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La fin des jeux physiques sur PlayStation pourrait faire baisser les prix du PS Store


La décision de Sony de mettre progressivement fin aux jeux PlayStation au format physique pourrait avoir une conséquence inattendue pour les joueurs : une baisse des prix sur le PlayStation Store.

À partir de janvier 2028, les nouvelles sorties PlayStation seront uniquement proposées au format numérique. Cette évolution concernera aussi les productions des éditeurs tiers.

Pour Jacob Navok, ancien responsable du développement commercial chez Square Enix et aujourd'hui dirigeant de Genvid, cette transformation pourrait accentuer la concurrence entre les éditeurs sur une même plateforme.

Son raisonnement repose sur une distinction importante : selon lui, la concurrence entre les différentes boutiques numériques influence surtout la part des revenus conservée par les développeurs et les éditeurs, mais elle ne suffit pas forcément à faire baisser le prix payé par les joueurs. Ce sont avant tout les éditeurs qui déterminent le tarif de leurs jeux sur une boutique comme le PlayStation Store.

En revanche, lorsque plusieurs jeux se retrouvent en concurrence directe sur une même plateforme, la pression sur les prix peut devenir plus importante. Jacob Navok cite notamment l'évolution du prix de Final Fantasy XVI sur Steam, dont le tarif a progressivement diminué avec le temps, comme un exemple de cette dynamique.

Selon cette logique, la disparition du marché physique pourrait donc pousser les éditeurs à multiplier les promotions, à ajuster davantage leurs tarifs et, potentiellement, à adopter des mécanismes de prix plus dynamiques sur le PlayStation Store. Plus la plateforme deviendrait exclusivement numérique, plus les éditeurs seraient en concurrence directe pour attirer l'attention et les dépenses des joueurs.

Reste que cette éventuelle baisse des prix ne ferait pas disparaître les principales inquiétudes liées à la disparition des jeux physiques. La question de la propriété numérique, de la conservation des jeux et de l'accès aux titres sur le long terme reste notamment au cœur des débats. Les joueurs attachés aux éditions physiques n'auraient par ailleurs plus d'alternative pour les nouvelles sorties.

Pour l'instant, Sony n'a pas encore présenté sa stratégie sur le tout numérique au sein de l'écosystème PlayStation.
Eurogamer - https://www.eurogamer.net/ps-store-prices-cheaper-disc-production-end
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    posted the 08/16/2026 at 05:16 PM by altendorf
    comments (30)
    guiguif posted the 08/16/2026 at 05:20 PM
    Mon cul.
    nicolasgourry posted the 08/16/2026 at 05:22 PM
    Pour comparer, ça va être compliqué, vu qu'il y aura que les jeux "démat".
    masharu posted the 08/16/2026 at 05:25 PM
    noukous posted the 08/16/2026 at 05:27 PM
    Ben logiquement oui, ça devrait couter moins cher en démat car plus besoin de fabriquer des cd et des boites.
    Mais il ne faut jamais sous estimer l'avarice de sony....
    shinz0 posted the 08/16/2026 at 05:27 PM
    "Selon un ancien cadre de Square Enix"
    Rien d'officiel donc...
    keiku posted the 08/16/2026 at 05:28 PM
    c'est l'inverse, ca va exploser.... et sony a déja mis en avant son store a prix dynamique pour diminuer les offres promo...
    grundbeld posted the 08/16/2026 at 05:29 PM
    C’est là que tu vois que beaucoup de postes à responsabilité sont occupé par des gens totalement déconnectés de la réalité. C’est effrayant mais dans un sens ça explique l’état catastrophique de cette industrie.

    N’importe quel demi bigorneau sait très bien que c’est exactement l’inverse qui va se passer.
    jackfrost posted the 08/16/2026 at 05:30 PM
    Mais oui
    cail2 posted the 08/16/2026 at 05:32 PM
    Ca sera tout l'inverse : le monopole de la distri, le monopole des prix. On va bien rigoler.
    nicolasgourry posted the 08/16/2026 at 05:34 PM
    grundbeld Disons que, s'il jouait la transparence sur les budgets, etc., comme ils font pour les ventes (quoique...).
    fiveagainstone posted the 08/16/2026 at 05:34 PM
    Peut-être au début pour attirer des acheteurs, on connait la suite.
    nyseko posted the 08/16/2026 at 05:34 PM
    Ce ne sera pas le cas en day one et au bout d'un an, je doute que cela change grand chose.
    magneto860 posted the 08/16/2026 at 05:35 PM
    Je trouve cette idée ridicule.

    1- Les prix du PSN sont loin d'égaler ceux de Steam ou d'Epic Games. Et alors que Steam et Epic sont en concurrence, Sony ne l'est pas (tant que la console n'est pas ouverte à d'autres stores). Ils n'ont donc aucune raison de vendre à -90% sur leur PSN.

    2- Je dis peut-être une bêtise mais il me semble que les éditeurs sont incités à laisser Sony gérer la politique tarifaire sur le PSN à son bon vouloir. Ils peuvent garder le contrôle de leur prix et de leur promo, mais ils sont encouragés à tout laisser à Sony.

    3- Sony teste la tarification dynamique afin de gagner davantage sur le PSN, à savoir, si vous achetez des jeux plein pots, vous aurez des remises plus faibles que les autres.

    4- Depuis que le PS Stars (programme de fidélité) a fermé, rien n'est fait pour encourager les achats sur le PSN et y a pas de raison que ça change, puisque ça va devenir le seul choix. On sent bien que le PSN n'a pas pour but de profiter aux joueurs.

    5- Si Sony impose le PSN comme seul choix, c'est précisément pour préparer le passage le prix des jeux à 99 €. Le prix des nouveaux jeux prend 10 euros par console, y a pas de raison que ça change, surtout avec les fanboys qui paient déjà ce prix chaque année pour leur jeu préféré.
    raioh posted the 08/16/2026 at 05:35 PM
    Désolé, mais faut vraiment être débile pour croire que les prix vont baisser
    olex posted the 08/16/2026 at 05:39 PM
    J'ai éclaté de rire.
    nicolasgourry posted the 08/16/2026 at 05:39 PM
    Il serait capable de vendre plus de 80€ (la moyenne haute aujourd'hui) en expliquant que ça serait pire si ils étaient pas passé en "démat" à cause des budgets par exemple.
    Sans transparence, c'est invérifiable, encore plus si tu ne sors pas l'équivalent en boîte du jeu du même éditeur.
    hyoga57 posted the 08/16/2026 at 05:48 PM
    Et pendant ce temps là en Allemagne, le physique est plus fort que le démat.

    https://x.com/DoesItPlay1/status/2089007265688834301?s=20
    walterwhite posted the 08/16/2026 at 05:50 PM
    Mais biensur

    Ils seront dans une situation de monopole totale avec leur store pourri, les moutons qui les suivront en 2028 devront s’estimer heureux que les jeux resteront à 80€
    parrain59 posted the 08/16/2026 at 05:53 PM
    Pourquoi ils baisseraient le prix ? Soit disant que les ventes en démat réprésenteraient une écrasante majorité
    tripy73 posted the 08/16/2026 at 05:53 PM
    Eurogamer plus gros vendus de l'industrie et leur article de merde pour faire accepter les choses tout en douceur...
    negan posted the 08/16/2026 at 05:56 PM
    Et pourquoi les jeux qui sortent qu'en dema depuis des années sont toujours au prix Fort alors ?
    lautrek posted the 08/16/2026 at 06:14 PM
    Mouais, comme il dit c'est "selon lui", on peut en faire des articles avec ça....
    heracles posted the 08/16/2026 at 06:15 PM
    Qui y croit vraiment à cette merde ? Sinon ce serait déjà le cas pour pousser au dématérialisé alors que non
    rufus posted the 08/16/2026 at 06:25 PM
    hyoga57 on a une explication ? Genre c'est pour éviter la censure ? C'est moins chère en physique, culturelle ? Les films c'est pareil ?
    aerithlazyqueen posted the 08/16/2026 at 06:34 PM
    HAHAHAHAHAHAH POURRAIT MERCI POUR CETTE TRANCHE DE RIRE !
    aerithlazyqueen posted the 08/16/2026 at 06:36 PM
    keiku Les Prix Dynamique qui s'adapte à la tête du client si il n'est pas assez Pro Sony les prix sont chére encore que les fan de Sony aime bien se faire prendre par derrière avec des tarif chére selon eux faut bien rémunérer le pauvre Sony qui vend ces jeu et console à pertes
    pimoody posted the 08/16/2026 at 06:40 PM


    Ils vont vous faire des promos en tout genre, du contenu gratos et ensuite bien vous la faire à l’envers une fois qu’il n’y aura plus d’issues.
    Quand tu vois la tronche de l’évolution du ps plus et du prix…
    benichou posted the 08/16/2026 at 06:40 PM
    La blague quand on sait qu’en plus ces crevards de Sony font des soldes dynamiques, c’est à dire que 2 profils de joueurs PlayStation peuvent ne pas bénéficier des mêmes prix soldés pour un même jeu en solde.
    adamjensen posted the 08/16/2026 at 06:41 PM
    nobleswan posted the 08/16/2026 at 06:44 PM
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