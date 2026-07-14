Promis, dernier article sur ce mondial car HS avec les JV, mais on est obligé de parler de ce mec svp...
Julien Brun : On sent, Samuel, une vraie cohésion dans ce groupe qui a l’air très soudé, un peu à l’image de ce que vous aviez vécu en 2018
. Puis il fait un signe à Umtiti pour qu’il se réveille, no fake.
Samuel Umtiti : Euh… oui… c’est vrai que… euh… en 2018… nous étions… euh… un groupe… euh… très soudé…
Julien Brun : Avec une forte chaleur et un énorme taux d’humidité.
Samuel Umtiti : Oui… il fait très chaud et… très humide.
Mais sérieux, c’est le commentateur le plus nul de toute l’histoire du foot. C’est pas possible, qu’est-ce qu’il fait encore là ? Il est en train de subir une campagne violente de moqueries sur les réseaux sociaux actuellement à tel point que le président de M6 le défend, mais franchement là, c’est entièrement mérité.
Il ne connaît rien, ne reconnaît même pas des grands joueurs ou du moins des visages ultra connus du football dans les tribunes, comme Luis Suárez qu’il n’arrivait même pas à citer…(je le connais un peu beaucoup...). Et le pire de tout, c’est qu’il n’arrive pas à terminer une phrase sans euh ou une coupure...
C’est affligeant sérieux.
C'est elle que je trouve insupportable.
Mais enfaite, les anciens pro c'est juste des guest de luxe, c'est pas leurs trucs de trop parlé.
Tu parles de celle qui présente ou de l'autre au milieu du groupe ? Je pense que c'est la seconde, car dès qu'elle parle elle, personne ne rebondit sur ce qu'elle dit. J'ai jamais vu ça.
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Je te jure qu'Umtiti, c'est un niveau stratosphérique de nullité incarnée pour commenter un match. C'est gore, bordel. Des gens regardent les matchs en mode muet à cause de lui.
oui il est con comme un balai et n'a que 3 mots de vocabulaire, même la meuf avec eux est 100x plus intéressante et pertinente que lui.
Si comme moi vous ne le supportez plus et que voulez des commentaires en français un peu plus élaborés, je vous conseille de mettre votre VPN sur Suisse et de regarder les matchs ici : https://www.rts.ch/sport/programmes/
Genre on n'a plus le droit de voir un match parce que des gens qui n'ont aucune conception de la sexualité (les minorités et les religieux) ne veulent pas que d'autres gens puisse profiter de l'ambiguïté des situations ?
Franchement c'est injuste, car elle a souvent fait des interventions plus utiles qu'eux...même si ça reste de la merde on est d'accord.
https://www.youtube.com/watch?v=fZsPnxWiIbk
Ah oui elle. On sent qu'elle ne peut pas tenir devant un match entier donc elle balance son anecdote puis elle se casse. Du jamais vu ça aussi, merci M6.
micheljackson
Je te jure c'est trop des bâtards avec elle. Elle parle, puis hop, ça enchaîne directement sur un autre sujet. C'est comme ça depuis le début du Mondial en plus. J'aurais été à sa place j'aurais mis une patate sur la table pour exploser devant tout le monde. C'est pas possible au bout d'un moment.