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Voilà une question qui me vient en tête:



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Je trouve assez drôle l’effet GTA 6 sur le calendrier des sorties. À la base, beaucoup de studios semblaient vouloir éviter la période de mai 2026, parce que GTA 6 devait sortir le *26 mai 2026*. Sauf que Rockstar a repoussé le jeu au *19 novembre 2026*



Résultat : tous ceux qui ont voulu esquiver le “trou noir GTA” de mai se retrouvent maintenant avec un autre problème. Certains jeux se décalent vers septembre, octobre ou début 2027, ce qui crée des bouchons énormes à certains endroits du calendrier, pendant que d’autres périodes deviennent presque vides. On passe d’un risque “mon jeu se fait écraser par GTA 6” à “mon jeu se retrouve coincé entre dix autres gros titres qui ont tous eu la même idée”.



Et c’est là que ça devient presque contreproductif. Éviter GTA 6, oui, c’est logique. Mais si tout le monde évite GTA 6 en même temps et au même endroit, ça recrée exactement le problème ailleurs : trop de jeux, trop peu d’attention, trop peu d’argent disponible chez les joueurs, et certains titres qui risquent de disparaître dans la masse.



Au final, la vraie question c’est : est-ce qu’il vaut mieux sortir loin de GTA 6 mais dans un embouteillage de sorties, ou tenter une date plus audacieuse dans une période plus calme ? Parce qu’à force de tous fuir le même monstre, certains studios risquent surtout de se marcher dessus entre eux.