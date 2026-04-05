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[RUMEUR] Assassin's Creed Invictus, le prochain coup foireux d'Ubisoft ?
Jeux Video
Selon xJ0nathan, toujours taquin mais il faut reconnaître qu'il a pointé juste sur les dernières infos AC :

- Une première phase de tests a eu lieu pour quelques élus le 30 avril.
- Ce serait "nul à chier" (c'est ses mots pas les miens).
- Risque de report voire annulation.

Pour info, Assassin's Creed Invictus serait un spin-off exclusivement multi PVP normalement prévu en fin d'année. Tous les leakers vont dans ce sens, mais les avis divergent quant à l'orientation du truc, certains évoquant un délire à la Fall Guys (dans le sens suite d'épreuves, le rendu restant "réaliste"), d'autres comme Gautoz d'un "mélange entre Unreal Tournament et Power Stone".

On verra déjà s'ils l'annoncent


Il y a eu des tests de Assassin's Creed Invictus le mois dernier (le 30 avril exactement) et on m'a rapporté que c'était vraiment nul à chier. Ça doit sortir en fin d'année mais y'a de grandes chances que ce soit reporté ou même annulé.

Si jamais vous y avez joué n'hésitez pas à me faire part de vos impressions histoire d'avoir plusieurs avis (anonymat garanti)
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    posted the 05/04/2026 at 10:30 AM by shanks
    comments (9)
    taiko posted the 05/04/2026 at 10:49 AM
    Power Stone
    Jamais compris pourquoi on a jamais eu une suite. Ça se venderait comme des petits pains.
    zephon posted the 05/04/2026 at 10:56 AM
    taiko si on a jamais eu de suite c'est que justement ça ne se vend pas comme des petits pains
    taiko posted the 05/04/2026 at 10:59 AM
    zephon vu que c'était sur dreamcast, je me permettrais de faire au moins un vrai remaster HD pour tester sur les consoles actuelles
    burningcrimson posted the 05/04/2026 at 11:00 AM
    Au lieu de ce truc ils auraeint dû sortir un MMO Assassin's creed. Créer son propre assassin, le customiser et affronter/coopérer avec d'autres joueurs humains dans des missions à travers des lieux et des époques différentes
    zephon posted the 05/04/2026 at 11:02 AM
    taiko il est sortis sur psp
    keiku posted the 05/04/2026 at 11:18 AM
    Le jeu n'est même pas encore sortit qu'on crache déja dessus comme dirait certain... plus sérieusement, qu'il arrete avec cette licence, ils ont raconté tous ce qu'il y avait a raconter en 2 (voir 4) épisode, maintenant faut tourner la page et faire preuve de créativité, et si c'est pas possible, faut fermer la boite...
    grospich posted the 05/04/2026 at 11:32 AM
    Pas fait Shadow mais j'étais déjà fatigué depuis un moment de la licence et Valhalla a été la dernière goutte qui a fait déborder le vase et j'en peux plus de cette licence.

    Le fait qu'Ubisoft mise tout sur AC alors qu'il y a une fatigue ambiante et qu'ils n'ont pas investi assez dans ses autres licences (Splinter Cell, Rayman, etc..) va être le coup de grâce pour la boîte à mon avis.
    cyr posted the 05/04/2026 at 11:56 AM
    Mais pourquoi perdre du temps et de l'argent dessus....Je parle d'ubisoft, pas des joueurs.
    altendorf posted the 05/04/2026 at 11:58 AM
    keiku grospich Ubisoft n'arrive juste plus à créer un jeu sans le marketer Assassin's Creed.
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