Le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, s'est exprimé auprès de Famitsu sur la manière dont l'entreprise livrera les informations à l'avenir :
« Les Nintendo Direct font partie de notre héritage, mais nous prévoyons de les abandonner progressivement au profit de l'annonce de nouvelles via Nintendo Today à des jours choisis au hasard, pour garder les fans en haleine. »
des drop en plein milieux de l'après-midi, à minuit comme le dernier Starfox.
qui utilise régulièrement et sérieusement leur appli? J'ai un gros doute qu'une notification d'annonce au milieux des 200 notifications que les gens reçoivent chaque jour via des 100 applications qu'ils ont déjà installés sur leur mobile tiennent quoique ce soit en haleine...
Ils feront machine arrière à un moment
Tenir les fan en haleine avec du vent.....Ok, alors si le monsieur suis un peu les forums des fans, il doit bien voir comment on espère un Nintendo direct....
Je n'achète pas des jeux annoncer la vieille pour le lendemain.
Bon ben ça me fera des économies. Je pourrai me faire plaisir a disneyworld ou disneyland paris
Les rois de la communication on vous dit!
Ils vont se tirer une balle dans le pied et ça va leurs faire drôle quand plus personne ne sera hype pour quoique ce soit chez eux.
Je fais dodo perso.
Qu'il le fasse pour des daube comme star fox, why not., mais si le prochain zelda ou mario est annoncer de la sorte....
Nan le vrai truc, c'est qu'ils veulent pas avoir de retour suite aux annonces.
Pour pas douter et corriger des truc avant la sortie, au risque de retarder la sortie.
Si star fox avais étai présenté dans un nintendo direct plusieurs mois avant juin, les commentaires auraient dit que fox est dégueulasse, bouffie, et que du coup ils auraient cherché a arranger le truc.
La il te balance ça a minuit, pour une sortie quelque semaine plus tard, c'est fini, fox changera pas......
J'ai besoin d'avoir envie , de me hyper. Déjà je suis devenu très difficile pour trouver un jeux qui me fait vraiment envie, alors si maintenant on avance les yeux bandé.
..
Je vais de ce pas me désabonner de leur chaîne YouTube.
c'est simplement qu'un mec du marketing a eu encore une brillante idée...
temps que les Nintendo Direct
Le Nintendo Direct est un concept qui a ete lancé par Nintendo en 2011. Les joueurs n’etaient pas hypé avant 2011 ?
Ils ont de la chance d'avoir pu profiter de son héritage avec son choix d’unifier les marchés/équipes de développement salon/portable via la Switch, car les dirigeants qui lui ont succéder non clairement rien apporté hormis des choix douteux et pratiques tarifaires/commerciales honteuses.
Ce genre d'appli peut fonctionner sur un public bien précis:
les fans Pokemon par exemple
Au moins qu'ils fassent un petit teasing "rdv le mois prochain telle date pour l'annonce d'un nouveau Starfox"... Car bon les drops comme ça...
Et puis le combo teasing et annonce rapide au moins 6 a 1 an avant la sortie du jeu ça pourrait éviter les leaks...
Ils annoncent leurs jeux tellement tard qu'on est au courant de tout des mois en avance...
Sauf pour Metroid Prime 4 bizarrement
Personne n'a parlé de "création du concept de hype" de quoi tu parles? lol
Par contre, cette tendance d'hyper des millions d'internautes pour du jv, ça vient des conférences (notamment celles de l'E3). Ca a permis d'entretenir les communautés des gamers et d'alimenter les files de discussions pour accroitre les attentes du publique pour les futurs jeux.
Les nintendo direct, c'était juste l'évolution naturelle de ces conférences en live.
S'ils retirent ça au joueurs, ils retireront une grosse parti de ce qui faisait l'enthousiasme des joueurs autour de la marque.
Mais bon, qu'ils le fassent va... on va bien se marrer je le sens.
Ceux qui ont manqué l’instant peuvent ensuite regarder la vidéo sur l’application ou YouTube, comme on l’a vu récemment avec Starfox.
Au final, ça ne crée aucune attente démesurée, même si je pense qu'aucune boîte ne s'attarde sur les attentes des users sur les réseaux sociaux.
Mais je préfère les ND et je trouve que c'est une erreur cette déclaration.
Oui je viens de faire des recherche aussi et je ne vois rien, aucune source... bizarre!
Quand un ND est annoncé ca crée beaucoup d'excitation, la commu se met toujours a fantasmer, mais une fois le ND terminé il y a souvent de la déception en conséquence. "C'etait nul" "c'etait mid" "je me suis fait chier" etc...
L'avantage des shadow drop c'est qu'on ne peut pas etre déçu vu qu'il y avait pas d'attente, on est dans la surprise dans l'inattendu
Maintenant Nintendo a lui aussi copier notamment les DLC. Qui fut l inventeur ? Microsoft bien sur, Sony copie Microsoft et Nintendo Copie Les deux autres, résultat tout le monde s'est fait enfiler profondément
Bah, c'est pas la faute du format mais du contenu hein... mais au moins on en parlait.
Tu me proposes un truc tout aussi décevant via le Nintendo today, non seulement je dirais toujours que c'est à chier mais en plus je m'en battrais les couilles over 9000.
Et les gens qui débattent en mode c'est vrai
( Désolé pardon je force un peu beaucoup pour le coup)