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Voilà une question qui me vient en tête:
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Je trouve assez drôle l’effet GTA 6 sur le calendrier des sorties. À la base, beaucoup de studios semblaient vouloir éviter la période de mai 2026, parce que GTA 6 devait sortir le *26 mai 2026*. Sauf que Rockstar a repoussé le jeu au *19 novembre 2026*
Résultat : tous ceux qui ont voulu esquiver le “trou noir GTA” de mai se retrouvent maintenant avec un autre problème. Certains jeux se décalent vers septembre, octobre ou début 2027, ce qui crée des bouchons énormes à certains endroits du calendrier, pendant que d’autres périodes deviennent presque vides. On passe d’un risque “mon jeu se fait écraser par GTA 6” à “mon jeu se retrouve coincé entre dix autres gros titres qui ont tous eu la même idée”.
Et c’est là que ça devient presque contreproductif. Éviter GTA 6, oui, c’est logique. Mais si tout le monde évite GTA 6 en même temps et au même endroit, ça recrée exactement le problème ailleurs : trop de jeux, trop peu d’attention, trop peu d’argent disponible chez les joueurs, et certains titres qui risquent de disparaître dans la masse.
Au final, la vraie question c’est : est-ce qu’il vaut mieux sortir loin de GTA 6 mais dans un embouteillage de sorties, ou tenter une date plus audacieuse dans une période plus calme ? Parce qu’à force de tous fuir le même monstre, certains studios risquent surtout de se marcher dessus entre eux.
posted the 06/08/2026 at 09:27 PM by opthomas
On verra si Nintendo a "peur" de GTA6 ou si au contraire il n'hésitera pas a mettre des jeux en frontale en mode "j'en ai rien a cirer".
A mon avis ce sera la seconde option
On verra demain.
Pour répondre à la question, une période plus calme comme Fable par exemple
aeris201 yanssou La vérité ce trouve souvent ailleurs que dans nos convictions profondes. Reposez vos âmes de la tourmente d'un débat qui est peut être sans fond et sans fin.
keiku Alors ça serait très drôle en effet mais peu probable. Déjà tout les enfants de culture de quartier à travers le monde vont l'acheter ce jeu tu peux en être certains.
choroq le problème de l'autre jeu c'est surtout sa communication comme l'a dit Vyse je trouve son commentaire très pertinent et instructif.
opthomas tu sais très bien qu'il est impossible de débattre avec un fanatique. C'est le niflheim version Nintendo.
Sortie de la DS : 2004. Sortie de Pokemon Diamant/Perle : 2006
Sortie de la 3DS : 2011. Sortie de Pokemon X/Y : 2013
Sortie de la Switch : 2017. Sortie de Pokemon Epee/Bouclier : 2019
La Switch 2 est sortie en 2025, donc Pokemon Vent/Vagues en 2027 c'est cohérent.
Ça montre une fois de plus que l'argent qui écrase la pub c'est du marketing de merde, manque d'impartialité et d'originalité, GTA 6 reste une énième suite, bon ou pas bon, c'est pas le problème, c'est juste que si un bon jeu original au même moment, n'a pas le droit au même traitement, alors à quoi sert ce débat, puisque tout est bouclé. Heureusement, on est libre de lire, surfer sur différent canaux pour ne pas être saturé par un seul éditeur.
Sortie de la GBA : 2001. Sortie de Pokemon Rubis/Saphir : 2003
Bref, ca fait plus de 20 ans que c'est le meme pattern (une gen Pokemon deux ans apres la sortie d'une console) mais certain illuminés s'imaginent que Pokemon Vent/Vagues était prevu pour 2026 mais a été décalé a 2027 a cause de GTA