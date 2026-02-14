accueil
« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
name :
Bloober Team
nicolasgourry
articles :
visites since opening :
nicolasgourry
A minuit, l'après Saint Valentin à la façon Bloober Team (Up)
Citation "Je poussai alors la porte tout au large...les ténèbres et rien de plus !" c'est de Edgar Allan Poe
https://www.artpoetique.fr/poemes/le_corbeau_baudelaire.php
La voix audio dit "Tu es malade… invisible… mouches dans la nuit… la tempête hurlante a découvert ton lit de joie cramoisie… sombre secret… détruis ta vie."
Layers of Fear 3 (Up)
https://remosdneulserorehsoovamceyerd.com/
posted the 02/14/2026 at 05:45 PM by
nicolasgourry
comments (
6
)
liberty
posted
the 02/14/2026 at 05:54 PM
Un remake de Rule Of RoSe ?
Où le projet exclusif Switch 2 qu'ils ont dans les cartons ?
Il avait déposé ''Onyx: The Dark Grip'' aussi. Soit une nouvelle IP, soit Rule Of Rose, mais comme ils ont démenti on sait pas trop
nicolasgourry
posted
the 02/14/2026 at 05:57 PM
liberty
Rule of Rose avait eu 4/10 Gamekult et 14/20 JVC
sdkios
posted
the 02/14/2026 at 06:14 PM
nicolasgourry
et? Il est devenu culte par la suite.(Et il se revend bien cher en plus) C'est pour moi un des meilleurs survival horror ever. Tout comme Lost odyssey est un des meilleurs rpg, alors qu'il s'est prit des 9/20, des 11/20. Si je devais suivre l'avis de la presse, je serais passé a coté de TELLEMENT de mes jeux préférés ! (Ceux la, shadow of memories, folklore, shadow of rome, ryse, etc...)
nicolasgourry
posted
the 02/14/2026 at 06:15 PM
sdkios
justement, si c'est un remake de ce jeu, ça peut lui redonner un second souffle pour ceux qui connaissent pas.
skuldleif
posted
the 02/14/2026 at 11:03 PM
oh non putin pas layers of fear...
ziggourat
posted
the 02/15/2026 at 09:26 AM
skuldleif
C'est la licence qui les a fait connaître, c'est tout à fait normal de l'entretenir. En plus de ça, c'est très quali malgré le côté train fantôme. Je suis en train de me faire justement le remake du 1 et 2 sur Switch 2 avec ma copine, on kiffe tous les deux. L'ambiance est toujours aussi incroyable, l'ambiance est là.
Donc c'est chouette d'avoir un nouvel épisode. Perso je suis content. En plus de ça, le studio a level up sur tous les points, technique, narration, mise en scène et gameplay, donc ça peut nous promettre quelques belles surprises dans ce nouvel épisode. Hâte de le faire, en espérant qu'il sorte sur S2, mais je pense que ce sera le cas
