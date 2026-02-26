Suite à l'annonce hier du départ du réalisateur (on ne connaît pas les raisons), de toute façon aussi vite remplacé par quelqu'un avec un meilleur CV, Tom Henderson a réagi face aux spéculations via ses sources :
- Assassin's Creed HEXE ne rencontre aucun problème dans son développement
- Le projet est tellement prometteur que c'est actuellement le chantier sur lequel "tout le monde chez Ubisoft veut travailler"
Moi j'y crois
Et Shadows restait très sympa malgré quelques "problèmes"
Sont-ils encore motivés ou sont-ils HEXEdés ?!
Il y a bien longtemps que cette licence ne fait plus vraiment d’effet.
Le dernier que j’ai joué assez récemment était Odyssey.
J’avais bien aimé Kassandra et la Grèce, même si le jeu avait ses défauts.
On verra pour celui là quand il y aura une vrai bande annonce.
, les sempiternels indicateurs à gerber qui étouffent toute découverte organique, des microtransactions foireuses dans un jeu qui coute une blinde, des quêtes annexes majoritairement passables et le comble : un flop retentissant au Japon, éclipsé par un Ghost of Tsushima qui lui a cartonné
Bibi300 a magistralement résumé ces naufrages, imaginez un VRAI Assassin's Creed old-school au Japon : une tuerie monumentale !
https://youtu.be/phCqN8mof1o
heracles : Vu l'état et l'ambiance exécrable qui règne à UbiSoft, comment-tu veux faire un grand jeu dans ces conditions ?
Faut oublier un grand projet artistique, au mieux, un jeu cahier des charges
Hexe est fait par Montréal et BGE2 par Montpellier donc pas du tout les mêmes équipes.
Pour le moment origin en egypte est mon AC préféré suivi d'odyssey et unity