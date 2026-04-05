Jeux Video

Selon xJ0nathan, toujours taquin mais il faut reconnaître qu'il a pointé juste sur les dernières infos AC :- Une première phase de tests a eu lieu pour quelques élus le 30 avril.- Ce serait "nul à chier" (c'est ses mots pas les miens).- Risque de report voire annulation.Pour info, Assassin's Creed Invictus serait un spin-off exclusivement multi PVP normalement prévu en fin d'année. Tous les leakers vont dans ce sens, mais les avis divergent quant à l'orientation du truc, certains évoquant un délire à la Fall Guys (dans le sens suite d'épreuves, le rendu restant "réaliste"), d'autres comme Gautoz d'un "mélange entre Unreal Tournament et Power Stone".On verra déjà s'ils l'annoncentIl y a eu des tests de Assassin's Creed Invictus le mois dernier (le 30 avril exactement) et on m'a rapporté que c'était vraiment nul à chier. Ça doit sortir en fin d'année mais y'a de grandes chances que ce soit reporté ou même annulé.Si jamais vous y avez joué n'hésitez pas à me faire part de vos impressions histoire d'avoir plusieurs avis (anonymat garanti)