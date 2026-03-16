« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
TUNIC is 4 years old today! The perfect day to let you know that a Switch 2 update is on the way! We're working hard on it - stay tuned !
TUNIC fête ses 4 ans aujourd'hui ! C'est le jour parfait pour vous annoncer qu'une mise à jour pour la Switch 2 est en cours de développement ! Nous y travaillons d'arrache-pied, restez à l'écoute !
Mise à jour gratuite ou payante, là est la question