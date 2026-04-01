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Level-5
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name : Level-5
description : Equipe surdouée ayant travaillé pour les plus grands (Square Enix, Sony, Microsoft...) elle est à l'origine de la série des Dark (Cloud, Chronicle, 3...) et son projet de MMORPG pour la Xbox fut soudainement annulé par Microsoft (personne n'aura oublié True Fantasy Live Online). En guise de consécration, Level-5 s'est vue confié le développement de Dragon Quest VIII.
official website : http://www.level5.co.jp
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[Evenement] Level-5 Vision 2026 / 10.04.2026


Traduction : C’est un peu soudain, mais nous avons décidé de diffuser notre conférence de stratégie annuelle, le LEVEL5 VISION 2026 « TAKUMI », le vendredi 10 avril à partir de 21H00 (14H00 chez nous).
Pour l'instant, le contenu reste totalement secret : ce sera la surprise le jour J. Nous pensons que le programme sera particulièrement intense pour les amateurs des productions Level-5, alors ne manquez pas ce rendez-vous !
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Enfin les dates de Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur et Decapolice ?
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    posted the 04/06/2026 at 12:35 PM by nicolasgourry
    comments (8)
    rendan posted the 04/06/2026 at 12:43 PM
    Super!
    cyr posted the 04/06/2026 at 12:46 PM
    J'attends 1 seul événement, et il se fait attendre....
    aeris200 posted the 04/06/2026 at 12:46 PM
    J'espere une date precise pour Layton et Decapolice, mais j'en demande surement trop
    altendorf posted the 04/06/2026 at 12:50 PM
    Decapolice et le remake d'Inazuma Eleven 1.
    kidicarus posted the 04/06/2026 at 01:03 PM
    La date de Layton pour enfin en finir avec l'attente.
    roivas posted the 04/06/2026 at 01:34 PM
    J'attendais Layton à maintenant que je sais qu'ils se sont mis a l'IA générative, ca sera sans moi.
    kidicarus posted the 04/06/2026 at 01:39 PM
    roivas la différence avec beaucoup société, le studio utilise cette technologie sur la base de leur banque de données.

    Après, tu ne vas plus jouer à grand chose car entre les sociétés qui ne diront pas ou d'autres sur une base mondiale ou d'autres sociétés.

    Level 5 est claire depuis le début et je trouve ça respectable et intègre dans leur démarche envers cette technologie.
    roivas posted the 04/06/2026 at 01:47 PM
    kidicarus ben tant pis pour moi, pour le moment j'évite tout ce que je peux et qui utilise le gen ai plutôt que des artistes. Suffisamment de personnes avec du talent dans le monde sans devoir utilise cet outil peu éthique et consomme masse de ressources inutilement juste pour que certains puissent faire des économies sur l'humain.
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