiro Oda « aurait » participé au développement de l’histoire et des protagonistes, les guillemets étant là pour spécifier que son travail semble équivalent à celui de Toriyama dans. Car seulement deux nouvelles têtes vont faire part de leur présence au fil de l’histoire, le premier avec un design à la Nomura dont le fruit du démon est un peu osef, et une gamine au visage vu 300 fois qui elle a un fruit incarnant à lui seul tout le statut « non canon » de l’histoire : la capacité à faire oublier les souvenirs de quelqu’un (en gros). Dans un JV, on appelle cela « l’effet» pour faire repartir tous vos persos au level 1. Dans le lore de, faut quand même se dire que la gamine pourrait donc rendre inoffensif des mecs comme Kaido, Shanks et Mihawk. Mais on va essayer de mettre ça de coté.Donc l’équipage va débarquer sur une mystérieuse île pour être confronté, passé une longue introduction, à leur retour en arrière niveau puissance, ayant à la fois besoin de repartir dans des souvenirs passés pour récupérer leurs compétences, tout en devant percer les mystères de l’endroit. Scénaristiquement, c’est très banal et surtout, tout n’est qu’un gros prétexte à l’habituelle grosse adaptation dedans un cycle fait de DBZ/Naruto/One Piece. Et ce n’est pas faire le blasé de dire cela en constatant que le coté « inédit » de l’adaptation est très vite mis en retrait. L’île, son exploration et ses petits donjons sont en fait les entractes de la narration. Le plus gros de la durée de vie sera passée dans les souvenirs, découpés en 4 arcs (Alabasta, Water Seven, Marine Ford et Dressrosa).Deux problèmes interviennent de ce coté, outre le fait de la sensation de redite quand on voulait du pleinement neuf, surtout pour les fans qui ont traversé les différents chapitres du manga une tétrachié de fois en JV. Le premier, c’est que le jeu semble au départ nous vendre une possibilité de « What If » avec des modifications par rapport aux événements réels, mais il n’y a absolument rien de percutant à ce niveau. Le deuxième, c’est que même un gros connaisseur qui veut rentabiliser son achat va devoir sérieusement s’accrocher au début tant le rythme est ATROCEMENT lent ! L’intro était déjà longuette avec bien trop de blabla (on retrouve quand même une certaine dose de l’humour du manga/anime) mais la partie Alabasta est usante et beaucoup trop longue pour ce qu’elle propose. Pour vous donner une idée, dîtes vous simplement que le Chapitre 1 (l’intro) et le deuxième (Alabasta) représentent limite un tiers du jeu… alors qu’il reste ensuite 8 chapitres, à peu près avec le même enchaînement (exploration, donjon, arc souvenir).Alors on ne sait pas si le développement a subit des contraintes pour pousser l’équipe a raccourcir tout ce qui restait mais croyez bien, ce n’est pas plus mal tant la partie Alabasta est usante, plombée par des allers-retours et autres détours pour essayer d’augmenter artificiellement la durée de vie. On en parle de l’arrivée dans cet arc ? Vous démarrez à un point A pour vous rendre à un point B pour ensuite aller obligatoirement au point C qui vous imposera de revenir au point A, réclamant d’aller au B pour finalement revenir à C, puis B puis A pour ensuite ouvrir une foutue grille qui aurait pu être découpée en 2 secondes par Roronoa. Tout cela entrecoupé de blabla n’offrant pas toujours du doublage (néanmoins beaucoup plus que dans) et visiblement un transfert d’idée foireuse. Vous vous souvenez des dialogues in-game pendant les déplacements qui bloquaient la fonction pause et l’ouverture du menu dans le dernier? Bah le mec qui a eu cette idée de merde semble avoir été embauché chez ILCA.Pourtantn’est pas totalement mauvais et même meilleur que, ce qui n’est pas très dur, mais juste que l’expérience est beaucoup trop classique pour un tel univers et surtout que sorti des défauts évoqués, le jeu échoue souvent à imposer ses semblants d’idées. Tout l’équipage est jouable cette fois, et le game-design s’adapte en conséquence pour permettre à chacun d’avoir sa petite utilité dans les déplacements (sauf Brook, le mal-aimé de cette adaptation). Luffy peut repérer des adversaires plus fort que la norme (boost d’xp), tandis que jouer avec Sanji fait apparaître de la bouffe dans certains endroits, et évidemment de l’argent si c’est Nami. L’ennui, c’est que non seulement c’est un peu surfait, mais surtout ça aurait pu être intéressant si ce principe était adapté à la totalité de l’équipe et non simplement celui que l’on voit à l’écran. Là, ça devient lourd de se promener, de voir un nid en hauteur, devoir prendre Usopp pour le shooter (genre Luffy peut pas avec ses bras ?), changer ensuite pour Sanji histoire de repérer de la bouffe, changer pour Zorro dès que l’on fait face à une grille, rechanger aussitôt ensuite pour Sanji (etc). Et encore une fois, tout est un prétexte : qui peut expliquer l’intérêt, lorsque l’on fait face à un petit tunnel, de devoir passer de Luffy au petit Chopper, traverser le tunnel… pour une fois de l’autre coté reprendre Luffy ? Il n’y en a pas, si ce n’est faire économiser des animations pour les autres persos.Pourtant, le vice nous pousse à tout fouiller pour ramasser un max d’objets, voire nos personnages remonter en puissance petit à petit, et dès que possible confectionner une tonne de bouffe pour faire la majorité des combats en auto commedont on retrouve la même notion de challenge, c’est à dire assez faible dès lors que vous vous attardez bien sur tout ce qui touche aux accessoires. Ce n’est d’ailleurs pas plus mal en y regardant de plus près. En ayant voulu offrir un double système pierre/feuille/ciseau et un principe de placement, les combats voulus plus tactique que la moyenne sont trop longs pour ce qu’ils rapportent en expérience, sauf quand un petit défi aléatoire vient s’immiscer. A ce moment, on vous conseillera d’enlever de suite le mode auto tant le gain est à la hauteur (du bonus x5 et parfois plus, on prend).