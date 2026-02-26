profile
shanks
Assassin's Creed HEXE : l'épisode du grand espoir ?
Jeux Video


Suite à l'annonce hier du départ du réalisateur (on ne connaît pas les raisons), de toute façon aussi vite remplacé par quelqu'un avec un meilleur CV, Tom Henderson a réagi face aux spéculations via ses sources :

- Assassin's Creed HEXE ne rencontre aucun problème dans son développement
- Le projet est tellement prometteur que c'est actuellement le chantier sur lequel "tout le monde chez Ubisoft veut travailler"

Moi j'y crois
Et Shadows restait très sympa malgré quelques "problèmes"
    junaldinho, link49, tynokarts
    posted the 02/26/2026 at 10:26 AM by shanks
    comments (10)
    rogeraf posted the 02/26/2026 at 10:31 AM
    Oui Shadows est excellent. J'ai foi aussi, en espérant qu'ils le sortiront dans les temps pour remplir leurs caisses. Néanmoins Ubi doit réagir concernant ces autres licences comme le très attendu Ghost Recon Next de Montreuil/St Mandé
    negan posted the 02/26/2026 at 10:35 AM
    Grosse attente avec l'univers de la sorcellerie ça va vraiment être cool
    icebergbrulant posted the 02/26/2026 at 10:40 AM
    Le staff veut travailler sur cet opus mais qu’en est-il des employés qui travaillent encore sur le prometteur Beyond Good And Evil 2 !?

    Sont-ils encore motivés ou sont-ils HEXEdés ?!
    tripy73 posted the 02/26/2026 at 10:41 AM
    Clairement l'épisode qui me rebute le plus, pas fan de cet proposition d'univers basé sur la sorcellerie et tout ce qui gravite autour (rituel, sacrifice, etc.)
    romgamer6859 posted the 02/26/2026 at 10:48 AM
    Quelque chose de beaucoup plus sombre pour le coup et des thèmes qui le seront également.
    adamjensen posted the 02/26/2026 at 10:51 AM
    Si c’est ça le jeu sur lequel « tout le monde chez Ubisoft veut travailler », leurs ambitions ne sont pas très élevées. (En supposant que ce soit vrai, bien évidemment.)
    Il y a bien longtemps que cette licence ne fait plus vraiment d’effet.
    Le dernier que j’ai joué assez récemment était Odyssey.
    J’avais bien aimé Kassandra et la Grèce, même si le jeu avait ses défauts.
    On verra pour celui là quand il y aura une vrai bande annonce.
    tokito posted the 02/26/2026 at 10:54 AM
    rogeraf : Des graphismes somptueux, indéniables, mais une mécanique light-RPG usée jusqu'à la moelle – assassinats contre des sacs à PV indestructibles, un open-world frustrant à explorer (pentes glissantes infernales, arbres et buissons qui bloquent partout, peu de surprises)
    , les sempiternels indicateurs à gerber qui étouffent toute découverte organique, des microtransactions foireuses dans un jeu qui coute une blinde, des quêtes annexes majoritairement passables et le comble : un flop retentissant au Japon, éclipsé par un Ghost of Tsushima qui lui a cartonné

    Bibi300 a magistralement résumé ces naufrages, imaginez un VRAI Assassin's Creed old-school au Japon : une tuerie monumentale !
    https://youtu.be/phCqN8mof1o

    heracles : Vu l'état et l'ambiance exécrable qui règne à UbiSoft, comment-tu veux faire un grand jeu dans ces conditions ?
    Faut oublier un grand projet artistique, au mieux, un jeu cahier des charges
    rogeraf posted the 02/26/2026 at 11:12 AM
    tokito auncun jeu n'est parfait. Mais on connait les gros défauts d'UBI ... Alors au Japon peu être mais dans le monde cet AC a eu de bonnes ventes comme souvent avec la série et ses nombreux fans.
    cail2 posted the 02/26/2026 at 11:17 AM
    icebergbrulant
    Hexe est fait par Montréal et BGE2 par Montpellier donc pas du tout les mêmes équipes.
    mooplol posted the 02/26/2026 at 11:20 AM
    Je viens de faire unity j'ai beaucoup aimé. Shadow je l'attendais vraiment, le japon c'etait mon rêve, d'ailleurs j y vais enfin en mars. Ghost of tsushima est incroyable. Mais je ne peux pas bourriner/génocider à la masse des japonais au japon féodal avec un étranger non merci ????
    Pour le moment origin en egypte est mon AC préféré suivi d'odyssey et unity
