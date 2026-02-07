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gamerdome
> blog
C'était il y a 13 ans...
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posted the 07/02/2026 at 08:11 AM by
gamerdome
comments (
14
)
gamerdome
posted
the 07/02/2026 at 08:21 AM
Il y a 13 ans Sony faisait ce tacle légendaire à la Xbox One et à toute sa commu, les fans Playstation étaient en feu...
Aujourd'hui, que reste-t-il ?
kikoo31
posted
the 07/02/2026 at 08:25 AM
Déjà posté mais toujours bon de faire un petit rappel
keiku
posted
the 07/02/2026 at 08:26 AM
gamerdome
sony (playstation) était encore japonais a l'époque
magneto860
posted
the 07/02/2026 at 08:27 AM
Et en 2009 Sony tentait la PSP Go, une console portable 100% numérique, avant de l'abandonner deux ans après (flop commercial).
S'il est bien prévu une PS6 portable en plus d'une console PS6 de salon, alors la première sera une PSP Go 2 sans le nom.
Et le fait de forcer le dématérialisé sur les consoles de salon réduira fortement le risque d'un nouvel échec sur le segment des consoles portables. C'est ptet ça, leur stratégie du moment.
heracles
posted
the 07/02/2026 at 08:33 AM
Quelle époque de merde
gamerdome
posted
the 07/02/2026 at 08:33 AM
Je sais que je rêve, mais si un autre acteur pouvait refaire cette vidéo, et que Sony se mange un bad buzz, non une shit storm (une vraie, pas que quelques gaulois réfractaires sur les réseaux), que le grand public boycotte en masse, que la PS6 (forcément full démat) bide et que les jeux bident, ça me ferait tellement plaisir.
gasmok2
posted
the 07/02/2026 at 08:36 AM
Sony n'a jamais été aussi bon que quand ils avaient un concurrent sérieux sur le même segment.
Ils ont été magistraux avec la PS4 car Xbox leur a donné des sueurs froides lors de la génération PS360.
Au lancement de la PS3, la console était à 600$, les mecs se sont vu trop beaux (avec l'arrogance qui va avec).
Aujourd'hui après 2 générations réussi commercialement parlant, on retrouve toute cette arrogance.
Pour forcer les constructeurs à faire des choses qui vont dans le ses du joueur, il faut une vraie concurrence, or, avec un MS aux fraises, ils ont un boulevard pour faire ce qu'ils veulent et le joueur n'a pas vraiment d'autres alternative si ce n'est le PC
niflheim
posted
the 07/02/2026 at 08:37 AM
gamerdome
que reste t-il ?
Il reste l'ultime espoir que Microsoft refasse le coup de 2013 contre Sony.
"Regardez, contre toute attente, nous allons relancer le support physique sur Xbox Helix"
Ce qui referait basculer Sony
C'est une des grandes théories qu'on espère voir arriver avec une lueur d'espoir assez faible, on va pas se le cacher
https://www.youtube.com/watch?v=VLoerD7RhWw
Bizarre aussi, on dirait que Rockstar et Sony se sont parlés en coulisse, ils ont fait la même annonce il y a pile une semaine dans le même créneau horaire
Que reste t'il sinon ? la force de boycotter la PS6 malgré des exclus ultra alléchantes, genre Horizon III ou un nouvel Astro Bot au lancement
gamerdome
posted
the 07/02/2026 at 08:43 AM
niflheim
Il reste l'ultime espoir que Microsoft refasse le coup de 2013 contre Sony.
Aucune chance, encore moins, vu qu'il y a le gamepass
shambala93
posted
the 07/02/2026 at 08:59 AM
magneto860
Leur stratégie est de suivre le marché !
Nous avons basculé sur le demat, Sony et Microsoft suivent et Nintendo certainement un peu plus tard. Ils ne forcent en rien ! Si les joueurs achetaient 50% des jeux en version physique, jamais Sony n’aurait pris cette décision ! Nous sommes responsables !
cyr
posted
the 07/02/2026 at 09:00 AM
C'est finis, faut se faire a cette idée. Le physique mourra sur cette génération.
Le public a parler. 85% des ventes se font en démat.
Le seul soucis concerne le mec qui achète un jeux, le finis et le revend rapidement pour s'acheter un autre jeux, le finir et le revendre etc.
Pour les personnes qui ne revendent jamais ou rarement, ça ne change pas grand chose. Bon vous pourrez toujours acheter des boîtes avec des code dedans comme gta6.
Mais je préfère le full démat,
draven86
posted
the 07/02/2026 at 09:02 AM
Et aujourd'hui, ils nous la mettent profond.
gamerdome
posted
the 07/02/2026 at 09:03 AM
cyr
Bon vous pourrez toujours acheter des boîtes avec des code dedans comme gta6.
Mais c'est une ineptie, sans parler du fait que ça cumule les 2 types de pollutions, qu'est-ce que j'en ai à foutre d'empiler des boites vides sur une étagère ?!
newtechnix
posted
the 07/02/2026 at 09:16 AM
Alors j'imagine que cela doit être dans une stratégie globale...et l'annonce de la playstation portable devrait arriver.
Sony ne veut plus entendre parler de physique car cela handicaperait leur playstation portable et playstation 6 sans lecteur.
Le premier gros test de leur stratégie sera donc cette Playstation Portable.
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Aujourd'hui, que reste-t-il ?
S'il est bien prévu une PS6 portable en plus d'une console PS6 de salon, alors la première sera une PSP Go 2 sans le nom.
Et le fait de forcer le dématérialisé sur les consoles de salon réduira fortement le risque d'un nouvel échec sur le segment des consoles portables. C'est ptet ça, leur stratégie du moment.
Ils ont été magistraux avec la PS4 car Xbox leur a donné des sueurs froides lors de la génération PS360.
Au lancement de la PS3, la console était à 600$, les mecs se sont vu trop beaux (avec l'arrogance qui va avec).
Aujourd'hui après 2 générations réussi commercialement parlant, on retrouve toute cette arrogance.
Pour forcer les constructeurs à faire des choses qui vont dans le ses du joueur, il faut une vraie concurrence, or, avec un MS aux fraises, ils ont un boulevard pour faire ce qu'ils veulent et le joueur n'a pas vraiment d'autres alternative si ce n'est le PC
Il reste l'ultime espoir que Microsoft refasse le coup de 2013 contre Sony.
"Regardez, contre toute attente, nous allons relancer le support physique sur Xbox Helix"
Ce qui referait basculer Sony
C'est une des grandes théories qu'on espère voir arriver avec une lueur d'espoir assez faible, on va pas se le cacher https://www.youtube.com/watch?v=VLoerD7RhWw
Bizarre aussi, on dirait que Rockstar et Sony se sont parlés en coulisse, ils ont fait la même annonce il y a pile une semaine dans le même créneau horaire
Que reste t'il sinon ? la force de boycotter la PS6 malgré des exclus ultra alléchantes, genre Horizon III ou un nouvel Astro Bot au lancement
Aucune chance, encore moins, vu qu'il y a le gamepass
Leur stratégie est de suivre le marché !
Nous avons basculé sur le demat, Sony et Microsoft suivent et Nintendo certainement un peu plus tard. Ils ne forcent en rien ! Si les joueurs achetaient 50% des jeux en version physique, jamais Sony n’aurait pris cette décision ! Nous sommes responsables !
Le public a parler. 85% des ventes se font en démat.
Le seul soucis concerne le mec qui achète un jeux, le finis et le revend rapidement pour s'acheter un autre jeux, le finir et le revendre etc.
Pour les personnes qui ne revendent jamais ou rarement, ça ne change pas grand chose. Bon vous pourrez toujours acheter des boîtes avec des code dedans comme gta6.
Mais je préfère le full démat,
Mais c'est une ineptie, sans parler du fait que ça cumule les 2 types de pollutions, qu'est-ce que j'en ai à foutre d'empiler des boites vides sur une étagère ?!
Sony ne veut plus entendre parler de physique car cela handicaperait leur playstation portable et playstation 6 sans lecteur.
Le premier gros test de leur stratégie sera donc cette Playstation Portable.