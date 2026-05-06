Q : Comment voyez-vous l'avenir de l'exclusivité ? Et, par exemple, avec le Game Pass et les comparaisons avec Netflix, pensez-vous que l'on en arrivera vraiment là ? Où tout cela va-t-il nous mener ?
Asha Sharma : Je pense que c'est un sujet délicat. Écoutez, nous sommes le deuxième éditeur mondial, et pour être un excellent éditeur, il faut que nos jeux touchent un large public. En même temps, nous devenons de plus en plus une plateforme. Pour être une plateforme, il faut proposer du contenu et des services exclusifs. C'est pourquoi nous examinons cela de très près. Je pense que nous devons réfléchir très attentivement à chaque titre, à la manière dont nous voulons l'aborder, et tirer les leçons de cas similaires dans l'industrie, et c'est exactement ce que nous faisons.
Matt booty a pris la parole en amont pour le dire d'ailleurs
Je ne penses pas que Microsoft au global veut éviter l'argent supplémentaire généré par le multiplateforme, mais il faut qu'il mette sont support en avant par rapport aux autres.
Elle veut se donner une image de gamer auprès des fanboy extrèmes sur twitter mais la réalité va très vite la rattraper. C'est Nadella et les financiers qui décident
Grand bien leur fasse, qu’ils alimentent toutes les machines et qu’ils laissent leur place en tant que constructeur vu qu’il n’y a plus le moindre intérêt à posséder une Xbox ou une Helix.
ils ont même été obligé de retirer COD du gamepass tellement c'est plus rentable. Et tu leur demande d'annuler la sortie PS ? Comment tu rentabilises ces jeux si le day one gamepass ne peut plus le faire ?