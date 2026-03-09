Jeux Video
L'info commence à faire le tour du web (dont IGN) : conscient du succès du jeu et de la rupture massive, Amazon US s'est retrouvé être le seul revendeur en ligne à disposer d'un stock pour Pokopia.
Donc les mecs se sont dits "ptdr bah autant les baiser" et a augmenté le prix de 10$.
Tranquille
Notons qu'il n'y a pas si longtemps, ils ont fait exactement la même durant la rupture de stock de Resident Evil Requiem les premiers jours du lancement, en changeant rapidement le prix pour le mettre 7$ au-dessus du prix officiel.
ça va être beau GTAVI
(j'ignore si la pratique est légale aux USA comme ailleurs)
(ne demandez pas pour Amazon FR, il est sold out chez nous)
tags :
posted the 03/09/2026 at 12:33 PM by shanks
RE était indispo la première matinée au magasin...
Après, c'est la loi de l'offre et la demande j'ai envie de dire.
C'est le jeu parfait pour une seconde pandémie en tout cas
zephon pareil j'ai finalement décidé de preco ce jeu 2-3 jours avant la sortie sur amazon prime vu les bons retours ça fera un jolie cadeau dans quelques semaines (n'etant ni adepte de pokemon ni de minecraft).
il etait proposé a 50€.
et je ne sais pas quand il sera expédié, mais pas maintenant
bien joué, on sait ce qu'ils vont faire Nintendo dans le futur pour inciter les joueurs a payer le prix fort
Bon ben le format a de beau jour devant lui.
A titre informatif, le jeu était en pré-commande à 55 euros et des poussières en janvier-fevrier
Nintendo, Capcom, etc... et futur Rockstar, vous pouvez aller d’avance vous faire fout..
On a compris votre petit manège pour que tout le monde passe en démat et bien ça n’arrivera pas me concernant
A tous, je sais que c’est malheureux mais dès qu’un jeu est en préco physique et bien précommandez le directement
Avant il fallait faire attention aux jeux de niche avec peu d’exemplaires tirés, maintenant, même les blockbusters sont en rupture
Rockstar, d’avance, vous ne me couillonnerez pas, je vais vous acheter 2 exemplaires de GTA 6 et hop je revendrai l’autre à un prix de + de 30 euros que son prix initial à un "pauvre/riche" pigeon (désolé et pas désolé en même temps ), comme ça, j’aurais l’impression de vous avoir baisé d’une certaine façon, j’ai hâte
Signé: Fuck le démat ! Échec et mat !