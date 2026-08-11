Jeux Video
- Elle était ce matin dans les locaux de Bethesda.
- Elle a assisté à une présentation de The Elder Scrolls VI.
- Le jeu serait gigantesque (sérieux ?) et la narration apparemment bien meilleure. Après elle allait pas dire que c'est de la merde, tout comme Phil Spencer trouvait Redfall très cool (Contraband aussi, avant qu'il soit annulé).
Ah et elle tease le titre définitif : The Elder Scrolls VI: ********
(je mise sur High Rock)
Pendant ce temps, les syndics manifestaient devant les locaux en plantant des petits drapeaux rouges (un par employé licencié).
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posted the 08/11/2026 at 08:43 PM by shanks
Mais on connaît la chanson, le jeu sera pété de bugs à la sortie, et comme d’hab ce seront les joueurs qui finiront le jeu à la place de ces incapables.
Honnêtement je me suis relancer dedans, et j'ai tellement de quête commencer, 19 (les quête dans divers sont pas ajouter) , j'ai finis un peu moins de 90 quête depuis la sortie du jeux sur switch....
Je trouve qu'ils auraient dû séparé les quêtes principal des autres, car je sais pas quel quête faite pour avancer dans 'histoire, et j'ai pas envie de regarder sur le net chaque quête pour savoir dans quel catégorie elle est...
Déjà j'ai découvert que j'étais dans une quête d'un dlc....
Le pire, c'est que les quêtes sont t pas chiante a faire, mais a un moment je voudrais juste retrouver le bon chemin pour le finir (l'histoire principale, enfant de dragon je crois, je sais plus. Je me souviens juste du début du jeux, j'allais être exécuté après un voyage en charrette.....)
Car oui tu finis une mission, et y en a d'autre....
Ceci dit tous est doublé en français notamment, rien que ça c'est chouette....
-EDAY apparement à un bon feeling dans la beta mais rien de fou.
-Halo fait rire tout le monde dans tous les sens du terme.
-FH6 en plus de perdre des joueurs chaque semaine, apporte des MAJ dégueulasse à la communauté avec du réchauffé de gauche à droite.
Et ça, c'est juste cette année. J'annonce, FABLE va diviser rien que le gameplay pourrave annonce la couleur. j'espère me tromper.
Ce TES ? Bourré aux stéroïdes avec de l'IA va être incroyable
Bref la dernière fois qu'un dirigeant xbox a dit ça il annulait le jeu le mois suivant.
Skyrim est un jeu culte au succès critique et commercial indiscutable
C’est par definition son coté sandbox non dirigiste qui a fait son charme. Si tu ne t’amuse pas sur skyrim c’est personnel déjà car des millions ont objectivement adoré mais je doute que TES VI te plaise
C’est comme dire totk va te plair meme si tu ne t’es pas amusé sur botw
Je suis niveu 38. Et les missions sont pas différencier. J'ai commencer pas me dire, je choisis une mission au hasard, je la termine et elle va disparaître....sauf que ça ouvre d'autre missions..
Bon je vais devoir taper le nom de toute les missions sir internet pour voir si c'est le scénario principal ou une mission annexe.....
ou sinon tu peux simplement taper skyrim liste quêtes principales et comparer avec ce que t as dans ta partie...