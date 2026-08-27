La claque de baisé.
Les détails,la densité de la ville,les animations, le nombre d'activité qui a l'air ouf,les transitions cut-scène gameplay, le plan en parachute.... techniquement cest du jamais vu comme prévu et la versions YouTube va faire mal .
Le pire : cest meme pas écrit ps5 pro a la fin
Les mecs te sortent un truc que même des jeux couloirs arriveront pas a faire sur ps6.
Le gameplay et missions restera classique des jeux gta mais avec des personnages et une alchimie bien plus prononcée qui fait suite au taf sur rdr2
Surtout découvrir l'open world qui s'annonce complètement dingue...
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posted the 08/27/2026 at 07:37 PM by jasonduval
Mais il fallait montrer la caméra subjective pour accentuer l'immersion pendant les gunfights.
Si ce n'est pas présent Day One, ça serait une déception.
Bah c’était une claque pour Red Dead 2 et on a tous kiffé Elden ring qui est arrivé après. Tout comme Intergalactic mettra une claque de l’espace et sûrement le prochain Half Life
Bon sinon de mon côté c’est toujours zéro intérêt pour ce jeu. Au delà du fait qu’il n’est disponible qu’en numérique, je pense qu’une fois la poudre aux yeux éparpillée et le vernis gratté, il se révélera tristement classique.
negan ya eu rdr2 entre deux fait pas le difficile tout le monde parlait de downgrade le jeu va pas ressembler au trailer... cest INÉDIT ce qu'on voit a l'écran,tout simplement
La DA joue beaucoup pour les claques.
shambala93 pas faux
Va jouer a rdr2 mec qu'est tu veux que je te dise de plus
Tes propos sont cruels mais tres juste
Y'a pas à avoir honte de quoique ce soit, on sait que ça sera impossible pour les autres studios de faire pareil à cause de la différence en terme de ressources. Donne le temps, le bugdet et les ressources à n'importe quel studio, ils te sortent un truc similaire.
C'est une claque c'est clair mais ça sort pas de nul part.