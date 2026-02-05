profile
Indiana Jones et le Cercle Ancien
name : Indiana Jones et le Cercle Ancien
platform : PC
editor : Xbox Game Studios
developer : MachineGames
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
profile
nicolasgourry
nicolasgourry
nicolasgourry > blog
all
[NS2] Indiana Jones / Boîte (Non-GKC)



PS : 59.7 GB (Taille du fichier)
    posted the 02/05/2026 at 06:00 PM by nicolasgourry
    comments (6)
    guiguif posted the 02/05/2026 at 06:16 PM
    A voir si ya pas de MAJ obligatoire comme sur Xbox et PS5, ça en ferait la seule véritable version physique.
    darksector posted the 02/05/2026 at 06:16 PM
    Étonnant pour un jeu xbox studio, comme quoi tout est possible
    narustorm posted the 02/05/2026 at 06:19 PM
    Ba days one , mais j'avoue pas comprendre skyrim,fallout sont en code in the box.

    Bon au moins 1 jeu complet cartouche donc jsuis content
    cyr posted the 02/05/2026 at 06:22 PM
    guiguif maintenant les maj sont un problème ?

    narustorm fallout 4 pese 60 go. Ça serait curieux que indi soit en cartouche mais pas fallout 4....a moins que la vitesse de la cartouche est en cause.....

    Ceci dit fallout 4 est a 60 euro, et 70 pour indi...question financière peut-être
    guiguif posted the 02/05/2026 at 06:25 PM
    cyr ça serait bien de réfléchir avant de me quoter.
    La version physique PS5 et Xbox IMPOSE un téléchargement obligatoire sinon le jeu ne se lance pas vu que toutes les données du jeu ne sont pas sur le disque, c'est pas un simple patch.
    aeris942 posted the 02/05/2026 at 06:37 PM
    Par contre tout les autres jeux Bethesda montré dans ce Partners (Fallout 4, Oblivion, Skyrim) sont des code in the box
