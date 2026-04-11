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En deux mots, selon Jez Corden :
- Xbox envisage de retirer le Day One des Call of Duty dans le Game Pass, et ce dès cette année
(donc le Modern Warfare 4)
On imagine que les mecs y perdent plus qu'ils n'y gagnent, aussi bien sur PC que Xbox.
Maintenant, est-ce qu'un retrait aussi majeur causera une baisse de prix même légère du Game Pass Ultimate, grand mystère
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posted the 04/11/2026 at 03:50 PM by shanks
chaque annee elle se revele etre fausse
et il parle de "discussions chez MS" pas un truc acté
aussi ne croyez rien qui sort de la bouche de JEZ CORDEN si il n'en fait pas d'article sur Windows central , je rappel que le mec s'exprime de facon hebdomadaire dans un podcast de 3H voire meme 4H donc forcément tu dis de la merde pour meubler ces 3H
sinon admettons que ce soit vrai meme si a mon avis 80% de chance que ce soit faux , ce que j’attends de MS pour COD c'est qu'ils en utilisent le potentiel marketing soit l'inverse de ce qu'ils font actuellement ,le COD D1 ou non m'importe peu
je souhaite juste que MS s'en serve pour revitaliser la marque , ce qu'il ne font pas
ceci dit pourquoi ne pas monter le prix du premium et y mettre les D1 GP hors COD
Par contre j’espère que ça leur sert de leçon quand un COD est mauvais comme le dernier opus
quand a une baisse de prix je n'y crois pas une seule seconde
shinz0 Le bien que ça a fait de voir un COD se manger, beaucoup étaient content bizarrement lol.
Stratégiquement c’est incroyable comment cette boite est à la rue.
et generalement les gens qui s'achetent COD ne jouent quasiment qu'a ca , donc je vois absolument pas en quoi COD D1 GP représente une perte de revenu nottament rapporté sur 1 an