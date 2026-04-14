En deux mots, selon Jez Corden :
- Xbox envisage de revenir aux exclusivités , de TRES TRES grosses discussions internes ont lieu sur le sujet en ce moment chez MS
selon lui
voila je vous ai deja dit que tout ce qui fait pas l'objet d'un article Windows central faut pas le croire mais bon vu que la c'etait legit https://www.gamekyo.com/blog_article485097.html
...
Ouais ils choisiront ce qu'ils leur rapporteront le plus d'argent et ce qui plaît le plus aux actionnaires. On verra bien
est il necessaire de sortir FH6 6 mois apres?
si ca j'etais a leur place Halo gears forza devrait rester exclusif
Ils doivent peut-être se dire "Comme les consoles vont coûter de plus en plus cher, il faut au moins compenser par les exclusivités pour justifier l'achat"
maintenant ca ne pourra que leur être bénéfique, mais je pense que de toute manière depuis 2025 il ont passé le cap de non retour et le gros de leur fan base a déja migrer, donc quoi qu'il fasse aujourd'hui c'est déja fini pour eux
Parceque vendre une console avec lecteur et pas sortir ses jeux en physique...
mais maintenant que l'autre s'est ramené avec un t shirt playstation dans la presentation de HALO CE... https://www.reddit.com/r/Games/comments/1ofqa84/halo_community_director_wears_playstation_tshirt/?tl=fr
Skuldleif: Ce cancer
"Xbox : retours aux exclusivités?"
si ca j'etais a leur place Halo gears forza devrait rester exclusif
Oups
« Halo est sur PlayStation à partir de maintenant »
fin voila quoi ... fin du game
sony 100 millions de ventes , quasi meme courbe que la PS4 sans exclu vis a vis PC hormis quelques titres
xbox 30 millions de ventes bien en dessous de la One, courbe One jusque 2023
chez l'un quelques exclu sont une nécessité , chez l'autre elle ne le sont pas , et n'oublie pas que je parle d'exclusivité TEMPORAIRE a minima
ah merde j'ai raisonné , hop un marteau et on se met au niveau gamekyo
Je sais pas s’ils serait capable de décaler fable et d’annuler la sortie sur PlayStation
Parce que honnêtement si ils sortent ce qui est prévu, fable Gear, I Day et halo Qu’est-ce qu’il reste pour le lancement de leur nouvelle machine ?
Par contre pour Gears et SOD3 la question peut se poser
Les gens auront d'autres priorités que le JV; a moins que l'économie s'améliore ce qui est peu probable dans un avenir prévisible.
Retour aux sources.
Maintenant il faut travailler leur communication, en espérant que la prochaine xbox ne coûte pas un bras.
vous etes les premier a defendre l'interet des exclu et a rappeler leur effet indirect mais concernant xbox hop ca disparait hop mdr?
la PS5 prouve que tu as tort
Bah justement Sony doit rester en exclue s'ils veulent continuer de vendre autant, et cela s'applique aussi à Nintendo. Microsoft ont déja tout tenter ils savent ils passerons jamais la barre des 30/40 donc pas rentable de rester exclue pour eux faut qu'il deviennent editeur tier et c'est ce qu'ils font. Comme Sega dans le passé.