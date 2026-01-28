NintendoEverything

– La version Switch 2 est plus belle que la version PS4 en mode graphique– La Switch 2 utilise une résolution dynamique située entre 1080p et 1440p, contre 1080p sur PS4– Elle fonctionne à 30 FPS en mode graphique, sauf lors de rares baisses de fréquence, comme durant les replays– La taille du jeu est plus petite sur Switch 2 (28,4 Go contre 38,5 Go sur Xbox Series S)– La résolution en mode performance est d'environ 792p à 1080p– Ce mode vise les 60 FPS– Les cube maps sont mis à jour à la moitié de la fréquence en mode performance et sont de résolution inférieure– Les ombres environnementales sont également statiques ici– L'éclairage volumétrique semble réduit ou absent en mode performance, et le SSR est pratiquement supprimé– Le jeu dispose d'un commutateur d'effets visuels améliorés qui peut légèrement améliorer les performances ; il désactive les étincelles des véhicules, les confettis de célébration et un effet de brume– Performance en mode portable : 684p à 828p, cible 60 FPS– Mode économie d'énergie portable : environ 540p, 30 FPS– Mode équilibré portable : 540p à 864p, 40 FPS– Mode graphique portable : 792p à 1080p, 30 FPS– Tous ces modes portables ont les lumières volumétriques désactivées, mais le SSR sur les côtés de la piste est activé pour les modes équilibré et graphique– Le mode performance en portable semble souvent se situer dans les 40 et 50 FPS, mais atteint 60 FPS lors des moments plus légers– Ce problème est moins important grâce à la prise en charge du VRR– Certaines différences favorisent la version Switch 2 par rapport à la Xbox Series S