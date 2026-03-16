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TUNIC is 4 years old today! The perfect day to let you know that a Switch 2 update is on the way! We're working hard on it - stay tuned !

TUNIC fête ses 4 ans aujourd'hui ! C'est le jour parfait pour vous annoncer qu'une mise à jour pour la Switch 2 est en cours de développement ! Nous y travaillons d'arrache-pied, restez à l'écoute !

Mise à jour gratuite ou payante, là est la question