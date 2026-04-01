Traduction : C’est un peu soudain, mais nous avons décidé de diffuser notre conférence de stratégie annuelle, le LEVEL5 VISION 2026 « TAKUMI », le vendredi 10 avril à partir de 21H00 (14H00 chez nous).
Pour l'instant, le contenu reste totalement secret : ce sera la surprise le jour J. Nous pensons que le programme sera particulièrement intense pour les amateurs des productions Level-5, alors ne manquez pas ce rendez-vous !
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Enfin les dates de Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur
et Decapolice
?
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posted the 04/06/2026 at 12:35 PM by nicolasgourry
Après, tu ne vas plus jouer à grand chose car entre les sociétés qui ne diront pas ou d'autres sur une base mondiale ou d'autres sociétés.
Level 5 est claire depuis le début et je trouve ça respectable et intègre dans leur démarche envers cette technologie.