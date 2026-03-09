Jeux Video

L'info commence à faire le tour du web (dont IGN) : conscient du succès du jeu et de la rupture massive, Amazon US s'est retrouvé être le seul revendeur en ligne à disposer d'un stock pour Pokopia.Donc les mecs se sont dits "ptdr bah autant les baiser" et a augmenté le prix de 10$.TranquilleNotons qu'il n'y a pas si longtemps, ils ont fait exactement la même durant la rupture de stock de Resident Evil Requiem les premiers jours du lancement, en changeant rapidement le prix pour le mettre 7$ au-dessus du prix officiel.ça va être beau GTAVI(j'ignore si la pratique est légale aux USA comme ailleurs)(ne demandez pas pour Amazon FR, il est sold out chez nous)