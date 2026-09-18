Je viens de voir Resident Evil, enfin, j'ai plus l'impression d'avoir vu "Resident Evil Dead".



L'histoire est simple : nous suivons Bryan, coursier médical, a qui on demande de livrer un paquet à l’hôpital de Raccoon City (ce qui arrive dans beaucoup de jeu, d'aller d'un point A à un point B comme seul but).

Il ne faut pas oublier que c'est une licence avec plusieurs épisodes, donc des centaines d'heures, d'un jeu qui est passé du survival-horror au jeu d'action, pour revenir vers le survival-horror. Là, le réalisateur va à l'essentiel de la base de la licence. Nous voyons qu'il reprends les premiers épisodes, mais le tout en 1H40, forcément, difficile de développer plein de personnage, donc il se concentre, sur le personnage principal. Il est l’antithèse de Leon S. Kennedy, qui représente le héros idéal que nous aimerions être, mais dans la réalité nous serions plus comme Bryan.



Dès le début, quand Bryan prend la route en pleine nuit verglacée qui mène à l'hôpital, mais n'ayant pas les pneus adaptés, il tangue et rentre dans une femme, ça donne le ton du film, surtout avec ce qui qe passe par la suite. Toute personne qui a joué à Resident Evil, ne fera jamais ça. Il sait déjà ce qui pourrait arriver, mais le personnage ne connaissant pas l'univers, alors que les spectateurs du film ont grande de chance de le connaître, ils vont se dirent "mais il fait quoi là !" (car il a un coup d'avance). En fait, c'est ce décalage qui fait que le film ressemble parfois à une "parodie".



Pour moi, c'est un miroir tendu aux joueurs qui aime jouer à des jeux vidéo, mais qui débute dans Resident Evil, qui essaye de se rassurer par des "blagues" au fur et à mesure de la situation absurde (et qui peut faire peur) auquel ils seraient confrontés, d’où le running gag avec un objet par exemple (je dirais pas l'objet) alors que le stalker et autres infectés sont prêts à lui tomber dessus.



Le personnage principal par moment, m'a fait penser, de très loin, mais quand même un peu, à John McClane dans Die Hard qui se demande ce qu'il fout là avec le même "humour", mais en plus maladroit, car c'est pas le joueur aguerrit, mais le joueur "lambda". Il s'améliore au fur et à mesure de sa progression vers sa destination.



Le réalisateur à joué le contre-pied dans l'approche, au lieu de faire un film qui reprends les personnages, les lieux, bestiaires etc ce qui fait qu'il pourra que décontenancé les fans de la licence. Il reprends la mécanique, c'est ça la subtilité.



Je trouves la réalisation fluidement agréable. Des plans bien choisi plus d'une fois. Le rythme est bon, j'ai pas vu le temps passé, ça monte crescendo dans l'horreur, le gore, l'action, comme il faut. Les jump scare sont réussis.



La fin est plutôt maligne.



Je lis partout : "Le titre n'est pas bon, il n'aurait pas dû appeler ça Resident Evil", bah moi, je me dis que, s'il n'avait pas utilisé ce titre, plus d'une fois en voyant le film tu aurais dit "ça me rappel Résident Evil !".

Que ce soit le côté survival horror, le coup du virus, le chien, la machine à écrire, les armes qui sont de plus en plus imposantes, des munitions qui diminuent, la façon de tuer les infectés etc

Toute la dernière partie, c'est encore plus flagrant.

Je lance un défis, pour trouver le titre qu'il aurait du choisir.



PS : J'ai pensé à Katamari à un moment donné, je ne dirais pas par rapport à quoi, il faut que j’arrête de fumer la moquette ^^