Dans la série des "la vérification obligatoire", on apprend que The Pokémon Company va procéder à la vérification des utilisateurs pour acheter des cartes à jouer Pokémon voire participer aux tournois officiels au Japon.Cette vérification demandera une carte d'identité équivalente chez nous à la carte vitale, chose qui n'est pas obligatoire là-bas donc par conséquence The Pokémon Company demande à ce que les japonais fassent le nécessaire auprès de l'administration japonaise pour s'en procurer une d'ici août prochain. Comme pour les précédentes affaires que j'ai pu relayer ici (Discord et PlayStation), The Pokémon Company fera appel à une entreprise externe et "promet que les données et numéros d'identité ne seront pas conservés"...Cette mesure est officiellement prise pour combattre non seulement les scalper qui achètent les boosters et pack de cartes en masse mais également les tricheurs qui abusent dans les tournois jusqu'à harceler les arbitres.