En 1987, Konami décidait de lancer un nouveau jeu qui donnera naissance à une série mythique :Un nom qui résonne auprès des plus anciens joueurs, évoquant pêle-mêle run & gun, grosse difficulté, jeu pour harcore, ambiance très 80's, etc...Nous allons donc revenir sur cette série, notamment sur son premier épisode.Une seule vie est trop courte pour jouer à tous les jeux sortis jusqu'à présent, forcément certains classiques ont tendance à passer sous les radars bien qu'archi-connus.J'ai donc décider de prendre mon courage à deux mains et de me frotter au titre de Konami, afin de vérifier si oui ou non, son grand âge a altéré toutes ses qualités d'époque.Comme beaucoup de jeux de son époque, Contra possède plusieurs noms. Contra est son nom originel au Japon mais aussi aux USA. En Europe, le jeu est connu sous le nom desur micro-ordinateurs etsur consoles. Ce dernier nom découle d'une censure du jeu venant d'Allemagne et remplaçant les humains par des robots.Toujours au sujet du nom du jeu de Konami,n'est pas un terme qui sort de nulle part. Comme certains le savent sans doute, il désigne en espagnol "Contre-révolutionnaire" et faisait référence à cette époque à un groupe armé basé au Nicaragua, pays alors en pleine révolution socialiste. Ces guerriers se battaient donc contre le gouvernement sadiniste de Daniel Ortega.Il se dit çà et là que l'administration américaine dirigée par Ronald Reagan à cette époque avait soutenu ces groupes via la CIA et avait même organisé un trafic d'armes vers l'Iran dont les bénéfices servaient à financer ces fameux contras. Financement qui a été clairement rejeté par le congrès américain d'où ces magouilles avec l'Iran.Bref, ce scandale d'état fit grand bruit au début années 1980, et servit bizarrement de nom à ce jeu vidéo assez fantaisiste qui n'a pour point commun avec ce qui a été expliqué ci-dessus, l'utilisation de guerrier aux muscles saillants dans une jungle rappelant l'Amérique Centrale, mais c'est tout.Car oui, Contra est un coktail, ou plutôt le fruit mûr engendré par le fertile cinéma américain des années 1980. Prenez, ajoutez duet saupoudré le tout avec de l'. Laissez mijoter le tout et vous obtenezContra se déroule dans un futur lointain en 2633.A ce moment précis, une organisation du nom de Red Falcon établit une base opérationnelle sur l'archipel fictif de Galuga, près de la Nouvelle-Zélande, dans le cadre d'un complot visant à anéantir l'humanité.Deux commandos, Bill Rizer et Lance Bean de l'unité Contra de la Earth Marine Corp (un groupe d'élite de soldats spécialisés dans la guérilla), sont envoyés sur l'île pour détruire les forces ennemies et découvrir ce qui s'y trame, car il se dit qu'une entité alien contrôle tout ce beau monde.Les flyers promotionnels de la version arcade américaine minimise ce cadre futuriste du jeu, l'inscrivant davantage dans un futur proche. Le manuel des versions ultérieures sur NES et micro-ordinateurs personnels modifiaient le cadre du jeu le ramenant au présent et positionnant l'emplacement de Galuga dans la jungle amazonienne.Est-ce utilise préciser que cette petite histoire n'est quasiment pas évoquée dans le jeu ?D'ailleurs on s'en fiche, le coeur du gameplay se situe au niveau du gameplay.Contra se décrit comme un run & gun, donc un jeu d'action principalement side-scroller qui se joue à 1 ou à 2 simultanément. Le shoot y est forcément central tout comme les passages plateformes.Notre personnage peut tirer sur les 8 directions (non sans difficulté pour certaines, notamment en dessous de lui), obtenir des améliorations d'armes, sauter et blaster à tout va.Le jeu dispose de 7 stages en Arcade, qui ne sont d'ailleurs pas construits sur le même modèle. En effet, le game-designer Koji Hiroshita a choisi de nous faire alterner des niveaux en 2D side-scroller, 2D au scrolling vertical (plus rare) et en pseudo 3D un peu à la Cabal ou Nam 1975 pour détruire des éléments au fond de l'écran.Les point positifs de Contra sont d'abord l'action très intense. Le titre a beau être ancien on est tout simplement à fond, et forcément l'ensemble est immersif. Ca tire de partout, il faut être sur ses gardes en permanence.Le titre de Konami s'avère encore aujourd'hui très jouissif pad en main, d'autant que la jouabilité reste de haute volée malgré les petits soucis visés vers le dessous, mais on s'en sort sans gros domages.Par contre là où il a pris un sacrée coup de vieux, c'est au niveau de saque je qualifierais de! Mon dieu la souffrance pour le finir, d'autant que les continues en arcade sont!!! Vous avez beau mettre toutes vos économies dans la borne, vous n'aurez qu'à 3 pauvres continus. Contra est punitif à l'extrême vous vous faites toucher une fois, vous perdez une vie.Je ne vais pas vous raconter des salades, pour le finir j'ai du mettre la main à la poche et acheter la compilation Contra Anniversary Collection sur PC. Cette compilation autorise les save-state et rend le jeu accessible au commun des mortels.Du coup, quand on connaît très bien le jeu, ses pièges, ennemis et patterns (notamment de boss), le titre se plie en 15 minutes grand maximum. Et là on comprend pourquoi l'équipe en charge du projet chez Konami a dopé à son paroxysme la difficulté de leur jeu.Le titre de Konami affiche une technique satisfaisante pour 1987. Le jeu est joli mais pas renversant non plus. J'ai noté surtout un cruel manque de variété au niveau des ennemis, et surtout cet affichage en mode vertical (TATE) pas très pertinent pour les stages en 2D side-scroller. Par contre les niveaux à la Cabal en pseudo 3D marche très bien avec cet affichage.Enfin la bande sonore imaginé par Kazuki Muraoka a donné naissance à un mythique thème, celui du premier niveau. L'ambiance sonore est d'ailleurs très réussi et on rentre sans difficulté dans cette ambiance "retro-année 80- futuriste".