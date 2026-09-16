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Suite aux rumeurs sur la fin des jeux Game Pass first-party en Day One (comme Call of Duty quoi, avec probablement un an d'écart et du coup une réduction des prix d'abonnement), Paul Tassi de Forbes a directement été interrogé Xbox.



Les mecs aurait pu lui répondre un truc du genre "Le Day One fait partie de la philosophie du Game Pass, nous démentons les rumeurs, blabla..." mais remarquez que les mots sont bien choisis :





"Nous testons régulièrement différentes offres Game Pass et examinons ce qui fonctionne le mieux pour les joueurs sur différents marchés. Nous n’avons aucun changement à annoncer aujourd’hui ni aucun plan finalisé. Il n’y a aucun changement concernant les jeux précédemment annoncés comme arrivant dans le Game Pass Ultimate dès leur sortie."



Donc autant (en 2027), Fable et Clockwork Revolution, c'est signé et acté, mais après ça, dîtes vous qu'il n'y a plus la moindre promesse.





(je ne compte plus State of Decay 3 vu que tout peut dépendre de changement de contrat en cas de nouvel investisseur)