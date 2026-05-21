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Japon - Bientôt la vérification d'identité pour jouer au TCG Pokémon


Dans la série des "la vérification obligatoire", on apprend que The Pokémon Company va procéder à la vérification des utilisateurs pour acheter des cartes à jouer Pokémon voire participer aux tournois officiels au Japon.

Cette vérification demandera une carte d'identité équivalente chez nous à la carte vitale, chose qui n'est pas obligatoire là-bas donc par conséquence The Pokémon Company demande à ce que les japonais fassent le nécessaire auprès de l'administration japonaise pour s'en procurer une d'ici août prochain. Comme pour les précédentes affaires que j'ai pu relayer ici (Discord et PlayStation), The Pokémon Company fera appel à une entreprise externe et "promet que les données et numéros d'identité ne seront pas conservés"...

Cette mesure est officiellement prise pour combattre non seulement les scalper qui achètent les boosters et pack de cartes en masse mais également les tricheurs qui abusent dans les tournois jusqu'à harceler les arbitres.
Automaton - https://automaton-media.com/en/news/the-pokemon-company-is-considering-authentication-via-government-issued-ids-to-battle-tcg-scalping-in-japan/
    tags : pokemon
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    posted the 05/21/2026 at 04:01 PM by masharu
    comments (5)
    bladagun posted the 05/21/2026 at 04:40 PM
    On verras si ça sert à quelques chose en espérant que opcg suive
    sonilka posted the 05/21/2026 at 05:02 PM
    Mais oui bien sur. Combattre les infâmes spéculateurs et les vilains tricheurs. Dans le premier cas, ils sont infimes et pour les contrer, TPCi peut rééditer certaines cartes ou display pour casser les prix en revente. Pour le second cas, il suffit de bannir ceux qui enfreignent les règles en tournoi. Pas besoin de tomber dans le délire du flicage avec des données confiées à un tiers qui en fera je ne sais quoi.
    cyr posted the 05/21/2026 at 05:16 PM
    Je comprends pas, il faut avoir un certain âge pour acheter des cartes pokemon?

    Après parfois il esr difficile de trouver des booster d'une nouvelle série. C'est pour ça que j'ai très vite arrêté. Le machin vient de sortir et tu en trouve nul part.....et aussi parce qu'il y des nouvelles serie tous les 3 mois environ,et qu'il y a du recyclage d'illustration....

    A un moment donner ....
    liberty posted the 05/21/2026 at 05:23 PM
    sonilka exactement... Le principal problème vient de pokemon company
    sandman posted the 05/21/2026 at 05:36 PM
    sonilka donc tu valides les scalpers qui empêchent les gens de jouer en achetant tout le stock disponible et en créant une fausse inflation sur le prix des cartes?
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