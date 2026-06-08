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J'espère pas refaire un article dans 3h pour dire que finalement siBon donc en fait Grubb est revenu sur ses propos pour dire que ce n'était que de la spéculation au moment de balancer ça, et qu'il s'est ensuite renseigné pour apprendre que le projet était toujours en cours chez Arkane, mais qu'il a "des raisons" pour lesquelles il n'est pas apparu lors du Xbox Showcase.Et les raisons ne sont pas liées au développement lui-même.Peut-être une histoire de contrat avec Disney pour lancer une communication simultanée avec le film (si le film arrive), peut-être des réflexions autour du statut d'exclusivités ou pas...Bref, peut-être qu'un jour, il y aura bien un "autre Blade".