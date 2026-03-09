profile
shanks
163
Likes
Likers
shanks
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 2064
visites since opening : 6146352
shanks > blog
all
Pokopia : Amazon fait son scalper
Jeux Video


L'info commence à faire le tour du web (dont IGN) : conscient du succès du jeu et de la rupture massive, Amazon US s'est retrouvé être le seul revendeur en ligne à disposer d'un stock pour Pokopia.

Donc les mecs se sont dits "ptdr bah autant les baiser" et a augmenté le prix de 10$.
Tranquille

Notons qu'il n'y a pas si longtemps, ils ont fait exactement la même durant la rupture de stock de Resident Evil Requiem les premiers jours du lancement, en changeant rapidement le prix pour le mettre 7$ au-dessus du prix officiel.

ça va être beau GTAVI

(j'ignore si la pratique est légale aux USA comme ailleurs)
(ne demandez pas pour Amazon FR, il est sold out chez nous)
    tags :
    2
    Likes
    Who likes this ?
    kisukesan, icebergbrulant
    posted the 03/09/2026 at 12:33 PM by shanks
    comments (20)
    shinz0 posted the 03/09/2026 at 12:38 PM
    Les bâtards, merci Jeff Bezos
    shambala93 posted the 03/09/2026 at 12:39 PM
    Depuis quelques temps je ne les trouve pas terribles sur les prix et stock.
    romgamer6859 posted the 03/09/2026 at 12:39 PM
    ça va pas aller en s'arrangeant, le stock day one est faible on dirait.
    RE était indispo la première matinée au magasin...
    taiko posted the 03/09/2026 at 12:41 PM
    Une catastrophe Amazon ces derniers temps niveau jeux
    thor posted the 03/09/2026 at 12:41 PM
    Ah oui, je pensais qu'il l'avait simplement remis au prix normal mais le prix conseillé est de 70$.
    Après, c'est la loi de l'offre et la demande j'ai envie de dire.
    rogeraf posted the 03/09/2026 at 12:51 PM
    C'est pour ca que le Demat c'est mieux
    rogeraf posted the 03/09/2026 at 12:53 PM
    Sinon y a un vendeur qui le fait sur Amazon ! 162,48€
    zephon posted the 03/09/2026 at 12:55 PM
    shambala93 même en livraison ils sont plus aussi efficace, plusieurs fois j'ai reçus mes jeux en décalé malgré ma précommande, la livraison en box et le fait que soit prime.
    giru posted the 03/09/2026 at 01:00 PM
    Ca m'étonne que Nintendo ait négligé la demande pour Pokopia. Peut être qu'ils s'attendaient à un succès principalement au Japon... mais ça me semble évident que la formule allait cartonner (un mélange de Minecraft, DQ Builders, Animal Crossing et Pokémon... ça ne peut que cartonner).

    C'est le jeu parfait pour une seconde pandémie en tout cas
    51love posted the 03/09/2026 at 01:01 PM
    les *******

    zephon pareil j'ai finalement décidé de preco ce jeu 2-3 jours avant la sortie sur amazon prime vu les bons retours ça fera un jolie cadeau dans quelques semaines (n'etant ni adepte de pokemon ni de minecraft).

    il etait proposé a 50€.

    et je ne sais pas quand il sera expédié, mais pas maintenant

    bien joué, on sait ce qu'ils vont faire Nintendo dans le futur pour inciter les joueurs a payer le prix fort
    magneto860 posted the 03/09/2026 at 01:10 PM
    Ptet qu'ils ont du stock parce qu'ils ont accepté de le payer plus cher, aussi. Qui sait ?
    akinen posted the 03/09/2026 at 01:14 PM
    Ouais j’avais vu ça pour resident, donc je me suis rabattu sur micromania avec une reduc
    saram posted the 03/09/2026 at 01:24 PM
    J'ai remarqué que c'est super difficile de trouver des jeux sur Amazon... souvent y a que des versions UK, Allemandes etc de dispo. Je préfère taper dans l'occasion sur LBC ou Vinted.
    ducknsexe posted the 03/09/2026 at 01:30 PM
    Jeff Bezos qui a Bezai tout le monde
    khazawi posted the 03/09/2026 at 01:36 PM
    C'est à cause du blocus du détroit d'Hormuz
    pimoody posted the 03/09/2026 at 01:49 PM
    C’est des cartouches vides et ils trouvent le moyen de pas en produire suffisement…
    shinz0 posted the 03/09/2026 at 01:50 PM
    pimoody c'est cher le plastique
    rocan posted the 03/09/2026 at 01:54 PM
    pimoody shinz0 Paradoxalement j'ai lu comme quoi les clefs demandent des étapes de vérification supplémentaires contrairement aux jeux physiques, ce qui rallonge les chaines d'approvisionnement, mais ça n'excuse pas vraiment la pénurie : je pense que ça a été sous dimensionné ET qu'ils poussent au démat
    cyr posted the 03/09/2026 at 02:12 PM
    C'est la première fois qu'il esr difficile de trouver une gkc

    Bon ben le format a de beau jour devant lui.
    icebergbrulant posted the 03/09/2026 at 02:29 PM
    Je l’ai signalé hier concernant Resident Evil Requiem PS5 sur Amazon aussi à 79,99 euros avec une livraison pour début avril
    A titre informatif, le jeu était en pré-commande à 55 euros et des poussières en janvier-fevrier

    Nintendo, Capcom, etc... et futur Rockstar, vous pouvez aller d’avance vous faire fout..
    On a compris votre petit manège pour que tout le monde passe en démat et bien ça n’arrivera pas me concernant

    A tous, je sais que c’est malheureux mais dès qu’un jeu est en préco physique et bien précommandez le directement
    Avant il fallait faire attention aux jeux de niche avec peu d’exemplaires tirés, maintenant, même les blockbusters sont en rupture

    Rockstar, d’avance, vous ne me couillonnerez pas, je vais vous acheter 2 exemplaires de GTA 6 et hop je revendrai l’autre à un prix de + de 30 euros que son prix initial à un "pauvre/riche" pigeon (désolé et pas désolé en même temps ), comme ça, j’aurais l’impression de vous avoir baisé d’une certaine façon, j’ai hâte

    Signé: Fuck le démat ! Échec et mat !
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo