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Level-5
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name : Level-5
description : Equipe surdouée ayant travaillé pour les plus grands (Square Enix, Sony, Microsoft...) elle est à l'origine de la série des Dark (Cloud, Chronicle, 3...) et son projet de MMORPG pour la Xbox fut soudainement annulé par Microsoft (personne n'aura oublié True Fantasy Live Online). En guise de consécration, Level-5 s'est vue confié le développement de Dragon Quest VIII.
official website : http://www.level5.co.jp
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nicolasgourry
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[Rappel] Level-5 Vision 2026 / 14H00





Début à 14H00

Enfin les dates de Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur et Decapolice ?
https://www.youtube.com/watch?v=o0rIafgYq8c
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    burningcrimson, drybowser
    posted the 04/10/2026 at 09:30 AM by nicolasgourry
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    kidicarus posted the 04/10/2026 at 09:47 AM
    La date de Layton pour le début de l'été.
    newtechnix posted the 04/10/2026 at 09:52 AM
    Espérons une ou deux annonces.
    burningcrimson posted the 04/10/2026 at 10:18 AM
    Inazuma annoncé en physique serait cool mais je peux rêver je suppose...
    drybowser posted the 04/10/2026 at 11:05 AM
    Merci du Rappel je veux voir mon Layton et un ninokuni 3 sur ma switch 2
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