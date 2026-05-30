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Une mission impossible pour IO Interactive ?
IO Interactive, connu pour la licence Hitman, vient de sortir le grand jeu, dans tous les sens du terme.

Pour la presse, c'est peut-être le meilleur James Bond qui ne soit pas tiré d'un film de la licence.

Metacritic : 87% (Version PS5) - Pour l'instant -
(56 positives / 4 mitigées / 0 négative)
OpenCritic : 88% - Pour l'instant -


Ça fait plaisir, surtout pour une licence aussi mythique.

Il y a une autre licence de télévision, tout aussi incontournable pour moi, qui est devenue une référence au cinéma avec les adaptations comme acteur principal : Tom Cruise.

Je me disais que s'il y a une licence que j'aimerais voir reprise par IO Interactive, c'est bien celle-là.

Comme je parle de James Bond, je pense évidemment à GoldenEye sur Nintendo 64, mais il y a eu aussi un Mission : Impossible. Il me semble que les critiques étaient loin d'être négatives.



Je serais vraiment curieux que le développeur reprenne la licence et de voir ce que ça donne, sachant qu'il pourrait pousser loin l'infiltration, et vous ?
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    posted the 05/30/2026 at 07:10 PM by nicolasgourry
    comments (5)
    battossai posted the 05/30/2026 at 07:20 PM
    Sur PS2, Xbox et GC il y avait MI:Opération Surma un mix Splinter Cell/Syphon Filter qui était un bon représentant de la licence.
    altendorf posted the 05/30/2026 at 07:32 PM
    Pour moi ils ont clairement trouvé leur style avec le reboot de Hitman et ce James Bond. J'avoue qu'un Mission Impossible je serais totalement hype.
    sino posted the 05/30/2026 at 07:35 PM
    Mouais non, les gentils américains des services secret qui sauvent le monde ça me fatigue.
    shanks posted the 05/30/2026 at 08:20 PM
    sino
    C'est un anglais 007.
    rupinsansei3 posted the 05/30/2026 at 08:24 PM
    sino c'est un english
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