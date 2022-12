Éditeur : Studio MDHR / Microids

Développeur : Studio MDHR

Genre : Plateformes/Action

Disponible sur PC/PS4/XOne/Switch

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois / Espagnol.

Dans la pure veine « run and gun ».Inspirés des cartoons américains des années 30.Vous incarnez Cuphead ou Mugman (en solo ou en mode coopératif local) et explorez des mondes étranges, mettez la main sur des armes inédites, apprenez des techniques spéciales redoutables et découvrez des secrets cachés pour essayer de rembourser votre dette au Diable en personne !