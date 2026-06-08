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La peur de GTA 6 quand même ?
Jeux Vidéos
Voilà une question qui me vient en tête:

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Je trouve assez drôle l’effet GTA 6 sur le calendrier des sorties. À la base, beaucoup de studios semblaient vouloir éviter la période de mai 2026, parce que GTA 6 devait sortir le *26 mai 2026*. Sauf que Rockstar a repoussé le jeu au *19 novembre 2026*

Résultat : tous ceux qui ont voulu esquiver le “trou noir GTA” de mai se retrouvent maintenant avec un autre problème. Certains jeux se décalent vers septembre, octobre ou début 2027, ce qui crée des bouchons énormes à certains endroits du calendrier, pendant que d’autres périodes deviennent presque vides. On passe d’un risque “mon jeu se fait écraser par GTA 6” à “mon jeu se retrouve coincé entre dix autres gros titres qui ont tous eu la même idée”.

Et c’est là que ça devient presque contreproductif. Éviter GTA 6, oui, c’est logique. Mais si tout le monde évite GTA 6 en même temps et au même endroit, ça recrée exactement le problème ailleurs : trop de jeux, trop peu d’attention, trop peu d’argent disponible chez les joueurs, et certains titres qui risquent de disparaître dans la masse.

Au final, la vraie question c’est : est-ce qu’il vaut mieux sortir loin de GTA 6 mais dans un embouteillage de sorties, ou tenter une date plus audacieuse dans une période plus calme ? Parce qu’à force de tous fuir le même monstre, certains studios risquent surtout de se marcher dessus entre eux.
    tags : peur débat gta 6 grosse question
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    churos45
    posted the 06/08/2026 at 09:27 PM by opthomas
    comments (19)
    aeris201 posted the 06/08/2026 at 09:33 PM
    Curieux de découvrir demain le planning Nintendo de fin d'année, en particulier les dates.

    On verra si Nintendo a "peur" de GTA6 ou si au contraire il n'hésitera pas a mettre des jeux en frontale en mode "j'en ai rien a cirer".

    A mon avis ce sera la seconde option
    opthomas posted the 06/08/2026 at 09:36 PM
    aeris201 Peut être car après tout Nintendo c'est autre chose, ils ont un peu leur propre microcosme dans l'univers des jeux vidéos. Mais bon GTA 6 m'a l'air d'être quand même un Titan.

    On verra demain.
    vyse posted the 06/08/2026 at 09:36 PM
    personne na peur de GTA6..c'est juste que rockstar a deja reserver tous les canaux de communication possibles et imaginable du monde, on va partir sur un 500 millions de frais marketing, ils vont saturer l'espace média comment tu veux faire pour communiquer sur la sortie du jeu..
    yanssou posted the 06/08/2026 at 09:36 PM
    Pokemon à aussi peur de gta en le decallant en 2027, on sera plus sur des bundle oot pour la switch 2.

    Pour répondre à la question, une période plus calme comme Fable par exemple
    opthomas posted the 06/08/2026 at 09:39 PM
    vyse Tiens j'avais pas penser à ça, le côté marketing. Mdr les réseaux mondiaux vont être saturé de GTA 6 d'Octobre à Décembre.
    aeris201 posted the 06/08/2026 at 09:39 PM
    yanssou Pokemon n'a jamais été prevu pour 2026, donc n'invente pas des decalages qui n'existe pas
    yanssou posted the 06/08/2026 at 09:40 PM
    aeris201 oui oui le fou du bus on te croit.
    vyse posted the 06/08/2026 at 09:42 PM
    opthomas Oui tous mes potes en agence media me l'ont dit, la Régie de Take two a tout pris, meme les opérations spéciales dans les gares etc. aucun éditeur n'a de place pour placer meme une affiche a la con. De plus, les enchere media en programmatique et Réseau sociaux vont exploser car rockstar va enchérir, flemme pour les éditeur d'aller s'y confronter autant attendre que les espaces se libere
    aeris201 posted the 06/08/2026 at 09:43 PM
    yanssou Prevu au depart pour 2025, ensuite decalé au 26 mai 2026 ensuite décalé au 19 novembre 2026. Le seul qui decale ses dates c'est GTA 6
    keiku posted the 06/08/2026 at 09:46 PM
    Et après si les ventes de gta6 ne pète pas les scores , j'éclate de rire
    choroq posted the 06/08/2026 at 09:46 PM
    GTA 6, si un autre jeux fun sort en même temps, quel est le problème ? Chacun sont jeux.
    losz posted the 06/08/2026 at 09:48 PM
    Ils font bien d'avoir peur, le jeu le plus ambitieux de tous les temps arrive, enfin la première claque de la gen après 6 ans d'attente.
    opthomas posted the 06/08/2026 at 09:48 PM
    choroq vyse Ce banger de malade

    aeris201 yanssou La vérité ce trouve souvent ailleurs que dans nos convictions profondes. Reposez vos âmes de la tourmente d'un débat qui est peut être sans fond et sans fin.

    keiku Alors ça serait très drôle en effet mais peu probable. Déjà tout les enfants de culture de quartier à travers le monde vont l'acheter ce jeu tu peux en être certains.

    choroq le problème de l'autre jeu c'est surtout sa communication comme l'a dit Vyse je trouve son commentaire très pertinent et instructif.
    yanssou posted the 06/08/2026 at 09:53 PM
    aeris201 Et c'est toujours comme sa pour les prod de Rockstars, tu saurais si tu avait un minimum de culture.

    opthomas tu sais très bien qu'il est impossible de débattre avec un fanatique. C'est le niflheim version Nintendo.
    aeris201 posted the 06/08/2026 at 09:55 PM
    yanssou Si t'avais un minimum de culture, tu saurais qu'une nouvelle gen Pokemon n'arrive pas un an apres le lancement d'une console, en general c'est deux ans minimum

    Sortie de la DS : 2004. Sortie de Pokemon Diamant/Perle : 2006
    Sortie de la 3DS : 2011. Sortie de Pokemon X/Y : 2013
    Sortie de la Switch : 2017. Sortie de Pokemon Epee/Bouclier : 2019

    La Switch 2 est sortie en 2025, donc Pokemon Vent/Vagues en 2027 c'est cohérent.
    altendorf posted the 06/08/2026 at 09:55 PM
    Tenter une date plus audacieuse dans une période plus calme. Les jeux dans l'embouteillage de la rentrée, cela va être un massacre. C'est pas la première fois pourtant mais bon comme d'hab, personne ne retiens rien dans cette industrie.
    snave posted the 06/08/2026 at 09:56 PM
    keiku C'est le jeu le plus attendu de l'histoire, il n'y a pas un monde où il ne va pas se vendre, réveille-toi, tu as l'air endormi.
    choroq posted the 06/08/2026 at 09:57 PM
    opthomas

    Ça montre une fois de plus que l'argent qui écrase la pub c'est du marketing de merde, manque d'impartialité et d'originalité, GTA 6 reste une énième suite, bon ou pas bon, c'est pas le problème, c'est juste que si un bon jeu original au même moment, n'a pas le droit au même traitement, alors à quoi sert ce débat, puisque tout est bouclé. Heureusement, on est libre de lire, surfer sur différent canaux pour ne pas être saturé par un seul éditeur.
    aeris201 posted the 06/08/2026 at 10:08 PM
    J'aurai meme pu remonter a la GBA

    Sortie de la GBA : 2001. Sortie de Pokemon Rubis/Saphir : 2003

    Bref, ca fait plus de 20 ans que c'est le meme pattern (une gen Pokemon deux ans apres la sortie d'une console) mais certain illuminés s'imaginent que Pokemon Vent/Vagues était prevu pour 2026 mais a été décalé a 2027 a cause de GTA
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