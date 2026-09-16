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Day One Game Pass : Xbox maintient le doute
Jeux Video
Suite aux rumeurs sur la fin des jeux Game Pass first-party en Day One (comme Call of Duty quoi, avec probablement un an d'écart et du coup une réduction des prix d'abonnement), Paul Tassi de Forbes a directement été interrogé Xbox.

Les mecs aurait pu lui répondre un truc du genre "Le Day One fait partie de la philosophie du Game Pass, nous démentons les rumeurs, blabla..." mais remarquez que les mots sont bien choisis :


"Nous testons régulièrement différentes offres Game Pass et examinons ce qui fonctionne le mieux pour les joueurs sur différents marchés. Nous n’avons aucun changement à annoncer aujourd’hui ni aucun plan finalisé. Il n’y a aucun changement concernant les jeux précédemment annoncés comme arrivant dans le Game Pass Ultimate dès leur sortie."

Donc autant (en 2027), Fable et Clockwork Revolution, c'est signé et acté, mais après ça, dîtes vous qu'il n'y a plus la moindre promesse.


(je ne compte plus State of Decay 3 vu que tout peut dépendre de changement de contrat en cas de nouvel investisseur)
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    link49
    posted the 09/16/2026 at 07:53 AM by shanks
    comments (35)
    rogeraf posted the 09/16/2026 at 07:55 AM
    Déja qu'ils ont perdu bcp d'abonnés suite a la derniere hausse de prix (passés du GP Ultimate au Core). C'est pas gagné ..
    romgamer6859 posted the 09/16/2026 at 07:56 AM
    Le "précédemment annoncés" veut tout dire en effet x)
    olex posted the 09/16/2026 at 08:00 AM
    Le plus probable, c'est que ça sera au cas-par-cas. Et de toute façon, pour ma propre utilisation, je n'ai pas le GamePass donc bon, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre.

    Faut pas se leurrer, pour trouver un soupçon de rentabilité (si tant soi-peu ce modèle l'a toujours été et le sera un jour...), il faut bien revoir les offres. Et je suis convaincu, encore une fois, qu'on atteindra des prix équivalents à un jeu classique par mois pour ce style de proposition. C'est crédule de croire que ça va rester à des tarifs aussi "bas".
    wickette posted the 09/16/2026 at 08:01 AM
    L’avenir certains disaient

    L’avenir il est avant tout soutenable financièrement
    akinen posted the 09/16/2026 at 08:03 AM
    La spécialité de la communication microsoft. Ça veut dire ce que ça veut dire.
    supasaiyajin posted the 09/16/2026 at 08:06 AM
    Moi je veux surtout savoir ce qu'il en sera du physique chez eux.
    rasalgul posted the 09/16/2026 at 08:07 AM
    Effectivement la c'est ambiguë
    jenicris posted the 09/16/2026 at 08:08 AM
    Ah ouais quand on commence a parler de "précédent"...
    jenicris posted the 09/16/2026 at 08:11 AM
    shanks même le :

    Nous n’avons aucun changement à annoncer aujourd’hui ni aucun plan finalisé.

    yogfei posted the 09/16/2026 at 08:11 AM
    supasaiyajin S'ils sont malins leur prochaine console a un support physique leur seul moyen pour revenir dans la course contre sony...
    khazawi posted the 09/16/2026 at 08:27 AM
    supasaiyajin yogfei Même s'il y a du physique, il sera dans tout les cas en petite quantité car le gros des productions de blu ray est pour la Playstation. Vu la part infime du physique chez Xbox (ils avaient licencié pas mal de gens dans ce secteur sous Spencer, il est plus probable que les éditeurs stoppent aussi pour Xbox et ne proposeront que des codes in the box et des key cards pour Nintendo.
    darksector posted the 09/16/2026 at 08:42 AM
    C'est la suite logique, retour aux exclus + fin du day one Gp pour redonner de la valeur et vendre.
    malroth posted the 09/16/2026 at 09:02 AM
    darksector c'est pourtant simple

    ils avaient fait ça sur xbox 360 et c'etait un succes.
    idd posted the 09/16/2026 at 09:04 AM
    donc sur les jeux day1 ça va se décider pour la sortie de TES7 ?
    khazawi posted the 09/16/2026 at 09:15 AM
    malroth la xbox 360 est l'exception qui confirme la règle. En plus ils ont profité du retard de la PS3.
    De l'eau a coulé sous les ponts depuis et la marque Xbox, à part un peu aux USA, elle.a disparu quasiment. Ils n'ont pas de licences fortes pour attirer le grand public. Surtout, les jeux tiers les plus populaires sont joués sur PlayStation comme EA FC, GTA, Fortinite,CoD...
    shuntaro posted the 09/16/2026 at 09:19 AM
    khazawi Pourquoi tu fais une fixette constamment sur Xbox et Microsoft ? Tu passes ton temps a essayer de prouver que ''c'est un échec '', ''ca sert a rien '', ''Rien ne fonctionne sur xbox''.... ? Pourquoi ?
    On est pleins a profiter de la console, de jeux moins chère... Que ça te plaise où non je fais aussi des jeux japonais dessus. Tu peux répéter en boucle ''c'est finit Xbox c'est finit Xbox....''.

    Oui Microsoft a eu des périodes merdiques avec la Xbox mais ça fait des années que leurs offres sont intéressantes pour les joueurs. Ça c'est le plus important que ça te plaise ou non. Je préfère jouer moins chère via le Gamepass sur Xbox que de payer un jeu plus chère sur PlayStation pour la même expérience. Je préfère le Gamepass avec tout les jeux day one que le Ps plus avec les jeux day 800
    khazawi posted the 09/16/2026 at 09:23 AM
    shuntaro parce que c'est juste un constat. Le grand GAFAM n'a jamais reussi à s'imposer malgré tous les milliards investis.

    Le Game Pass avec le Day One, c'était voué à l'échec dès le départ. Personne d'autres n'a coupé ce modèle étrangement.

    Les jeux jap n'ont jamais fonctionné sur Xbox non plus au point que pas mal de licences ne sortent pas dessus ou n'ont pas de version physique.
    rasalgul posted the 09/16/2026 at 09:37 AM
    shuntaro +1
    zorroauditore posted the 09/16/2026 at 09:53 AM
    Ça peut être un bon compromis s'ils enlèvent le day one pour les AAA mais qu'ils offrent un pourcentage de réduction en fonction de l'abonnement (je crois que ça existe déjà avec la version premium d'un jeu).

    Par contre, ça serait dommage d'enlever les day one pour les AA type a plague tale par exemple
    shuntaro posted the 09/16/2026 at 10:27 AM
    khazawi c'est voué à l'échec pour qui ?

    C'est rentable pour les joueurs, c'est le plus important me concernant.

    Tu sais que le Day One Gamepass ça fait plus de 8 ans ! 8 années ! Même si ça s'arrête demain, ça fait 8 années. Donc l'échec je ne sais pas de quoi tu parles. Y a des services qui ont duré bien moins longtemps
    khazawi posted the 09/16/2026 at 10:41 AM
    shuntaro rentable pour les joueurs mais pour MS. D'où le changement (encore) de stratégie car brader des jeux pour un abonnement ne fait que tuer les ventes sur Xbox qui n'étaient déjà pas folles.

    Call of Duty retiré un an après la promesse du day one illustre bien cela.

    Mais l'avoir dit dès le départ, ça a valu moqueries et insultes
    shuntaro posted the 09/16/2026 at 11:10 AM
    khazawi et alors ? Ça te rapporte quoi ?
    Moi j'étais content de faire call of duty day one via le Gamepass


    Maintenant que j'y ai prit goût. J'ai aucune envie d'acheter le prochain 80 euros. Donc valait mieux mon mois de Gamepass que rien.
    khazawi posted the 09/16/2026 at 11:17 AM
    shuntaro j'aime les chiffres et vu que c'est un business, faut être rentable pour exister sur un marché. Dès le départ c'était voué à l'échec de penser qu'un système qui subventionne les joueurs allait perdurer. Mais certains ici et ailleurs nous disaient que c'était rentable, ce qui est faux et on le voit aujourd'hui avec les hausses de prix et le remaniement des offres.

    Tu dis que tu ne veux pas mettre 80e et préfère louer un jeu. Justement, c'est ça qui a fait que Xbox a changé encore de stratégie car ça ne leur rapporte pas assez.
    nobleswan posted the 09/16/2026 at 11:41 AM
    C'est certains que ça va s'arrêter. Ils l'ont fait pour Call of duty et ils veulent a nouveau miser sur l'exclusivité et grosse productions. C'est incompatible avec le modèle Game Pass.

    Ce service à fait son temps, Xbox doit réduire sa place dans son écosystème et revenir aux sources.
    supasaiyajin posted the 09/16/2026 at 11:49 AM
    yogfei On verra bien. Mais bon, comme l'industrie se dirige inéluctablement vers le tout démat, à mon grand désarroi, pour l'instant je doute, même si j'aimerais y croire.
    skuldleif posted the 09/16/2026 at 12:23 PM
    walterwhite si ya absence de D1 Gamepass+ absence de physique chez eux ça reste de la merde autant ou quasiment que Sony au final je trouve
    Je me permet de te quote parceque je crois que tu es aussi pour l'arrêt des D1
    skuldleif posted the 09/16/2026 at 12:41 PM
    nobleswan miser sur le full demat sans gamepass c'est incompatible avec les joueurs normalement tu ne trouve pas ?
    nobleswan posted the 09/16/2026 at 01:55 PM
    skuldleif Si tu fait allusion à Sony va pas t'imaginer que je les trouve meilleures, ils sont pires.
    skuldleif posted the 09/16/2026 at 01:59 PM
    nobleswan non je ne fais pas allusion a sony je fais allusion a ce qui va se passer il est fort probable que le physique ne fasse plus partie du paysage chez xbox non plus donc franchement vouloir l'arret des D1 Gamepass , ce n'est pas souhaitable
    walterwhite posted the 09/16/2026 at 02:02 PM
    skuldleif Le D1 ils devraient arrêter, ou faire du cas par cas. Les AA pourquoi pas, mais les grosses prod' ils devraient pas.

    Quant au physique j'espère qu'ils ne vont pas céder au chant des sirènes.
    yogfei posted the 09/16/2026 at 03:14 PM
    supasaiyajin Je n'y crois pas un instant non plus malheureusement... Pas grave je n'acheterai plus de day one sauf sur switch et j'attendrais les baisses de prix 5 ans après j'ai assez de backlog pour jouer jusqu'à ma retraite et au dela...
    nobleswan posted the 09/16/2026 at 06:04 PM
    skuldleif Le Game Pass doit mourir au plus vite pour le bien de Xbox et de l'industrie JV.
    skuldleif posted the 09/16/2026 at 06:09 PM
    nobleswan ok donc ta 0 arguments
    nobleswan posted the 09/16/2026 at 06:38 PM
    skuldleif Le Game Pass a amené Xbox dans le mur.

    Ça a provoqué la fins des exclus car incapable de pouvoir rentabilisé juste avec ce service daubé, des fermetures de studios, des annulations de jeux ça à créé des développements chaotiques comme Halo infinite parce qu'il fallait s'adapter à ce modèle économique qu'est le Game Pass.

    Des jeux à budgets à plus de 200 millions comme Gears ou Call of duty ne sont pas tenables la dedans. Surtout quand tu as des gens qui passe par le marché gris ou usent a donf de la conversion et autre combine pour avoir des années d'abos pour trois fois rien.

    Je sais pas où tu sors que Xbox va suivre Sony pour le 100% demat mais pour l'instant ce n'est pas le cas et les rumeurs tendent vers le contraire.

    C'est une question de temps avant que l'annonce arrive, la nouvelle direction veulent des grosses productions et des exclus et le GP ne rentre pas dans cette équation bref prepare toi psychologiquement.
    skuldleif posted the 09/16/2026 at 06:40 PM
    nobleswan donc ca te parais plus plausible un arret des D1 qu'un arret du physique ?! non mais la ...
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