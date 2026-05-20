« Les Nintendo Direct font partie de notre héritage, mais nous prévoyons de les abandonner progressivement au profit de l'annonce de nouvelles via Nintendo Today à des jours choisis au hasard, pour garder les fans en haleine. »

Le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, s'est exprimé auprès de Famitsu sur la manière dont l'entreprise livrera les informations à l'avenir :