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Suite aux rumeurs sur la fin des jeux Game Pass first-party en Day One (comme Call of Duty quoi, avec probablement un an d'écart et du coup une réduction des prix d'abonnement), Paul Tassi de Forbes a directement été interrogé Xbox.
Les mecs aurait pu lui répondre un truc du genre "Le Day One fait partie de la philosophie du Game Pass, nous démentons les rumeurs, blabla..." mais remarquez que les mots sont bien choisis :
"Nous testons régulièrement différentes offres Game Pass et examinons ce qui fonctionne le mieux pour les joueurs sur différents marchés. Nous n’avons aucun changement à annoncer aujourd’hui ni aucun plan finalisé. Il n’y a aucun changement concernant les jeux précédemment annoncés comme arrivant dans le Game Pass Ultimate dès leur sortie."
Donc autant (en 2027), Fable et Clockwork Revolution, c'est signé et acté, mais après ça, dîtes vous qu'il n'y a plus la moindre promesse.
(je ne compte plus State of Decay 3 vu que tout peut dépendre de changement de contrat en cas de nouvel investisseur)
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posted the 09/16/2026 at 07:53 AM by shanks
Faut pas se leurrer, pour trouver un soupçon de rentabilité (si tant soi-peu ce modèle l'a toujours été et le sera un jour...), il faut bien revoir les offres. Et je suis convaincu, encore une fois, qu'on atteindra des prix équivalents à un jeu classique par mois pour ce style de proposition. C'est crédule de croire que ça va rester à des tarifs aussi "bas".
L’avenir il est avant tout soutenable financièrement
Nous n’avons aucun changement à annoncer aujourd’hui ni aucun plan finalisé.
ils avaient fait ça sur xbox 360 et c'etait un succes.
De l'eau a coulé sous les ponts depuis et la marque Xbox, à part un peu aux USA, elle.a disparu quasiment. Ils n'ont pas de licences fortes pour attirer le grand public. Surtout, les jeux tiers les plus populaires sont joués sur PlayStation comme EA FC, GTA, Fortinite,CoD...
On est pleins a profiter de la console, de jeux moins chère... Que ça te plaise où non je fais aussi des jeux japonais dessus. Tu peux répéter en boucle ''c'est finit Xbox c'est finit Xbox....''.
Oui Microsoft a eu des périodes merdiques avec la Xbox mais ça fait des années que leurs offres sont intéressantes pour les joueurs. Ça c'est le plus important que ça te plaise ou non. Je préfère jouer moins chère via le Gamepass sur Xbox que de payer un jeu plus chère sur PlayStation pour la même expérience. Je préfère le Gamepass avec tout les jeux day one que le Ps plus avec les jeux day 800
Le Game Pass avec le Day One, c'était voué à l'échec dès le départ. Personne d'autres n'a coupé ce modèle étrangement.
Les jeux jap n'ont jamais fonctionné sur Xbox non plus au point que pas mal de licences ne sortent pas dessus ou n'ont pas de version physique.
Par contre, ça serait dommage d'enlever les day one pour les AA type a plague tale par exemple
C'est rentable pour les joueurs, c'est le plus important me concernant.
Tu sais que le Day One Gamepass ça fait plus de 8 ans ! 8 années ! Même si ça s'arrête demain, ça fait 8 années. Donc l'échec je ne sais pas de quoi tu parles. Y a des services qui ont duré bien moins longtemps
Call of Duty retiré un an après la promesse du day one illustre bien cela.
Mais l'avoir dit dès le départ, ça a valu moqueries et insultes
Moi j'étais content de faire call of duty day one via le Gamepass
Maintenant que j'y ai prit goût. J'ai aucune envie d'acheter le prochain 80 euros. Donc valait mieux mon mois de Gamepass que rien.
Tu dis que tu ne veux pas mettre 80e et préfère louer un jeu. Justement, c'est ça qui a fait que Xbox a changé encore de stratégie car ça ne leur rapporte pas assez.
Ce service à fait son temps, Xbox doit réduire sa place dans son écosystème et revenir aux sources.
Je me permet de te quote parceque je crois que tu es aussi pour l'arrêt des D1
Quant au physique j'espère qu'ils ne vont pas céder au chant des sirènes.
Ça a provoqué la fins des exclus car incapable de pouvoir rentabilisé juste avec ce service daubé, des fermetures de studios, des annulations de jeux ça à créé des développements chaotiques comme Halo infinite parce qu'il fallait s'adapter à ce modèle économique qu'est le Game Pass.
Des jeux à budgets à plus de 200 millions comme Gears ou Call of duty ne sont pas tenables la dedans. Surtout quand tu as des gens qui passe par le marché gris ou usent a donf de la conversion et autre combine pour avoir des années d'abos pour trois fois rien.
Je sais pas où tu sors que Xbox va suivre Sony pour le 100% demat mais pour l'instant ce n'est pas le cas et les rumeurs tendent vers le contraire.
C'est une question de temps avant que l'annonce arrive, la nouvelle direction veulent des grosses productions et des exclus et le GP ne rentre pas dans cette équation bref prepare toi psychologiquement.