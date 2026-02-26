Jeux Video

Suite à l'annonce hier du départ du réalisateur (on ne connaît pas les raisons), de toute façon aussi vite remplacé par quelqu'un avec un meilleur CV, Tom Henderson a réagi face aux spéculations via ses sources :- Assassin's Creed HEXE ne rencontre aucun problème dans son développement- Le projet est tellement prometteur que c'est actuellement le chantier sur lequel "tout le monde chez Ubisoft veut travailler"Moi j'y croisEt Shadows restait très sympa malgré quelques "problèmes"