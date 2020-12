Gamekyo OST Awards 2020



Règles :



Je vous propose deux types de votes : un vote pour l’OST de l’année (donc la bande-son entière d’un jeu, pas juste quelques morceaux), et un vote sur les meilleurs musiques de 2020.



Pour l’OST de l’année (SOTY pour les intimes), vous ne pouvez choisir qu’une bande-son qui, selon vous et en même temps avec une part d’objectivité, est la plus marquante ou la meilleure qualitativement parlant parmi les jeux sortis en 2020. Chaque personne qui mentionne cette OST compte pour un point.



Pour les meilleurs musiques de de 2020, vous pouvez citer plusieurs morceaux issus de diverses OST (disons jusqu’à 10 max, sinon on n’a pas fini), là encore chaque mention de ce morceau comptant pour 1 point. N’hésitez donc pas à consulter les musiques citées en commentaire voire à copier la liste des morceaux que je vais essayer de mettre à jour régulièrement en mentionnant les morceaux pour lesquels vous votez, et en rajoutant ceux que vous ne voyez pas dans la liste !



Comme d’habitude, et toujours dans l’optique de partage musical de cette rubrique, n’hésitez pas à partager les liens des morceaux que vous citez pour en faire profiter tout le monde



Note : De façon assez logique, les OSTs et morceaux que vous citez DOIVENT provenir de jeux sortis en 2020 (je peux faire une exception pour ceux sortis dans la dernière semaine de décembre 2019, mais je doute qu’il y en ait beaucoup) et non pas de jeux auxquels vous avez joué sur le tard en 2020.



Concernant les remakes, remasters etc. sortis en 2020, il s’agit d’un cas particulier : les OSTs et morceaux ne sont pas éligibles au vote puisque les jeux d’origine ne sont pas sortis en 2020, SAUF s’ils ont bénéficié d’un travail de réorchestration tel qu’on peut les considérer comme une OST différente du jeu original.



Ainsi, un jeu comme Final Fantasy 7 Remake est éligible, mais pas un jeu comme Pikmin 3, par exemple. Quant à Xenoblade Chronicles Definitive Edition, vous ne pouvez voter que pour l’OST remasterisée, pas l’originale (et encore, j’hésite à l’exclure du vote tant les différences sont à peine notables avec l’originale...). Aucun problème pour les musiques du chapitre bonus en revanche. Même chose pour Persona 5 Royal, seules les pistes exclusives à cette nouvelle version sont accessibles au vote.



Nous arrivons bientôt à la fin de l’année, et puisque l’heure est aux récompenses et à la rétrospective des jeux de l’année 2020, je me disais que ce serait sympa de faire celle de Gamekyo adaptée à cette rubrique, c’est-à-dire concernant la partie musicale des jeux !C’est pourquoi je vous propose de participer aux…Je comptabiliserai ici les points sous forme de classement :- Final Fantasy 7 Remake : 1 vote- Paper Mario The Origami King : 1 vote- The Last of Us Part 2 : 1 vote- Final Fantasy 7 Remake - Arbiter of Fate - Rebirth : 1 vote- Paper Mario The Origami King - Autumn Mountain Battle Theme : 1 vote- Persona 5 Royal - I Believe : 2 votes- The Last of Us Part 2 - Unbroken : 1 vote(Et oui, je met Paper Mario mais c’est plus pour l’exemple et parce qu’en vrai c’est le seul jeu de 2020 que j’ai fait cette année, donc c’est vraiment plus pour faire bonne figure que parce que je la trouve meilleure de toutes les OST de 2020, quand bien même elle reste excellente mais faut pas déconner non plus. Bref