« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
description : Equipe surdouée ayant travaillé pour les plus grands (Square Enix, Sony, Microsoft...) elle est à l'origine de la série des Dark (Cloud, Chronicle, 3...) et son projet de MMORPG pour la Xbox fut soudainement annulé par Microsoft (personne n'aura oublié True Fantasy Live Online). En guise de consécration, Level-5 s'est vue confié le développement de Dragon Quest VIII.