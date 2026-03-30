« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
XBoxMag 8/10
Darwin's Paradox est assurément une belle surprise, en plus d'être une bonne pioche pour le programme de jeux indépendants mis en place par Konami. En nous mettant dans la peau d'un poulpe, les développeurs français de ZDT Studio nous offrent une aventure pleine de surprises, et nous plongent dans un monde aussi hostile que plaisant à parcourir. Une première production qui ne manque pas d'atouts, et qui saura certainement vous embarquer avec elle si la faible durée de vie du jeu et le fait de devoir recommencer encore et encore certains passages ne vous effraient pas.
IGNFrance 8/10
Darwin's Paradox est une excellente surprise. Original, intelligent et maîtrisé, il s'installe sans rougir dans le difficile milieu du jeu de plateformes en proposant une approche basée sur la physique et en exploitant parfaitement son personnage principal, un céphalopode aux multiples possibilités. Sans révolutionner le genre, il s’impose comme une expérience marquante, portée par une identité forte et un gameplay amusant et inspiré, malgré quelques allers-retours laborieux et une fin en deçà du reste de l'aventure. Vivement la suite, que ce soit en DLC ou dans une plus grande et lointaine aventure ?
Jdg 8/10
Le moins que l’on puisse dire c’est que ne suis pas a priori fan des jeux avec une compensante d’infiltration, pourtant, Darwin’s Paradox m’a fait passer un excellent moment. Cocorico, ZDT Studio livre ici une première œuvre qui dépasse les attentes qu’on pouvait avoir pour un studio à ses débuts. Le poulpe Darwin mérite clairement une suite.
Gamekult 7/10
Plein d'humour et joliment animé, Darwin's Paradox est une saine alternative à Little Nightmares et ses descendants. Il s'agit pareillement de traverser une série de jolis petits dioramas en résolvant des puzzles simples, mais la patte artistique colorée, les nombreux clins d'œil et le renouvellement constant des situations donnent envie de pousser jusqu'au générique de fin malgré des fioritures évidentes sur le gameplay et la maniabilité. Un bel objet plein de charme, à condition de bien comprendre que vous vous engagez dans une aventure toute tracée où vous êtes là pour profiter de la mise en scène et relever des parcours d'obstacles plutôt que d'inventer des solutions inattendues aux puzzles.
Darwin's Paradox! prend la forme d'un side scrolling à la façon d'Ori, permettant des déplacements sur deux axes dans un environnement en 3D dont l'arrière plan n'est pas en reste sur la narration tout en étant au service du gameplay. Ce dernier offre diverses possibilités additionnées à un level design réussi, même si certains décors sont un poil confus au premier abord, permettant au jeu d'apporter des situations variées tant sur le déroulement que sur le rythme dans des environnements terrestres ou marins qui changent la façon de jouer de manière efficace. Tout ça est enjolivé par une plastique réussie avec de beaux effets et des lumières soignées, sublimés par un design sonore simple et sans excès, et des musiques qui accompagnent à merveille les diverses situations rencontrées. Darwin's Paradox! est un jeu plaisant qui se terminera en 5 h environ, et un peu plus si vous avez envie de trouver tous les journaux et affiches. Si vous êtes à la recherche d'une aventure très chouette qui vous prendra peu de temps et qui conviendra même à vos enfants, dans un style film d'animation cartoon réussi, alors Darwin's Paradox! est tout ce que vous recherchez !
Pas pour le moment mais t'inquiète qu'on est plusieurs à avoir allumé un cierge, il donne bien envie (mais pas à 80 balles avec les taxes et le port LRG style)