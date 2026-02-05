accueil
« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
nicolasgourry
nicolasgourry
> blog
[NS2] Indiana Jones / Boîte (Non-GKC)
PS : 59.7 GB (Taille du fichier)
posted the 02/05/2026 at 06:00 PM by
nicolasgourry
comments (
6
)
guiguif
posted
the 02/05/2026 at 06:16 PM
A voir si ya pas de MAJ obligatoire comme sur Xbox et PS5, ça en ferait la seule véritable version physique.
darksector
posted
the 02/05/2026 at 06:16 PM
Étonnant pour un jeu xbox studio, comme quoi tout est possible
narustorm
posted
the 02/05/2026 at 06:19 PM
Ba days one , mais j'avoue pas comprendre skyrim,fallout sont en code in the box.
Bon au moins 1 jeu complet cartouche donc jsuis content
cyr
posted
the 02/05/2026 at 06:22 PM
guiguif
maintenant les maj sont un problème ?
narustorm
fallout 4 pese 60 go. Ça serait curieux que indi soit en cartouche mais pas fallout 4....a moins que la vitesse de la cartouche est en cause.....
Ceci dit fallout 4 est a 60 euro, et 70 pour indi...question financière peut-être
guiguif
posted
the 02/05/2026 at 06:25 PM
cyr
ça serait bien de réfléchir avant de me quoter.
La version physique PS5 et Xbox IMPOSE un téléchargement obligatoire sinon le jeu ne se lance pas vu que toutes les données du jeu ne sont pas sur le disque, c'est pas un simple patch.
aeris942
posted
the 02/05/2026 at 06:37 PM
Par contre tout les autres jeux Bethesda montré dans ce Partners (Fallout 4, Oblivion, Skyrim) sont des code in the box
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
