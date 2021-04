Millenium 85%

IGN 8/10

Gamespot 8/10

JVC 15/20

Gamergen 14/20

Avec des graphismes qui vont faire pâlir de jalousie les autres jeux de la franchise, New Pokémon Snap réussit à s'inscrire dans la lignée des meilleurs spin-off de la série. Plus qu'un renouveau de l'épisode sorti sur N64, ce nouvel opus est une bouffée d'air frais nous proposant un voyage haut en couleurs dans une nouvelle région.Avouons-le, New Pokémon Snap a tout pour plaire et n'a que très peu de défauts venant entacher son potentiel même si sa durée de vie reste un peu courte.New Pokémon Snap is a photography game with occasionally clunky progression, but which is eager to show off its delightful subjects and let them surprise you.Fans clamored for a Pokemon Snap remake for years, and with New Pokemon Snap, we've gotten even more than we bargained for: a great sequel that pulls from all eight generations of Pokemon released so far, dynamic courses that can be explored during both daytime and nighttime, and the ability to create an album of edited, personalized Pokemon photos (which you can then print or post online, a fitting evolution of the game in the social media era). Though there's sometimes a disparity between photos that make it into your Photodex and the ones you like the most, the core motivation of catching a Pokemon doing something particularly cool remains the driving force and the satisfying draw of New Pokemon Snap. 20 years later, taking photos of Pokemon in the wild remains as fun and exhilarating as it always was, and though it's been a long time coming, New Pokemon Snap was worth the wait.Malgré des défauts liés à sa structure, New Pokémon Snap offre une aventure réussie grâce à un concept qui méritait de revenir sur le devant de la scène. Chaque niveau constitue en effet un petit émerveillement en soi, avec de nombreux Pokémon, des ambiances variées, et surtout cette curiosité naturelle qui pousse le joueur à s'arrêter sur le moindre détail, ainsi qu'à expérimenter avec les différents objets. Les levels du titre renferment ainsi mille et un secrets, mais sa structure est un peu trop bancale pour que l'on en profite véritablement. Hormis la première et dernière partie du jeu, New Pokémon Snap s'enlise dans une forme de routine, où les nouveautés de gameplay et les jolies cinématiques se font plus rares, et où il faut systématiquement retourner dans des niveaux déjà visités pour récolter de l'expérience et avancer. Alors oui, ces levels changent au fil des expéditions, mais difficile de ne pas être un peu miné par cette répétitivité qui alourdit la progression. Toutefois, pas de quoi bouder son plaisir. Le titre de Bandai Namco reste une expérience agréable qui plaira sans problème aux fans de l'opus original, voire même aux nouveaux venus.New Pokémon Snap était attendu depuis de longues années, le jeu de la Nintendo 64 a marqué toute une génération de joueurs, mais force est de constater que si l'expérience est amusante et très mignonne, le gameplay est très limité et tourne rapidement en rond, comme tous les rails shooters. Mais ici, l'aventure est presque relaxante, l'univers des Pokémons est un régal à découvrir au fil des expéditions, le joueur saute avec impatience dans le Neo One pour explorer la région de Lentis et photographier un maximum de créatures dans des situations amusantes. Un titre répétitif, mais terriblement mignon, qui a tout pour séduire les fans de Pokémon.