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Marvel's Blade (Xbox) : en fait, y a pas d'annulation
Jeux Video


J'espère pas refaire un article dans 3h pour dire que finalement si

Bon donc en fait Grubb est revenu sur ses propos pour dire que ce n'était que de la spéculation au moment de balancer ça, et qu'il s'est ensuite renseigné pour apprendre que le projet était toujours en cours chez Arkane, mais qu'il a "des raisons" pour lesquelles il n'est pas apparu lors du Xbox Showcase.

Et les raisons ne sont pas liées au développement lui-même.

Peut-être une histoire de contrat avec Disney pour lancer une communication simultanée avec le film (si le film arrive), peut-être des réflexions autour du statut d'exclusivités ou pas...

Bref, peut-être qu'un jour, il y aura bien un "autre Blade".
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    aeris201
    posted the 06/08/2026 at 02:54 PM by shanks
    comments (11)
    gat posted the 06/08/2026 at 02:58 PM
    J’espère qu’il sortira car le perso est bien classe que Wollfurine.
    churos45 posted the 06/08/2026 at 02:59 PM
    "pour dire que ce n'était que de la spéculation"

    Comme d'habitude, mais ça n'empêchera pas les gens d'en faire des articles
    kevisiano posted the 06/08/2026 at 03:05 PM
    En plus entre les mains d'Arkane, avec le même que sur un Dishonored ça peut être grandiose
    vohmp posted the 06/08/2026 at 03:09 PM
    ils attendent la sortie du film en 2050 vu le bordel que c'est
    akinen posted the 06/08/2026 at 03:09 PM
    gat Wolfurine c’est par rapport au delire furry? C’est trop debile comme nom, c’est un meme actuellement?
    gat posted the 06/08/2026 at 03:12 PM
    akinen Nop^^
    Look l’article de Shanks plus bas
    ravyxxs posted the 06/08/2026 at 03:13 PM
    Ca serait bien que Grubb aille en vacance, il soule le gars...
    tokito posted the 06/08/2026 at 03:18 PM
    Tant mieux, ce personnage mérite un vrai grand jeu !

    gat : Carrément, Wolverine a l'air assez fade, Blade peut-être largement au-dessus
    altendorf posted the 06/08/2026 at 03:21 PM
    Bon tant mieux
    zekk posted the 06/08/2026 at 03:28 PM
    Grubb quoi
    sino posted the 06/08/2026 at 03:29 PM
    Heureusement, mis à part Fable c’est le jeu que les gens ont le plus retenu à propos d’Xbox. Si ils annulent ça c’est vraiment la douche froide.
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