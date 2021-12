(Le jeu est aussi en Français)



Metacritic 72% -Pour l'instant-

( 18 Positives / 25 Mitigées / 0 Négative)

Gameblog 7/10

JVC 14/20

ActuGaming 6/10

Cette Bataille de Méninges se révèle aussi accessible que compétitive grâce à la confrontation des scores en ligne, mais Cérébrale Académie sur Switch manque d'innovation et globalement de contenu pour attirer les adeptes de l'entraînement cortical suffisamment longtemps.Selon ce que vous cherchez, vous trouverez plus ou moins d'intérêt dans ce Cérébrale Académie : Bataille de Méninges. Pas à considérer comme un party-game mais un programme d'entraînement mental sous forme de jeu vidéo, le titre de Nintendo fait bien le job si on le prend ainsi. L'ambiance est agréable, les mini-jeux variés avec une difficulté crescendo qui ne laisse que peu de place à la répétitivité, le multijoueur est simple mais efficace. Mention spéciale pour la Bataille Fantôme - une bonne idée pour déclencher des "guéguerres intelligentes" entre proches - et l'utilisation du tactile, qui s'est révélée pour nous comme la manière principale de jouer à ce Cérébrale Académie. Deux points nous laissent cependant sur notre faim : le faible nombre d'épreuves (seulement vingt) et le manque d'un fil conducteur pour nous inciter à nous entraîner, autre que la course aux éléments cosmétiques et le challenge pour le challenge. Une bonne expérience malgré tout, qui a de plus l'avantage d'être adressée aux plus jeunes, voire très jeunes, comme à ceux qui le sont moins.Sous cette apparence rassembleuse avec un jeu voulant parler à tous les cerveaux, il s’avère que Cérébrale Académie : Bataille de méninges est surtout destiné aux jeunes enfants qui pourront entrainer leur matière grise avec des jeux simples et ludiques. A ce titre, il pourra amuser la famille grâce à son multijoueur jusqu’à 4 personnes. Pour le reste, on regrette un mode solo expéditif, un contenu trop pauvre et un mode en ligne incomplet. Il reste néanmoins honnête d’une certaine façon étant donné qu’il ne dépasse pas les 30€ à la vente. Si vous n’êtes pas la cible, vous savez donc dans quoi vous vous embarquez.