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Grand Theft Auto VI
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name : Grand Theft Auto VI
platform : Playstation 5
editor : Rockstar Games
developer : Rockstar Games
genre : action
other versions : PC - Xbox Series X
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jasonduval
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jasonduval
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jasonduval > blog
Indécent Rockstar ...!
La claque de baisé.
Les détails,la densité de la ville,les animations, le nombre d'activité qui a l'air ouf,les transitions cut-scène gameplay, le plan en parachute.... techniquement cest du jamais vu comme prévu et la versions YouTube va faire mal .
Le pire : cest meme pas écrit ps5 pro a la fin
Les mecs te sortent un truc que même des jeux couloirs arriveront pas a faire sur ps6.

Le gameplay et missions restera classique des jeux gta mais avec des personnages et une alchimie bien plus prononcée qui fait suite au taf sur rdr2

Surtout découvrir l'open world qui s'annonce complètement dingue...
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    idd
    posted the 08/27/2026 at 07:37 PM by jasonduval
    comments (32)
    negan posted the 08/27/2026 at 07:44 PM
    Apres on va pas leur faire une pipe non plus bientôt 15 ans depuis le dernier ils ont eu le temp de peaufiné
    dalbog posted the 08/27/2026 at 07:46 PM
    Incroyable

    Mais il fallait montrer la caméra subjective pour accentuer l'immersion pendant les gunfights.
    Si ce n'est pas présent Day One, ça serait une déception.
    jenicris posted the 08/27/2026 at 07:47 PM
    C'est une claque absolu, je plains les autres studios après cela
    idd posted the 08/27/2026 at 07:47 PM
    c'est un truc de fou ^^
    akinen posted the 08/27/2026 at 07:48 PM
    Assez époustouflant en effet
    shambala93 posted the 08/27/2026 at 07:48 PM
    jenicris
    Bah c’était une claque pour Red Dead 2 et on a tous kiffé Elden ring qui est arrivé après. Tout comme Intergalactic mettra une claque de l’espace et sûrement le prochain Half Life
    ratchet posted the 08/27/2026 at 07:50 PM
    Pas de mot. Hallucinant et tellement hâte bordel ça va envoyé sec!
    akinen posted the 08/27/2026 at 07:50 PM
    Le trailer était parfait sur netflix. Ça avait l’air de tourner en live chez moi. Chapeau
    lion93 posted the 08/27/2026 at 07:50 PM
    jenicris bof nintendo eux ils vont faire un pokémon avec 8M de budget et ça va cartonné xD. Eux ils sont pas à plaindre ils s'en foutent
    jenicris posted the 08/27/2026 at 07:50 PM
    shambala93 ouais mais là c'est quand même quelque chose. Je m'attendais pas à ça, surtout sur une simple PS5 de 6 ans
    grundbeld posted the 08/27/2026 at 07:51 PM
    Ah, vu le titre je pensais que ça allait parler de la récente polémique autour de la nudité.

    Bon sinon de mon côté c’est toujours zéro intérêt pour ce jeu. Au delà du fait qu’il n’est disponible qu’en numérique, je pense qu’une fois la poudre aux yeux éparpillée et le vernis gratté, il se révélera tristement classique.
    jasonduval posted the 08/27/2026 at 07:52 PM
    dalbog tu crois avoir tout vu? Lol

    negan ya eu rdr2 entre deux fait pas le difficile tout le monde parlait de downgrade le jeu va pas ressembler au trailer... cest INÉDIT ce qu'on voit a l'écran,tout simplement
    ravyxxs posted the 08/27/2026 at 07:53 PM
    akinen Oui juste un délai de 5 minutes en Europe, mais oui, très propre, pas de mémoire en tampon, ça tournait parfaitement. Par contre Twitch a pas crash, mais subit énormément de lag.
    negan posted the 08/27/2026 at 07:54 PM
    jasonduval On verra comment ca tourne en vrai car RG par le passé c'est pas les derniers a mettre des coups de polish dans les trailers.
    shambala93 posted the 08/27/2026 at 07:54 PM
    jenicris
    La DA joue beaucoup pour les claques.
    akinen posted the 08/27/2026 at 07:55 PM
    ravyxxs ah bon? J’ai a peine eu 15 secondes avant de lancer ma video. M’enfin, now le monde entier la vu
    rufus posted the 08/27/2026 at 07:56 PM
    lion93 D'ailleurs certains devraient être hyper pointilleux avec les avis et commentaires sur les productions des autres studios quand ont voit comment il réagissent devant GTA 6.
    mrpopulus posted the 08/27/2026 at 07:56 PM
    La scène de course poursuite dans la ville avec Jason à l'arrière
    brook1 posted the 08/27/2026 at 07:57 PM
    On a enfin un studio éditeur tiers qui exploite correctement les capacités de la PS5
    jenicris posted the 08/27/2026 at 07:58 PM
    lion93 quelle tristesse...de sacré pigeons!

    shambala93 pas faux
    jasonduval posted the 08/27/2026 at 07:58 PM
    negan mdrrrrr mais vous voulez toujours pas avouez et comprendre meme quand on vous le mets sous le nez cest ouf.
    Va jouer a rdr2 mec qu'est tu veux que je te dise de plus
    jasonduval posted the 08/27/2026 at 07:59 PM
    mrpopulus fait un arrêt image sur le plan en parachute, pas de mots bordel
    skuldleif posted the 08/27/2026 at 08:00 PM
    pas un ptit lien pour mater le truc sans netflix svplizz?
    aeris201 posted the 08/27/2026 at 08:01 PM
    grundbeld Bon sinon de mon côté c'est toujours zéro intérêt pour ce jeu. Au delà du fait qu'il n'est disponible qu'en numérique, je pense qu'une fois la poudre aux yeux éparpillée et le vernis gratté, il se révélera tristement classique.

    Tes propos sont cruels mais tres juste
    mrpopulus posted the 08/27/2026 at 08:02 PM
    jasonduval clair j'ai pas les mots mec ... Trop hâte de mettre les mains dessus ça devrait plus être très long :love
    skuldleif posted the 08/27/2026 at 08:03 PM
    sans un youtuber de mort qui commente jveux dire
    jasonduval posted the 08/27/2026 at 08:04 PM
    La plongée sous marine ca a l'air malade aussi
    taiko posted the 08/27/2026 at 08:04 PM
    aeris201 mais tu t'en fou d'être ridicule ?
    mrpopulus posted the 08/27/2026 at 08:05 PM
    jasonduval ta vu les veuch ? C'est un truc de fou aussi, les rastas du reçois
    suzukube posted the 08/27/2026 at 08:06 PM
    akinen ravyxxs J'avais pas fait gaffe mais effectivement la qualité de l'image est EXCEPTIONNELLE grâce à l'architecture de Netflix !
    shao posted the 08/27/2026 at 08:07 PM
    Oui bon, c'est impressionnant comme le serait le jeu avec le plus gros budget de l'histoire du jeu vidéo quoi... Perso, je n'en attendais pas moins d'eux.
    Y'a pas à avoir honte de quoique ce soit, on sait que ça sera impossible pour les autres studios de faire pareil à cause de la différence en terme de ressources. Donne le temps, le bugdet et les ressources à n'importe quel studio, ils te sortent un truc similaire.
    C'est une claque c'est clair mais ça sort pas de nul part.
    ducknsexe posted the 08/27/2026 at 08:08 PM
    Pas étonnant, on savait que le jeu serait tes beau. Mais à partir de maintenant, je pense qu’aucun autre jeu à venir ne sera vraiment plus beau. Les meilleurs beau jeu seront tout simplement du même niveau. On a probablement atteint le plafond de verre en matière de qualité graphique.
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