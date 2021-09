JVC 18/20

Gameblog 9/10

GameInformer 8,5/10

Eastward crée un voyage agréable à travers des royaumes fascinants et étranges, mettant en vedette un casting mémorable. Bien que les combats soient ternes et qu'il y ait quelques puzzles répétitifs qui ternissent l'expérience, c'est une balade qui vaut la peine d'être vécu.

GoodIsAGeek 8/10

Quoi qu'il en soit, Eastward est une aventure tout au long agréable et saisissante, avec des personnages mémorables, un humour sympathique et juste assez de mystère pour vous garder. Que vous soyez fan des anciens classiques du RPG ou non, il y a beaucoup à aimer à propos d'Eastward, et assez ici pour mériter votre attention.

JVFrance 8/10

Que dire de plus ? Eastward est un jeu d'aventure exceptionnel qui réussit pratiquement tout ce qu’il entreprend, et parvient à tenir sa barque d’une main de maître sur les 20 heures qu’il faut pour le finir. Le titre du Pixpil ne se repose que très rarement sur ses lauriers, avec constamment de nouveaux personnages au design et à l’écriture soignée, des zones inédites et toujours somptueuses, sans oublier un scénario intéressant, aussi bien léger qu'épique. Même les combats et énigmes sont réussis, avec un duo de héros complémentaire manette en main mais également dans l’histoire qui nous est contée. Un souci du détail de chaque instant, et une aventure à découvrir de toute urgence.Un véritable coup de cœur. Voilà comment on pourrait résumer notre sentiment après avoir accompli ce voyage en compagnie de John et Sam. Level design varié, histoire passionnante, personnages drôles et attachants, écrin visuel et sonore à tomber… Eastward a tout pour lui. Bien plus qu’une pâle copie de ses illustres modèles, le jeu néo-rétro de Pixpil coche toutes les bonnes cases pour s’imposer comme un pur bijou d’action-aventure 2D.Eastward crafts a cozy journey through fascinating and bizarre realms, featuring a memorable cast. While lackluster combat and a few repetitive puzzle styles tarnish the experience, it’s still a ride well worth taking.Regardless, though, Eastward is an enjoyable and arresting adventure throughout, with memorable characters, likeable humour and just enough of a central mystery to keep you engaged. Whether you’re a fan of older RPG classics or not, there’s a lot to love about Eastward, and enough here to warrant your attention.Que ce soit via sa direction artistique à la sauce Pixel Art, ses mélodies justes faisant vibrer la corde de la nostalgie ou encore grâce à son gameplay maîtrisé, Eastward rempli totalement le contrat : il est plaisant à traverser, fun à jouer et à découvrir. L’univers d’Eastward séduira les amoureux du genre et les plus nostalgiques, alors que le scénario saura tout autant capter l’intérêt. Convenant aussi bien aux petits qu’aux grands, Eastward est un jeu indépendant que l’on vous conseille de faire sur PC ou bien sur Nintendo Switch. Une petite pépite qui nous a séduits et qui se savoure en cette période de rentrée.