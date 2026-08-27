La claque de baisé.Les détails,la densité de la ville,les animations, le nombre d'activité qui a l'air ouf,les transitions cut-scène gameplay, le plan en parachute.... techniquement cest du jamais vu comme prévu et la versions YouTube va faire mal .Le pire : cest meme pas écrit ps5 pro a la finLes mecs te sortent un truc que même des jeux couloirs arriveront pas a faire sur ps6.Le gameplay et missions restera classique des jeux gta mais avec des personnages et une alchimie bien plus prononcée qui fait suite au taf sur rdr2Surtout découvrir l'open world qui s'annonce complètement dingue...