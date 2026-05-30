Metacritic : 87% (Version PS5) - Pour l'instant -

(56 positives / 4 mitigées / 0 négative)

OpenCritic : 88% - Pour l'instant -

IO Interactive, connu pour la licence Hitman, vient de sortir le grand jeu, dans tous les sens du terme.Pour la presse, c'est peut-être le meilleur James Bond qui ne soit pas tiré d'un film de la licence.Ça fait plaisir, surtout pour une licence aussi mythique.Il y a une autre licence de télévision, tout aussi incontournable pour moi, qui est devenue une référence au cinéma avec les adaptations comme acteur principal : Tom Cruise.Je me disais que s'il y a une licence que j'aimerais voir reprise par IO Interactive, c'est bien celle-là.Comme je parle de James Bond, je pense évidemment à GoldenEye sur Nintendo 64, mais il y a eu aussi un Mission : Impossible. Il me semble que les critiques étaient loin d'être négatives.Je serais vraiment curieux que le développeur reprenne la licence et de voir ce que ça donne, sachant qu'il pourrait pousser loin l'infiltration, et vous ?