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Meilleures premières semaines de l'histoire aux USA :1) Avengers : Endgame (357,1 millions de $)2) Spider-Man : Brand New Day (355 millions)3) Spider-Man : No Way Home (260,1 millions)4) Avengers : Infinity War (257,7 millions)5) Star Wars VII (248 millions)Au niveau mondial, meilleurs lancements :1) Avengers : Endgame (1,22 milliard)2) Spider-Man : Brand New Day (875 millions)3) Avengers : Infinity War (640,5 millions)4) Spider-Man : No Way Home (600,5 millions)