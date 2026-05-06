Q : Comment voyez-vous l'avenir de l'exclusivité ? Et, par exemple, avec le Game Pass et les comparaisons avec Netflix, pensez-vous que l'on en arrivera vraiment là ? Où tout cela va-t-il nous mener ?



Asha Sharma : Je pense que c'est un sujet délicat. Écoutez, nous sommes le deuxième éditeur mondial, et pour être un excellent éditeur, il faut que nos jeux touchent un large public. En même temps, nous devenons de plus en plus une plateforme. Pour être une plateforme, il faut proposer du contenu et des services exclusifs. C'est pourquoi nous examinons cela de très près. Je pense que nous devons réfléchir très attentivement à chaque titre, à la manière dont nous voulons l'aborder, et tirer les leçons de cas similaires dans l'industrie, et c'est exactement ce que nous faisons.