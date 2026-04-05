Selon xJ0nathan, toujours taquin mais il faut reconnaître qu'il a pointé juste sur les dernières infos AC :
- Une première phase de tests a eu lieu pour quelques élus le 30 avril.
- Ce serait "nul à chier" (c'est ses mots pas les miens).
- Risque de report voire annulation.
Pour info, Assassin's Creed Invictus serait un spin-off exclusivement multi PVP normalement prévu en fin d'année. Tous les leakers vont dans ce sens, mais les avis divergent quant à l'orientation du truc, certains évoquant un délire à la Fall Guys (dans le sens suite d'épreuves, le rendu restant "réaliste"), d'autres comme Gautoz d'un "mélange entre Unreal Tournament et Power Stone".
On verra déjà s'ils l'annoncent
Il y a eu des tests de Assassin's Creed Invictus le mois dernier (le 30 avril exactement) et on m'a rapporté que c'était vraiment nul à chier. Ça doit sortir en fin d'année mais y'a de grandes chances que ce soit reporté ou même annulé.
Si jamais vous y avez joué n'hésitez pas à me faire part de vos impressions histoire d'avoir plusieurs avis (anonymat garanti)
Jamais compris pourquoi on a jamais eu une suite. Ça se venderait comme des petits pains.
Le fait qu'Ubisoft mise tout sur AC alors qu'il y a une fatigue ambiante et qu'ils n'ont pas investi assez dans ses autres licences (Splinter Cell, Rayman, etc..) va être le coup de grâce pour la boîte à mon avis.