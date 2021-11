Millenium 85%

JVC 16/20

Gamespot 8/10

Shin Megami Tensei V est un jeu qui demande beaucoup au joueur – son rythme lent et sa difficulté punitive décourageront plus que probablement certaines personnes. Mais ceux qui s'y tiennent trouveront une expérience incroyablement enrichissante qui ne fera que s'améliorer à mesure que vous progresserez. SMTV vous donne vraiment l'impression que le poids de ce monde de cauchemars mythologiques en ruine et déchiré par les conflits repose solidement sur vos épaules, mais c'est un fardeau que vous serez heureux d'avoir choisi de porter.

Avec Shin Megami Tensei 5, Atlus atteint de nouveaux sommets grâce à un aspect exploration surprenant et particulièrement soigné, tout en continuant de peaufiner sa redoutable formule de capture de monstres et de combats au tour par tour. Le résultat est un plaisir de jeu sans cesse renouvelé, malgré des faiblesses techniques évidentes et une intrigue principale trop décousue pour convaincre pleinement. Il s'agit enfin d'un monstre d'équilibrage, alliant une accessibilité inédite pour la série à un challenge relevé mais loin d'être insurmontable : un jeu qui devrait aspirer votre âme des dizaines d'heures, pour peu que vous soyez de taille à relever le défi.Avec Shin Megami Tensei V, la Switch s’offre un nouveau J-RPG exclusif de grande qualité. En plus d'une ambiance post-apocalyptique au charme unique, le titre d’Atlus propose une intrigue intéressante autour de thématiques divines bien connues des fans de SMT. Et au-delà de ses solides mécaniques de RPG à base de recrutements de démons, ce nouvel épisode bénéficie de phases d’exploration dans de grandes zones ouvertes qui apportent un vrai vent de fraîcheur à la série. Malheureusement, l’expérience est un peu entachée par une technique pas toujours au top, entre un rendu qui manque de finesse et un framerate qui souffre de ralentissements fréquents (hors combats). Au-delà de ces quelques soucis, c’est surtout la difficulté du jeu qui risque d’en rebuter plus d’un, et ce, malgré la présence de plusieurs options d’accessibilité. Mais pour ceux qui auront le courage de s'y frotter, ces derniers trouveront un titre généreux dans son contenu et ses mécaniques qui aura de quoi les occuper pendant une bonne cinquantaine d'heures de jeu.Shin Megami Tensei V is a game that demands a lot of the player--its slow pace and punishing difficulty will more than likely turn some folks off. But those who stick with it will find an incredibly rewarding experience that only gets better the further in you get. SMTV truly makes you feel like the weight of this crumbling, conflict-torn world of mythological nightmares rests firmly on your shoulders--but it's a burden you'll be glad you chose to bear.