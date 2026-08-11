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The Elder Scrolls VI : au moins, quelqu'un l'a vu tourner
Jeux Video


- Elle était ce matin dans les locaux de Bethesda.
- Elle a assisté à une présentation de The Elder Scrolls VI.
- Le jeu serait gigantesque (sérieux ?) et la narration apparemment bien meilleure. Après elle allait pas dire que c'est de la merde, tout comme Phil Spencer trouvait Redfall très cool (Contraband aussi, avant qu'il soit annulé).

Ah et elle tease le titre définitif : The Elder Scrolls VI: ********
(je mise sur High Rock)


Pendant ce temps, les syndics manifestaient devant les locaux en plantant des petits drapeaux rouges (un par employé licencié).

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    zanpa, momotaros, burningcrimson, link49, goldmen33
    posted the 08/11/2026 at 08:43 PM by shanks
    comments (23)
    loganwolverine posted the 08/11/2026 at 08:49 PM
    Redfall était très cool, mais au bout de quelques heures ca devenait répétitif et ca saoulait. De toute manière TES 6 sera cool, chronophage et super buggé, et la communauté finira le jeu
    olex posted the 08/11/2026 at 08:55 PM
    Moi j'ai rien vu en tout cas.
    adamjensen posted the 08/11/2026 at 09:00 PM
    Si ça se trouve, elle est venue leur mettre un coup de pression et voir si elle devait fermer le studio ou tous les virer.

    Mais on connaît la chanson, le jeu sera pété de bugs à la sortie, et comme d’hab ce seront les joueurs qui finiront le jeu à la place de ces incapables.
    cyr posted the 08/11/2026 at 09:33 PM
    En espérant quelque chose de plus amusant que skyrim.

    Honnêtement je me suis relancer dedans, et j'ai tellement de quête commencer, 19 (les quête dans divers sont pas ajouter) , j'ai finis un peu moins de 90 quête depuis la sortie du jeux sur switch....

    Je trouve qu'ils auraient dû séparé les quêtes principal des autres, car je sais pas quel quête faite pour avancer dans 'histoire, et j'ai pas envie de regarder sur le net chaque quête pour savoir dans quel catégorie elle est...

    Déjà j'ai découvert que j'étais dans une quête d'un dlc....

    Le pire, c'est que les quêtes sont t pas chiante a faire, mais a un moment je voudrais juste retrouver le bon chemin pour le finir (l'histoire principale, enfant de dragon je crois, je sais plus. Je me souviens juste du début du jeux, j'allais être exécuté après un voyage en charrette.....)

    Car oui tu finis une mission, et y en a d'autre....

    Ceci dit tous est doublé en français notamment, rien que ça c'est chouette....
    jeanouillz posted the 08/11/2026 at 09:34 PM
    Imagine ils ont générée une présentation par IA et elle était bluffée
    torotoro59 posted the 08/11/2026 at 09:35 PM
    Parler pour ne rien dire en somme.
    altendorf posted the 08/11/2026 at 09:39 PM
    Elle nous refait une Philou
    ravyxxs posted the 08/11/2026 at 10:03 PM
    Y a rien qui va chez cette marque.

    -EDAY apparement à un bon feeling dans la beta mais rien de fou.
    -Halo fait rire tout le monde dans tous les sens du terme.
    -FH6 en plus de perdre des joueurs chaque semaine, apporte des MAJ dégueulasse à la communauté avec du réchauffé de gauche à droite.


    Et ça, c'est juste cette année. J'annonce, FABLE va diviser rien que le gameplay pourrave annonce la couleur. j'espère me tromper.
    Ce TES ? Bourré aux stéroïdes avec de l'IA va être incroyable
    vyse posted the 08/11/2026 at 10:06 PM
    ravyxxs une boîte en crise ; faudra attendre 3-5 ans avant de voir les résultats
    sino posted the 08/11/2026 at 10:08 PM
    C'est simple : si le jeu sort dans le même état que Starfield, adios Bethesda et adios la tête de T. Howard. Ils auront absolument aucune excuse.
    apollokami posted the 08/11/2026 at 10:40 PM
    Spencer connaissait bien les jeux mais laissait tout passer. Asha sait dire non mais n'y connait rien en jeu vidéo à proprement parler donc T. Howard doit avoir autant de chance de vendre son bullshit au final
    momotaros posted the 08/11/2026 at 10:51 PM
    Je me demande encore quand est-ce qu'on aura un trailer.
    ravyxxs posted the 08/12/2026 at 12:23 AM
    vyse
    taiko posted the 08/12/2026 at 05:16 AM
    Elle s'y connait en jv la dame pour qu'on puisse écouter ce qu'elle dit? Il ne me semble pas que ce soit une joueuse. Donc immense par rapport à quoi? Et une narration de qualité par rapport à quoi si elle n'y connait rien?

    Bref la dernière fois qu'un dirigeant xbox a dit ça il annulait le jeu le mois suivant.
    shirou posted the 08/12/2026 at 05:55 AM
    Elle a peut être planté un petit drapeau en arrivant en pensant bien faire ?
    rider288 posted the 08/12/2026 at 06:48 AM
    Philou a vu Perfect Dark, on connait la suite
    wolfheart posted the 08/12/2026 at 08:15 AM
    Elle l'a vu. Maintenant la question est : que va t elle en faire...
    wickette posted the 08/12/2026 at 09:41 AM
    cyr
    Skyrim est un jeu culte au succès critique et commercial indiscutable

    C’est par definition son coté sandbox non dirigiste qui a fait son charme. Si tu ne t’amuse pas sur skyrim c’est personnel déjà car des millions ont objectivement adoré mais je doute que TES VI te plaise

    C’est comme dire totk va te plair meme si tu ne t’es pas amusé sur botw
    cyr posted the 08/12/2026 at 10:47 AM
    wickette non, le problème c'est pas que je ne m'amuse pas, au contraire, mais j'aimerais me remettre sur les rails de l'histoire principal pour au moins finir le scénario.

    Je suis niveu 38. Et les missions sont pas différencier. J'ai commencer pas me dire, je choisis une mission au hasard, je la termine et elle va disparaître....sauf que ça ouvre d'autre missions..

    Bon je vais devoir taper le nom de toute les missions sir internet pour voir si c'est le scénario principal ou une mission annexe.....
    stardustx posted the 08/12/2026 at 11:45 AM
    cyr Bon je vais devoir taper le nom de toute les missions sir internet pour voir si c'est le scénario principal ou une mission annexe.....

    ou sinon tu peux simplement taper skyrim liste quêtes principales et comparer avec ce que t as dans ta partie...
    perse9 posted the 08/12/2026 at 01:37 PM
    ce jeux sera probablement la plus grande déception du média..
    grizzzlee posted the 08/12/2026 at 05:48 PM
    perse9 Je sens aussi, un Fallout 4 en pire. La déchéance Bethesda devrait être étudiée.
    pharrell posted the 08/12/2026 at 09:39 PM
    Ça présage peut être du début de la campagne de com du jeu… peut être un trailer bientôt…
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