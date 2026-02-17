profile
all
[NS2] Gear Club Unlimited 3 / Long Gameplay




Par les développeurs de V-Rally

C'est une exclusivité temporaire.
Il y a mode 30FPS (résolution plus haute) ou 60FPS (résolution plus basse)
Le framerate dans les deux cas est parfaitement stable.
    posted the 02/17/2026 at 10:15 AM by nicolasgourry
    comments (4)
    natedrake posted the 02/17/2026 at 10:32 AM
    Je l'ai préco juste parce que le Japon est inclus dans le jeu. En attendant une hypothétique version Switch 2 de Forza Horizon 6 un jour.
    amario posted the 02/17/2026 at 10:47 AM
    A 20 balles ça passe, au dessus jamais de la vie. Je sais pas si c'est la vidéo youtube mais moi la vidéo l'AG de fou
    rogeraf posted the 02/17/2026 at 11:58 AM
    Le drift a l'air capricieux sur la vidéo ... A voir car c'est important. Pour le reste ca a l'air plutôt costaud et beau ... pour un jeu a 40 euros. Une idée du prix prévu pour le jeu Nicolas ?
    nicolasgourry posted the 02/17/2026 at 12:05 PM
    rogeraf 49,99€ eShop comme en magasin
    https://www.nintendo.com/fr-fr/Jeux/Jeux-Nintendo-Switch-2/Gear-Club-Unlimited-3-2986004.html
