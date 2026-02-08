Meilleures premières semaines de l'histoire aux USA :
1) Avengers : Endgame (357,1 millions de $)
2) Spider-Man : Brand New Day (355 millions)
3) Spider-Man : No Way Home (260,1 millions)
4) Avengers : Infinity War (257,7 millions)
5) Star Wars VII (248 millions)
Au niveau mondial, meilleurs lancements :
1) Avengers : Endgame (1,22 milliard)
2) Spider-Man : Brand New Day (875 millions) (chiffre UP ; c'est 927 millions en fait)
3) Avengers : Infinity War (640,5 millions)
4) Spider-Man : No Way Home (600,5 millions)
Elle est la la réalité
500 millions les 4F.
1 milliard Deadpool 3.
1 milliard Strange 2.
800 millions Black Panther 2.
Moins en forme c'est sûr, mais mort...
D'ailleurs osons rappeler que le record (Endgame), Spider-Man doit avoir 5 minutes de temps d'écran, et encore.
500 millions les 4F = c'est pas une réussite vu le marketing
1 milliard Deadpool 3 = grace a un one shot de Wolfurine
1 milliard Strange 2 = Pas d'avis
C'est de la merde vos Marvel , tellement a terre que ça a refait des gros cheque pour faire revenir des morts.
ça a refait des gros cheque pour faire revenir des morts.
Comme Gears qui est parti dans la préquelle pour oublier le cast éclaté à partir du 4
Tu sais aussi bien que moi pourquoi ils ont choisi une préquelle plutôt qu'un 6
De toute façon, c'est plus de l'ordre du tour d'honneur pour les anciennes stars : tout sera soft reboot après Civil War l'année prochaine.
Mais j’ai eu plusieurs bon retours autour de moi, j’irai le voir demain soir.
Mais j’ai l’impression que le prochain Avengers ne fera pas forcément mieux que ce nouveau Spiderman.