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Spider-Man Brand New Day : niveau pognon, le MCU n'est pas encore mort [UP]
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Meilleures premières semaines de l'histoire aux USA :

1) Avengers : Endgame (357,1 millions de $)
2) Spider-Man : Brand New Day (355 millions)
3) Spider-Man : No Way Home (260,1 millions)
4) Avengers : Infinity War (257,7 millions)
5) Star Wars VII (248 millions)

Au niveau mondial, meilleurs lancements :

1) Avengers : Endgame (1,22 milliard)
2) Spider-Man : Brand New Day (875 millions) (chiffre UP ; c'est 927 millions en fait)
3) Avengers : Infinity War (640,5 millions)
4) Spider-Man : No Way Home (600,5 millions)
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    shinz0, yogfei
    posted the 08/02/2026 at 04:00 PM by shanks
    comments (11)
    negan posted the 08/02/2026 at 04:06 PM
    Sans Spiderman ils sont mort.

    Elle est la la réalité
    shinz0 posted the 08/02/2026 at 04:10 PM
    Merci Spider-man
    shanks posted the 08/02/2026 at 04:12 PM
    negan
    500 millions les 4F.
    1 milliard Deadpool 3.
    1 milliard Strange 2.
    800 millions Black Panther 2.

    Moins en forme c'est sûr, mais mort...
    D'ailleurs osons rappeler que le record (Endgame), Spider-Man doit avoir 5 minutes de temps d'écran, et encore.
    cyr posted the 08/02/2026 at 04:15 PM
    negan abuse pas, y a énormément de film qui aimerait faire juste la moitié....
    link571 posted the 08/02/2026 at 04:18 PM
    Et ce n’est que les estimations. Lundi soir les chiffres officiels et peut être il fera mieux que Endgame aux US mais sans doute pas niveau mondial. Incroyable quand même
    negan posted the 08/02/2026 at 04:19 PM
    800 millions Black Panther 2 = film propagande
    500 millions les 4F = c'est pas une réussite vu le marketing
    1 milliard Deadpool 3 = grace a un one shot de Wolfurine
    1 milliard Strange 2 = Pas d'avis

    C'est de la merde vos Marvel , tellement a terre que ça a refait des gros cheque pour faire revenir des morts.

    shanks posted the 08/02/2026 at 04:22 PM
    negan
    ça a refait des gros cheque pour faire revenir des morts.

    Comme Gears qui est parti dans la préquelle pour oublier le cast éclaté à partir du 4
    negan posted the 08/02/2026 at 04:24 PM
    shanks Aucun rapport
    shanks posted the 08/02/2026 at 04:26 PM
    negan
    Tu sais aussi bien que moi pourquoi ils ont choisi une préquelle plutôt qu'un 6

    De toute façon, c'est plus de l'ordre du tour d'honneur pour les anciennes stars : tout sera soft reboot après Civil War l'année prochaine.
    marcus62 posted the 08/02/2026 at 04:38 PM
    Je ne suis pas un fan du MCU, les bons films à mes yeux doivent se compter sur les doigts d’une main — avis perso.

    Mais j’ai eu plusieurs bon retours autour de moi, j’irai le voir demain soir.

    Mais j’ai l’impression que le prochain Avengers ne fera pas forcément mieux que ce nouveau Spiderman.
    raioh posted the 08/02/2026 at 04:57 PM
    Shanks : Ouais enfin, ils sont mignons les quelques succès de taliste, mais si on cumule toute la thune foutu en l'air sur des projets qui ont floppé, c'est même pas dit qu'ils soient gagnants. Sachant que pour Spider-Man, c'est Sony qui gagne la majorité de la thune
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