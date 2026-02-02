accueil
« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
name :
BlazBlue : Entropy Effect X
platform :
PC
editor :
Astrolabe Games
developer :
91Act
genre :
action
other versions :
Xbox Series X
-
Playstation 5
-
Switch
BlazBlue Entropy Effect X aussi sur NS2
D'après l'
ESRB
(il est aussi prévu sur PS5/Switch)
PMStudio à l'air d'éditer le jeu, donc il devrait possiblement sortir en version non GKC comme :
Les trois jeux sont prévu pour Février 2026.
kisukesan
posted
the 02/02/2026 at 01:27 PM
j'ai un gros doute pour une sortie boîte dans 10 jours, mais si la mise à jour depuis la version switch est gratuite, ce sera déjà pas mal.
la démo est dispo en version switch 2 d'ailleurs ?
cyr
posted
the 02/02/2026 at 01:34 PM
Les petit jeux indée se paye le luxe d'être sur cartouche (ouai enfin moins chère en demat)(donc le consommateur paye le surplus) alors que les gros triple A sorte sur gkc dans 85% des cas.....
Je cherche même plus a comprendre.
guiguif
posted
the 02/02/2026 at 01:38 PM
En tout cas vu le prix de la version physique qui coute le double de la version demat, ils vont pouvoir attendre avant d'avoir mon pognon.
cyr
posted
the 02/02/2026 at 02:20 PM
guiguif
Les gkc vous en voulez pas, soit. Mais l'éditeur qui fais l'effort de la cartouche, vous en voulez pas non plus?
Vous penser pas quand même que l'éditeur va rogner sur sa marge quand même.....
shambala93
posted
the 02/02/2026 at 02:35 PM
Il est excellent !
shambala93
posted
the 02/02/2026 at 02:36 PM
cyr
Le problème est que des jeux « plus petits » sont parfois plus chers en physique sur les consoles de Nintendo que sur les consoles Sony. Pourquoi ?
metroidvania
posted
the 02/02/2026 at 02:43 PM
Excellent le blazblue
zephon
posted
the 02/02/2026 at 02:45 PM
shambala93
je penses qu'ils "gaspillent" des cartouche 64go donc ça coute le même prix que ton jeu fasse 15 go ou 69.
et quand les format plus petits vont arriver je suis pas sur que y ait une grosse différence de prix. (j'espère que si mais bon vu l'explosion du prix de la mémoire.......)
guiguif
posted
the 02/02/2026 at 02:48 PM
cyr
Je parles des prix de la version PS5/SW1
cyr
posted
the 02/02/2026 at 03:20 PM
shambala93
le prix de la cartouche VS le prix d'un bluray.
guiguif
vive le démat.
sonilka
posted
the 02/02/2026 at 05:02 PM
cyr
Vous penser pas quand même que l'éditeur va rogner sur sa marge quand même.....
Tout dépend la marge. Si c'est pour passer du simple au double juste, c'est prendre les joueurs pour des cons. Mais on a bien compris que certains éditeurs tenteront le coup en comptant sur les joueurs compulsifs qui voudront la version cartouche classique à tout prix (c'est le cas de le dire).
cyr
posted
the 02/02/2026 at 05:44 PM
sonilka
après le prix d'une cartouche, c'est entre 10€ et 15€.
Un jeux vendu a 19,99€ sur l'eshop, forcément tu va le payer 35-40€.
Avec le jeux a venir disney afternoon, 17€ sur l'eshop pour 40€ en cartouche .
Mais si c'était juste une question de poid du jeux, pour mettre le jeux sur cartouches ou sur gkc, je pense qu'il y aurait plus de jeux en cartouche
Mais le vrai problème, hors surcout de la cartouche, c'est la vitesse de celle ci.
La cartouche est au mieux 2x moins rapide que la memoire interne de la switch2.
Donc tous les jeux de cette gen comme resident evil requiem etc seront obligatoirement sur gkc.
Hélas c'est comme ça.
Même poketopia est sur gkc alors que lui soyons honnête, la cartouche ne l'aurais pas handicapé.
