Promis, dernier article sur ce mondial car HS avec les JV, mais on est obligé de parler de ce mec svp...Julien Brun :. Puis il fait un signe à Umtiti pour qu’il se réveille, no fake.Samuel Umtiti :Julien Brun :Samuel Umtiti :Mais sérieux, c’est le commentateur le plus nul de toute l’histoire du foot. C’est pas possible, qu’est-ce qu’il fait encore là ? Il est en train de subir une campagne violente de moqueries sur les réseaux sociaux actuellement à tel point que le président de M6 le défend, mais franchement là, c’est entièrement mérité.Il ne connaît rien, ne reconnaît même pas des grands joueurs ou du moins des visages ultra connus du football dans les tribunes, comme Luis Suárez qu’il n’arrivait même pas à citer…(je le connais un peu beaucoup...). Et le pire de tout, c’est qu’il n’arrive pas à terminer une phrase sans euh ou une coupure...C’est affligeant sérieux.