XBoxMag 8/10

IGNFrance 8/10

Jdg 8/10

Gamekult 7/10

Noisy Pixel 9/10Darwin's Paradox est assurément une belle surprise, en plus d'être une bonne pioche pour le programme de jeux indépendants mis en place par Konami. En nous mettant dans la peau d'un poulpe, les développeurs français de ZDT Studio nous offrent une aventure pleine de surprises, et nous plongent dans un monde aussi hostile que plaisant à parcourir. Une première production qui ne manque pas d'atouts, et qui saura certainement vous embarquer avec elle si la faible durée de vie du jeu et le fait de devoir recommencer encore et encore certains passages ne vous effraient pas.Darwin's Paradox est une excellente surprise. Original, intelligent et maîtrisé, il s'installe sans rougir dans le difficile milieu du jeu de plateformes en proposant une approche basée sur la physique et en exploitant parfaitement son personnage principal, un céphalopode aux multiples possibilités. Sans révolutionner le genre, il s’impose comme une expérience marquante, portée par une identité forte et un gameplay amusant et inspiré, malgré quelques allers-retours laborieux et une fin en deçà du reste de l'aventure. Vivement la suite, que ce soit en DLC ou dans une plus grande et lointaine aventure ?Le moins que l’on puisse dire c’est que ne suis pas a priori fan des jeux avec une compensante d’infiltration, pourtant, Darwin’s Paradox m’a fait passer un excellent moment. Cocorico, ZDT Studio livre ici une première œuvre qui dépasse les attentes qu’on pouvait avoir pour un studio à ses débuts. Le poulpe Darwin mérite clairement une suite.Plein d'humour et joliment animé, Darwin's Paradox est une saine alternative à Little Nightmares et ses descendants. Il s'agit pareillement de traverser une série de jolis petits dioramas en résolvant des puzzles simples, mais la patte artistique colorée, les nombreux clins d'œil et le renouvellement constant des situations donnent envie de pousser jusqu'au générique de fin malgré des fioritures évidentes sur le gameplay et la maniabilité. Un bel objet plein de charme, à condition de bien comprendre que vous vous engagez dans une aventure toute tracée où vous êtes là pour profiter de la mise en scène et relever des parcours d'obstacles plutôt que d'inventer des solutions inattendues aux puzzles.