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[RUMEUR] jeux Xbox : retours aux exclusivités?
En deux mots, selon Jez Corden :

- Xbox envisage de revenir aux exclusivités , de TRES TRES grosses discussions internes ont lieu sur le sujet en ce moment chez MS

selon lui

voila je vous ai deja dit que tout ce qui fait pas l'objet d'un article Windows central faut pas le croire mais bon vu que la c'etait legit https://www.gamekyo.com/blog_article485097.html ...
https://www.resetera.com/threads/jez-theres-a-very-very-very-big-discussion-about-the-exclusivity-stuff-going-on-right-now-internally-at-xbox.1490278/
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    posted the 04/14/2026 at 11:40 AM by skuldleif
    comments (25)
    shambala93 posted the 04/14/2026 at 11:42 AM
    Ça serait bien pour l’image et la com maintenant, faut que les exclusivités soient à la hauteur. De plus, le succès de Forza sur PlayStation peut donner envie de continuer le multiplateforme.
    jenicris posted the 04/14/2026 at 11:46 AM
    But the discussions are ongoing because at the end of the day they leave money at the table and it's hard to fight against the spreadsheet

    Ouais ils choisiront ce qu'ils leur rapporteront le plus d'argent et ce qui plaît le plus aux actionnaires. On verra bien
    skuldleif posted the 04/14/2026 at 11:47 AM
    honnetement quand tu vois le succes de FH5 sur PS5 quoi? 5 ans apres sa sortie sur Xbox?
    est il necessaire de sortir FH6 6 mois apres?

    si ca j'etais a leur place Halo gears forza devrait rester exclusif
    nicolasgourry posted the 04/14/2026 at 11:48 AM
    Un peu comme la démarche de Sony dernièrement ?
    Ils doivent peut-être se dire "Comme les consoles vont coûter de plus en plus cher, il faut au moins compenser par les exclusivités pour justifier l'achat"
    keiku posted the 04/14/2026 at 11:49 AM
    j’attends de voir le commentaire de tous ceux qui disait que les exclu c'était la pire des chose et que la démarche d'xbox était la bonne

    maintenant ca ne pourra que leur être bénéfique, mais je pense que de toute manière depuis 2025 il ont passé le cap de non retour et le gros de leur fan base a déja migrer, donc quoi qu'il fasse aujourd'hui c'est déja fini pour eux
    narustorm posted the 04/14/2026 at 11:50 AM
    Un retour au jeux physique aussi ?
    Parceque vendre une console avec lecteur et pas sortir ses jeux en physique...
    skuldleif posted the 04/14/2026 at 11:52 AM
    keiku j'ai toujours dit qu'ils devraient garder halo gears forza exclusif pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont jamais tester SANS et que donc c'est un pari , un pari perdant pour la plateforme xbox

    mais maintenant que l'autre s'est ramené avec un t shirt playstation dans la presentation de HALO CE... https://www.reddit.com/r/Games/comments/1ofqa84/halo_community_director_wears_playstation_tshirt/?tl=fr
    foxstep posted the 04/14/2026 at 11:53 AM
    " Sony lache le PC "

    Skuldleif: Ce cancer



    "Xbox : retours aux exclusivités?"

    si ca j'etais a leur place Halo gears forza devrait rester exclusif


    Oups
    skuldleif posted the 04/14/2026 at 11:53 AM
    et qu'il dit
    « Halo est sur PlayStation à partir de maintenant »

    fin voila quoi ... fin du game
    romgamer6859 posted the 04/14/2026 at 11:56 AM
    Pour le joueur avoir les jeux partout, lui permet de ne pas avoir à acheter toutes les consoles, mais les exclues donnent une identité et peuvent donner envie d'acheter telle ou telle console.
    skuldleif posted the 04/14/2026 at 11:58 AM
    foxstep contexte
    sony 100 millions de ventes , quasi meme courbe que la PS4 sans exclu vis a vis PC hormis quelques titres

    xbox 30 millions de ventes bien en dessous de la One, courbe One jusque 2023

    chez l'un quelques exclu sont une nécessité , chez l'autre elle ne le sont pas , et n'oublie pas que je parle d'exclusivité TEMPORAIRE a minima

    ah merde j'ai raisonné , hop un marteau et on se met au niveau gamekyo
    mattewlogan posted the 04/14/2026 at 11:58 AM
    La maison brûle, et ils ne savent plus quoi faire, c’est devenu vraiment relou tout leur changement.
    Je sais pas s’ils serait capable de décaler fable et d’annuler la sortie sur PlayStation
    Parce que honnêtement si ils sortent ce qui est prévu, fable Gear, I Day et halo Qu’est-ce qu’il reste pour le lancement de leur nouvelle machine ?
    jenicris posted the 04/14/2026 at 12:00 PM
    mattewlogan ils ont déjà fait le marketing pour ces jeux. Aucune chance qu'ils les annulent.
    Par contre pour Gears et SOD3 la question peut se poser
    altendorf posted the 04/14/2026 at 12:01 PM
    Aucun intérêt pour Microsoft de retropédaler ainsi. Si les ventes étaient au niveau, on en serait pas là. Satya Nadella a suffisamment dépensé pour Xbox, maintenant il ne cherche que la rentabilité et c'est normal.
    jenicris posted the 04/14/2026 at 12:02 PM
    romgamer6859 avec le prix exorbitant des futures consoles de Sony et Microsoft, la plupart en choisiront une, voir aucune
    Les gens auront d'autres priorités que le JV; a moins que l'économie s'améliore ce qui est peu probable dans un avenir prévisible.
    rogeraf posted the 04/14/2026 at 12:04 PM
    Il est grand temps
    Retour aux sources.
    cyr posted the 04/14/2026 at 12:04 PM
    Prévisible. Chacun retourne sur leur consoles......

    Maintenant il faut travailler leur communication, en espérant que la prochaine xbox ne coûte pas un bras.
    skuldleif posted the 04/14/2026 at 12:05 PM
    altendorf donc les exclu a minima temporaire ne servent a rien?
    vous etes les premier a defendre l'interet des exclu et a rappeler leur effet indirect mais concernant xbox hop ca disparait hop mdr?
    azerty posted the 04/14/2026 at 12:05 PM
    Ils ont des jeux...LOL
    ouroboros4 posted the 04/14/2026 at 12:05 PM
    foxstep exactement
    nobleswan posted the 04/14/2026 at 12:09 PM
    C'est même une condition sine qua non s'ils veulent perdurer et sortir de l'anonymat dans lequel ils sont aujourd'hui. Ce serait bon pour eux et pour l'industrie.
    skuldleif posted the 04/14/2026 at 12:09 PM
    foxstep non je raisonne bien a l'endroit
    la PS5 prouve que tu as tort
    altendorf posted the 04/14/2026 at 12:09 PM
    skuldleif Il faut apprendre à lire et ne pas inventer des propos. Je n’ai pas dit qu’elles ne servaient à rien, mais qu’elles ne rapportent pas suffisamment à Microsoft au vu des investissements réalisés. Ils ne vont pas s’amuser à être à perte indéfiniment juste pour certains pros Xbox qui militent sur les réseaux.
    foxstep posted the 04/14/2026 at 12:09 PM
    skuldleif Tu résonne à l'evers et ainsi car ça corresponds à ton agenda de Pro M.

    Bah justement Sony doit rester en exclue s'ils veulent continuer de vendre autant, et cela s'applique aussi à Nintendo. Microsoft ont déja tout tenter ils savent ils passerons jamais la barre des 30/40 donc pas rentable de rester exclue pour eux faut qu'il deviennent editeur tier et c'est ce qu'ils font. Comme Sega dans le passé.
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