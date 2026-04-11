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En deux mots, selon Jez Corden :- Xbox envisage de retirer le Day One des Call of Duty dans le Game Pass, et ce dès cette année(donc le Modern Warfare 4)On imagine que les mecs y perdent plus qu'ils n'y gagnent, aussi bien sur PC que Xbox.Maintenant, est-ce qu'un retrait aussi majeur causera une baisse de prix même légère du Game Pass Ultimate, grand mystère