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Asha : en tant que 2nd éditeur nous devons toucher un large public mais une plateforme à besoin de contenu exclusif


Q : Comment voyez-vous l'avenir de l'exclusivité ? Et, par exemple, avec le Game Pass et les comparaisons avec Netflix, pensez-vous que l'on en arrivera vraiment là ? Où tout cela va-t-il nous mener ?

Asha Sharma : Je pense que c'est un sujet délicat. Écoutez, nous sommes le deuxième éditeur mondial, et pour être un excellent éditeur, il faut que nos jeux touchent un large public. En même temps, nous devenons de plus en plus une plateforme. Pour être une plateforme, il faut proposer du contenu et des services exclusifs. C'est pourquoi nous examinons cela de très près. Je pense que nous devons réfléchir très attentivement à chaque titre, à la manière dont nous voulons l'aborder, et tirer les leçons de cas similaires dans l'industrie, et c'est exactement ce que nous faisons.
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    posted the 06/05/2026 at 10:13 AM by jenicris
    comments (10)
    rider288 posted the 06/05/2026 at 10:15 AM
    Blablabla, beaucoup de Blablabla, je pense que les Fans attendent plus des actes, qu'autre chose.
    skuldleif posted the 06/05/2026 at 10:23 AM
    Déjà on sait que leur showcase ne montrera rien d'une supposé nouvelle stratégie

    Matt booty a pris la parole en amont pour le dire d'ailleurs
    altendorf posted the 06/05/2026 at 10:25 AM
    Elle le confirme encore. Microsoft est un éditeur désormais. Tu ne peux plus faire d’exclusivité… pour toi même. Elle a le cul entre deux chaises car elle a fait une Philou à vouloir séduire les fans en étant sur les réseaux, mais la réalité est différente.
    churos45 posted the 06/05/2026 at 10:42 AM
    Même si les jeux peuvent sortir sur d'autres plateformes, il y a d'autres moyens de faire des exclusivités. Ça peut être des exclus temporaire, du contenu supplémentaire, des deals marketing.

    Je ne penses pas que Microsoft au global veut éviter l'argent supplémentaire généré par le multiplateforme, mais il faut qu'il mette sont support en avant par rapport aux autres.
    coconutsu posted the 06/05/2026 at 10:42 AM
    altendorf Elle vient de dire qu'il faut des exclusivités, mais en même temps elle peut rien annoncé en terme d'exclue pour le moment vu que leur prochain jeux comme Fable, Halo remake, ou Gear ont tous été annoncé sur Playstation. Du coup faudra attendre les prochain jeux, même si perso à sa place et si c'est possible j'aurai simplement annulé la sortie de Fable, Halo et gear sur PS5.
    neptonic posted the 06/05/2026 at 10:43 AM
    altendorf elle s'est surtout engouffré dans le même piège que Spencer.

    Elle veut se donner une image de gamer auprès des fanboy extrèmes sur twitter mais la réalité va très vite la rattraper. C'est Nadella et les financiers qui décident
    bennj posted the 06/05/2026 at 10:43 AM
    altendorf elle dit littéralement l'inverse de ce que tu dis. Qu'une plateforme a besoin de contenu et services exclusifs.
    walterwhite posted the 06/05/2026 at 10:45 AM
    En gros elle sera dans la continuité de Phil Spencer, c’est à dire la médiocrité.

    Grand bien leur fasse, qu’ils alimentent toutes les machines et qu’ils laissent leur place en tant que constructeur vu qu’il n’y a plus le moindre intérêt à posséder une Xbox ou une Helix.
    neptonic posted the 06/05/2026 at 10:47 AM
    coconutsu Sauf que avec le rachat d'activision ( ce qui a amorcé le passage à l'éditeur tiers) le gamepass ne peut plus rentabiliser les jeux

    ils ont même été obligé de retirer COD du gamepass tellement c'est plus rentable. Et tu leur demande d'annuler la sortie PS ? Comment tu rentabilises ces jeux si le day one gamepass ne peut plus le faire ?
    skuldleif posted the 06/05/2026 at 10:47 AM
    neptonic ta raison le mieux serait que Xbox clamse , ahlala ces fanboys twitter qui ne veulent pas que Xbox clamse qu'ils sont déraisonnable
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