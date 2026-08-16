La décision de Sony de mettre progressivement fin aux jeux PlayStation au format physique pourrait avoir une conséquence inattendue pour les joueurs : une baisse des prix sur le PlayStation Store.
À partir de janvier 2028, les nouvelles sorties PlayStation seront uniquement proposées au format numérique. Cette évolution concernera aussi les productions des éditeurs tiers.
Pour Jacob Navok, ancien responsable du développement commercial chez Square Enix et aujourd'hui dirigeant de Genvid, cette transformation pourrait accentuer la concurrence entre les éditeurs sur une même plateforme.
Son raisonnement repose sur une distinction importante : selon lui, la concurrence entre les différentes boutiques numériques influence surtout la part des revenus conservée par les développeurs et les éditeurs, mais elle ne suffit pas forcément à faire baisser le prix payé par les joueurs. Ce sont avant tout les éditeurs qui déterminent le tarif de leurs jeux sur une boutique comme le PlayStation Store.
En revanche, lorsque plusieurs jeux se retrouvent en concurrence directe sur une même plateforme, la pression sur les prix peut devenir plus importante. Jacob Navok cite notamment l'évolution du prix de Final Fantasy XVI sur Steam, dont le tarif a progressivement diminué avec le temps, comme un exemple de cette dynamique.
Selon cette logique, la disparition du marché physique pourrait donc pousser les éditeurs à multiplier les promotions, à ajuster davantage leurs tarifs et, potentiellement, à adopter des mécanismes de prix plus dynamiques sur le PlayStation Store. Plus la plateforme deviendrait exclusivement numérique, plus les éditeurs seraient en concurrence directe pour attirer l'attention et les dépenses des joueurs.
Reste que cette éventuelle baisse des prix ne ferait pas disparaître les principales inquiétudes liées à la disparition des jeux physiques. La question de la propriété numérique, de la conservation des jeux et de l'accès aux titres sur le long terme reste notamment au cœur des débats. Les joueurs attachés aux éditions physiques n'auraient par ailleurs plus d'alternative pour les nouvelles sorties.
Pour l'instant, Sony n'a pas encore présenté sa stratégie sur le tout numérique au sein de l'écosystème PlayStation.
Mais il ne faut jamais sous estimer l'avarice de sony....
Rien d'officiel donc...
N’importe quel demi bigorneau sait très bien que c’est exactement l’inverse qui va se passer.
1- Les prix du PSN sont loin d'égaler ceux de Steam ou d'Epic Games. Et alors que Steam et Epic sont en concurrence, Sony ne l'est pas (tant que la console n'est pas ouverte à d'autres stores). Ils n'ont donc aucune raison de vendre à -90% sur leur PSN.
2- Je dis peut-être une bêtise mais il me semble que les éditeurs sont incités à laisser Sony gérer la politique tarifaire sur le PSN à son bon vouloir. Ils peuvent garder le contrôle de leur prix et de leur promo, mais ils sont encouragés à tout laisser à Sony.
3- Sony teste la tarification dynamique afin de gagner davantage sur le PSN, à savoir, si vous achetez des jeux plein pots, vous aurez des remises plus faibles que les autres.
4- Depuis que le PS Stars (programme de fidélité) a fermé, rien n'est fait pour encourager les achats sur le PSN et y a pas de raison que ça change, puisque ça va devenir le seul choix. On sent bien que le PSN n'a pas pour but de profiter aux joueurs.
5- Si Sony impose le PSN comme seul choix, c'est précisément pour préparer le passage le prix des jeux à 99 €. Le prix des nouveaux jeux prend 10 euros par console, y a pas de raison que ça change, surtout avec les fanboys qui paient déjà ce prix chaque année pour leur jeu préféré.
Sans transparence, c'est invérifiable, encore plus si tu ne sors pas l'équivalent en boîte du jeu du même éditeur.
https://x.com/DoesItPlay1/status/2089007265688834301?s=20
Ils seront dans une situation de monopole totale avec leur store pourri, les moutons qui les suivront en 2028 devront s’estimer heureux que les jeux resteront à 80€
Ils vont vous faire des promos en tout genre, du contenu gratos et ensuite bien vous la faire à l’envers une fois qu’il n’y aura plus d’issues.
Quand tu vois la tronche de l’évolution du ps plus et du prix…