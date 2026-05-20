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Shuntaro Furukawa : "Nintendo va abandonner progressivement les Nintendo Direct"
Le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, s'est exprimé auprès de Famitsu sur la manière dont l'entreprise livrera les informations à l'avenir :

« Les Nintendo Direct font partie de notre héritage, mais nous prévoyons de les abandonner progressivement au profit de l'annonce de nouvelles via Nintendo Today à des jours choisis au hasard, pour garder les fans en haleine. »


https://x.com/UltimaShadowX/status/2057098684509081707?s=20
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    barret49201
    posted the 05/20/2026 at 06:05 PM by aeris201
    comments (39)
    aeris201 posted the 05/20/2026 at 06:08 PM
    Un ND en juin devient tres incertain du coup
    fdestroyer posted the 05/20/2026 at 06:09 PM
    Genre le truc qui amenait le plus de hype, ils abandonnent.... Mon dieu que Iwata manque...
    alucardhellsing posted the 05/20/2026 at 06:11 PM
    Bordel c'est vraiment dommage apres faut voir comment ils vont annoncer leurs jeux mais les Ndirect c'etait le truc propre a nintendo qui pouvait envoyer des annonces gigalourdes comme gigaflop mais au moins il y avait de la hype
    onsentapedequijesuis posted the 05/20/2026 at 06:11 PM
    Quel progressivement ? Le dernier était en Septembre
    zekk posted the 05/20/2026 at 06:12 PM
    Donc on aura plus que des annonces random. Le N-direct ça devrait être le minimum
    shinz0 posted the 05/20/2026 at 06:12 PM
    Ils en ont marre de se faire défoncer à chaque Nintendo Direct sur les réseaux sociaux et des bad buzz de gens qui n'achètent même pas leurs jeux
    ravyxxs posted the 05/20/2026 at 06:13 PM
    La faillite approche
    jackfrost posted the 05/20/2026 at 06:14 PM
    Tout est bon pour réduire les coûts et augmenter les tarifs
    aeris201 posted the 05/20/2026 at 06:17 PM
    fdestroyer Si il dit ça c’est qu’il doit certainement etre satisfait des retombés sur le Star Fox Direct annoncé en shadow drop
    ducknsexe posted the 05/20/2026 at 06:18 PM
    Sony va encore copier une idée de génie de chez Nintendo.
    newtechnix posted the 05/20/2026 at 06:22 PM
    "« Les Nintendo Direct font partie de notre héritage, mais nous prévoyons de les abandonner progressivement au profit de l'annonce de nouvelles via Nintendo Today à des jours choisis au hasard, pour garder les fans en haleine. »"

    des drop en plein milieux de l'après-midi, à minuit comme le dernier Starfox.

    qui utilise régulièrement et sérieusement leur appli? J'ai un gros doute qu'une notification d'annonce au milieux des 200 notifications que les gens reçoivent chaque jour via des 100 applications qu'ils ont déjà installés sur leur mobile tiennent quoique ce soit en haleine...

    Ils feront machine arrière à un moment
    cyr posted the 05/20/2026 at 06:23 PM
    Bon ben je vais abandonner nintendo progressivement alors....

    Tenir les fan en haleine avec du vent.....Ok, alors si le monsieur suis un peu les forums des fans, il doit bien voir comment on espère un Nintendo direct....

    Je n'achète pas des jeux annoncer la vieille pour le lendemain.

    Bon ben ça me fera des économies. Je pourrai me faire plaisir a disneyworld ou disneyland paris
    shao posted the 05/20/2026 at 06:27 PM
    Mais quelle bande de tocards putain!

    Les rois de la communication on vous dit!
    Ils vont se tirer une balle dans le pied et ça va leurs faire drôle quand plus personne ne sera hype pour quoique ce soit chez eux.
    cyr posted the 05/20/2026 at 06:28 PM
    newtechnix une annonce quelque heure avant minuit....

    Je fais dodo perso.

    Qu'il le fasse pour des daube comme star fox, why not., mais si le prochain zelda ou mario est annoncer de la sorte....



    Nan le vrai truc, c'est qu'ils veulent pas avoir de retour suite aux annonces.

    Pour pas douter et corriger des truc avant la sortie, au risque de retarder la sortie.

    Si star fox avais étai présenté dans un nintendo direct plusieurs mois avant juin, les commentaires auraient dit que fox est dégueulasse, bouffie, et que du coup ils auraient cherché a arranger le truc.

    La il te balance ça a minuit, pour une sortie quelque semaine plus tard, c'est fini, fox changera pas......
    rupinsansei3 posted the 05/20/2026 at 06:29 PM
    ducknsexe comme le deuxième joystique? ou le lecteur dvd de la gamecube panasonic? Ou les boutons l2 et r2?
    cyr posted the 05/20/2026 at 06:30 PM
    shao je valide ton message.
    J'ai besoin d'avoir envie , de me hyper. Déjà je suis devenu très difficile pour trouver un jeux qui me fait vraiment envie, alors si maintenant on avance les yeux bandé.
    ..

    Je vais de ce pas me désabonner de leur chaîne YouTube.
    newtechnix posted the 05/20/2026 at 06:31 PM
    cyr les audiences des NDs sur youtube pourtant devrait les encourager à continuer...

    c'est simplement qu'un mec du marketing a eu encore une brillante idée...
    cyr posted the 05/20/2026 at 06:31 PM
    newtechnix je viens de me désabonner de leur chaîne.
    aeris201 posted the 05/20/2026 at 06:31 PM
    shao Non mais a vous lire toi et d’autres, on a l’impression que le concept de hype a été crée en meme
    temps que les Nintendo Direct

    Le Nintendo Direct est un concept qui a ete lancé par Nintendo en 2011. Les joueurs n’etaient pas hypé avant 2011 ?
    tripy73 posted the 05/20/2026 at 06:33 PM
    fdestroyer : il aura clairement fait énormément pour Nintendo et le JV en général, depuis la boîte esr dirigé par des mecs (un ex banquier puis un financier venant de la Pokemon Company) qui ont plus à cœur de satisfaire les actionnaires que les joueurs...

    Ils ont de la chance d'avoir pu profiter de son héritage avec son choix d’unifier les marchés/équipes de développement salon/portable via la Switch, car les dirigeants qui lui ont succéder non clairement rien apporté hormis des choix douteux et pratiques tarifaires/commerciales honteuses.
    newtechnix posted the 05/20/2026 at 06:36 PM
    cyr elle ne va plus servir à grand chose maintenant... quel déception car les NDs sont un truc qu'attendaient les gamers.... le truc de l'appli s'adresse avant tout aux non gamers: le grand public au sens large...et ce type de public ne va pas consulter l'appli tous les jours. c'est n'imp leur stratégie.


    Ce genre d'appli peut fonctionner sur un public bien précis:
    les fans Pokemon par exemple
    mb posted the 05/20/2026 at 06:36 PM
    À mon avis, cela vient également du fait que les leaks deviennent de plus en plus fréquents et difficilement contrables, surtout quand autant de studios sont concernés dans le cadre d'un direct.
    ducknsexe posted the 05/20/2026 at 06:38 PM
    rupinsansei3 pour avoir un deuxième joystick, il faut déjà en avoir un premier. De la même façon, pour avoir les gâchettes L2 et R2, il faut d’abord que les boutons L et R existent. Je vais pas te faire un dessin ou pour savoir où se trouve leur origine. Et pour finir Ton lecteur DVD, tu peux le garder : il a même fini par faire cramer les lentilles de la PS2.
    51love posted the 05/20/2026 at 06:40 PM
    Ouais de la merde

    Au moins qu'ils fassent un petit teasing "rdv le mois prochain telle date pour l'annonce d'un nouveau Starfox"... Car bon les drops comme ça...

    Et puis le combo teasing et annonce rapide au moins 6 a 1 an avant la sortie du jeu ça pourrait éviter les leaks...

    Ils annoncent leurs jeux tellement tard qu'on est au courant de tout des mois en avance...

    Sauf pour Metroid Prime 4 bizarrement
    shao posted the 05/20/2026 at 06:46 PM
    aeris201
    Personne n'a parlé de "création du concept de hype" de quoi tu parles? lol
    Par contre, cette tendance d'hyper des millions d'internautes pour du jv, ça vient des conférences (notamment celles de l'E3). Ca a permis d'entretenir les communautés des gamers et d'alimenter les files de discussions pour accroitre les attentes du publique pour les futurs jeux.
    Les nintendo direct, c'était juste l'évolution naturelle de ces conférences en live.
    S'ils retirent ça au joueurs, ils retireront une grosse parti de ce qui faisait l'enthousiasme des joueurs autour de la marque.
    Mais bon, qu'ils le fassent va... on va bien se marrer je le sens.
    blueblood posted the 05/20/2026 at 06:46 PM
    Les vidéos sont accessibles sur Nintendo Today, et tout le monde, y compris les médias, en parle.

    Ceux qui ont manqué l’instant peuvent ensuite regarder la vidéo sur l’application ou YouTube, comme on l’a vu récemment avec Starfox.

    Au final, ça ne crée aucune attente démesurée, même si je pense qu'aucune boîte ne s'attarde sur les attentes des users sur les réseaux sociaux.
    tripy73 posted the 05/20/2026 at 06:49 PM
    Bon par contre aucune source concernant cette déclaration, ça s’en le tweet pour faire du clic facile.
    rupinsansei3 posted the 05/20/2026 at 06:51 PM
    ducknsexe et? Le premier joystick c'est pas nintendo. Nintendo a pas repris les gâchette analogique a sega avec la dreamcast? Nintendo à certe innovant mais pas tout
    janolife posted the 05/20/2026 at 06:52 PM
    Les Nintendo Direct permettent au moins de la visibilité sur les prochains mois, les annonces random, ça craint…
    kidicarus posted the 05/20/2026 at 06:54 PM
    C'est bien dommage car ce format était excellent, mais visiblement Nintendo Today fonctionne bien vu qu'on parle d'eux tout les jours.

    Mais je préfère les ND et je trouve que c'est une erreur cette déclaration.
    shao posted the 05/20/2026 at 06:55 PM
    tripy73
    Oui je viens de faire des recherche aussi et je ne vois rien, aucune source... bizarre!
    aeris201 posted the 05/20/2026 at 07:00 PM
    shao S'ils retirent ça au joueurs, ils retireront une grosse parti de ce qui faisait l'enthousiasme des joueurs autour de la marque.

    Quand un ND est annoncé ca crée beaucoup d'excitation, la commu se met toujours a fantasmer, mais une fois le ND terminé il y a souvent de la déception en conséquence. "C'etait nul" "c'etait mid" "je me suis fait chier" etc...

    L'avantage des shadow drop c'est qu'on ne peut pas etre déçu vu qu'il y avait pas d'attente, on est dans la surprise dans l'inattendu
    ducknsexe posted the 05/20/2026 at 07:02 PM
    rupinsansei3 attention J'ai pas dit que Nintendo a inventé le joystick ça existé déja sur l'atari 2600, et pour les gâchettes Nintendo c était surtout digitaux et l analogique oui Sega Dreamcast ( 1998 ) ont améliorer le concept et ouvert la voie.

    Maintenant Nintendo a lui aussi copier notamment les DLC. Qui fut l inventeur ? Microsoft bien sur, Sony copie Microsoft et Nintendo Copie Les deux autres, résultat tout le monde s'est fait enfiler profondément
    shao posted the 05/20/2026 at 07:08 PM
    aeris201
    Bah, c'est pas la faute du format mais du contenu hein... mais au moins on en parlait.
    Tu me proposes un truc tout aussi décevant via le Nintendo today, non seulement je dirais toujours que c'est à chier mais en plus je m'en battrais les couilles over 9000.
    wickette posted the 05/20/2026 at 07:10 PM
    Mais arrêtez de relayer n'importe quoi, suffit de faire une recherche 1 minute ^^...Il n'y a aucune trace d'un quelconque interview avec Famitsu, mais un tweet de nul part ça c'est bon


    Et les gens qui débattent en mode c'est vrai
    barret49201 posted the 05/20/2026 at 07:14 PM
    Des articles randoms de notre cher aeris201
    kikoo31 posted the 05/20/2026 at 07:15 PM
    cyr qu'est ce qu'est un Nintendo Direct ??
    ( Désolé pardon je force un peu beaucoup pour le coup)
    opthomas posted the 05/20/2026 at 07:17 PM
    wickette Bien que ça soit faux je suis sûr que les N-sexes défendraientt quand même l'idée, les Pro-N sont aussi torchés que les Pro-Apple
    barret49201 posted the 05/20/2026 at 07:18 PM
    aeris201 je t'ai laissé un vote parce que tu peux pas t'autovoter alors je le fais pour toi. il est où ton pote link49
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