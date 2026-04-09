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007 First Light
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name : 007 First Light
platform : Playstation 5
editor : N.C
developer : IO Interactive
genre : action-infiltration
other versions : PC - Xbox Series X
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guiguif
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007 First Light : Une Dualsense Collector dorée
Sony sortira une Dualsense collector 007 First Light.
Ouverture des précommandes le 17 avril 2026 vers 10h. Sortie prévue le 27 mai 2026.




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    posted the 04/09/2026 at 01:02 PM by guiguif
    comments (7)
    altendorf posted the 04/09/2026 at 01:17 PM
    On reste encore dans le très basique. Dommage de se foirer autant dans les designs "collector" depuis le début de la génération PS5.
    ravyxxs posted the 04/09/2026 at 01:33 PM
    yanssou posted the 04/09/2026 at 01:34 PM
    Dégueulasse
    xynot posted the 04/09/2026 at 01:38 PM
    Horrible, juste un changement de coloris et un PNG au centre
    grundbeld posted the 04/09/2026 at 01:51 PM
    Pour le coup je pige pas la virulence des critiques. Le coloris est très bien, le fameux « black and gold » étant une valeur sûre. Après oui c’est pas surchargé mais c’est ce que Sony recherche pour ses manettes. On ne sera jamais dans la surenchère très américaine au final des manettes de Xbox.

    J’ai l’impression que parfois c’est juste de la critique pour le plaisir de critiquer. Certaines manettes sont effectivement laides (la fameuse gamme demi fluo demi noire sortie récemment par exemple) mais là y a rien de choquant.

    Après le prix et la durabilité des manettes ça c’est une autre histoire et à ce moment je serai d’accord avec vous. Mais ici parler de « dégueu » ou je ne sais quoi c’est très exagéré.
    rogeraf posted the 04/09/2026 at 02:04 PM
    4 images , y a une colline et un nuage au dessus ca peut faire une belle dualsense
    5120x2880 posted the 04/09/2026 at 02:35 PM
    Ce serait mieux couleur vomi mais avec des sticks 8000Hz à effet hall
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