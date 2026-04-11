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[RUMEUR] Game Pass : la fin des Call of Duty en Day One ?
Jeux Video
En deux mots, selon Jez Corden :

- Xbox envisage de retirer le Day One des Call of Duty dans le Game Pass, et ce dès cette année
(donc le Modern Warfare 4)

On imagine que les mecs y perdent plus qu'ils n'y gagnent, aussi bien sur PC que Xbox.
Maintenant, est-ce qu'un retrait aussi majeur causera une baisse de prix même légère du Game Pass Ultimate, grand mystère
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    posted the 04/11/2026 at 03:50 PM by shanks
    comments (12)
    skuldleif posted the 04/11/2026 at 03:52 PM
    chaque annee cette rumeur apparait
    chaque annee elle se revele etre fausse

    et il parle de "discussions chez MS" pas un truc acté

    aussi ne croyez rien qui sort de la bouche de JEZ CORDEN si il n'en fait pas d'article sur Windows central , je rappel que le mec s'exprime de facon hebdomadaire dans un podcast de 3H voire meme 4H donc forcément tu dis de la merde pour meubler ces 3H

    sinon admettons que ce soit vrai meme si a mon avis 80% de chance que ce soit faux , ce que j’attends de MS pour COD c'est qu'ils en utilisent le potentiel marketing soit l'inverse de ce qu'ils font actuellement ,le COD D1 ou non m'importe peu

    je souhaite juste que MS s'en serve pour revitaliser la marque , ce qu'il ne font pas

    ceci dit pourquoi ne pas monter le prix du premium et y mettre les D1 GP hors COD
    shinz0 posted the 04/11/2026 at 03:55 PM
    Compréhensible financièrement mais encore une promesse non tenue
    Par contre j’espère que ça leur sert de leçon quand un COD est mauvais comme le dernier opus
    skuldleif posted the 04/11/2026 at 03:55 PM
    AUSSI quand on voit d'autres abo généralement ce qu'il se passe c'est tu retire des truc pour les fournir dans un plus haut tiers de l'abo , et pas simplement les retirer

    quand a une baisse de prix je n'y crois pas une seule seconde
    ravyxxs posted the 04/11/2026 at 03:57 PM
    Aucune baisse, mais COD en discount sur GP surement...

    shinz0 Le bien que ça a fait de voir un COD se manger, beaucoup étaient content bizarrement lol.
    altendorf posted the 04/11/2026 at 04:03 PM
    Cela valait bien le coup d'en faire l'argument numéro 1 du rachat d'Activision
    walterwhite posted the 04/11/2026 at 04:03 PM
    Ce n’est qu’une question de temps mais ça arrivera.

    Stratégiquement c’est incroyable comment cette boite est à la rue.
    romgamer6859 posted the 04/11/2026 at 04:04 PM
    Ils chargent suffisamment les abonnés avec le prix élevé et le prix des accès anticipés, 60 euros pour forza (oui y a les dlc je sais), et oui je sais que ce n’est pas une obligation, mais si tu payes quasi le prix d’un jeu tout en louant le jeu c’est chaud
    skuldleif posted the 04/11/2026 at 04:09 PM
    la vérité c'est qu'un mec qui joue qu'a COD et a un GP ultimate est plus rentable pour eux qu'un mec qui ne s'achete QUE COD

    et generalement les gens qui s'achetent COD ne jouent quasiment qu'a ca , donc je vois absolument pas en quoi COD D1 GP représente une perte de revenu nottament rapporté sur 1 an
    ravyxxs posted the 04/11/2026 at 04:10 PM
    altendorf OOoff..coup dans les côtes gratuit...
    skuldleif posted the 04/11/2026 at 04:11 PM
    c'est comme si tu fous l'abo WOW dans le GP Ultimate et le mec qui joue qu'a WOW s'abonne au GP ultimate qu'il touche ou non aux autres jeux il rapporte bien plus a MS parceque de toute facon il n'aurait que prix WOW , c'est d'ailleurs pour ca qu eje ne comprend pas pourquoi l'abonnement WOW n'est toujours pas dans le GP ultimate
    negan posted the 04/11/2026 at 04:12 PM
    Entre les 150GO d'installation et le fait que les Solo soit devenu merdique dans mon cas c'est pas un problème
    ouroboros4 posted the 04/11/2026 at 04:15 PM
    walterwhite totalement. Quelle honte
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