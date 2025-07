Nate Fox : J'aimerais beaucoup travailler sur d'autres Infamous. J'adorerais voir une réédition de la trilogie, mais Sucker Punch fait un jeu à la fois, et pour l'instant, nous sommes très concentrés sur la finition de Ghost of Yōtei.

posted the 07/19/2025 at 09:12 PM by yanssou