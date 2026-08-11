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- Elle était ce matin dans les locaux de Bethesda.- Elle a assisté à une présentation de The Elder Scrolls VI.- Le jeu serait gigantesque (sérieux ?) et la narration apparemment bien meilleure. Après elle allait pas dire que c'est de la merde, tout comme Phil Spencer trouvait Redfall très cool (Contraband aussi, avant qu'il soit annulé).Ah et elle tease le titre définitif :(je mise sur High Rock)Pendant ce temps, les syndics manifestaient devant les locaux en plantant des petits drapeaux rouges (un par employé licencié).