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Tunic
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name : Tunic
platform : PC
editor : Finji
developer : Finji
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nicolasgourry
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Une mise à jour pour Tunic (NS2 Edition ?)

OpenCritic 85%

TUNIC is 4 years old today! The perfect day to let you know that a Switch 2 update is on the way! We're working hard on it - stay tuned !
TUNIC fête ses 4 ans aujourd'hui ! C'est le jour parfait pour vous annoncer qu'une mise à jour pour la Switch 2 est en cours de développement ! Nous y travaillons d'arrache-pied, restez à l'écoute !

Mise à jour gratuite ou payante, là est la question
https://bsky.app/profile/did:plc:56xcru5bk2bsvsgufem7bah5/post/3mh6wo66jfb2c?ref_src=embed&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.nintendolife.com%252Fnews%252F2026%252F03%252Fbrilliant-and-brutal-puzzle-adventure-tunic-is-getting-a-switch-2-update
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    gareauxloups
    posted the 03/16/2026 at 10:50 PM by nicolasgourry
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