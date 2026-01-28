– La version Switch 2 est plus belle que la version PS4 en mode graphique
– La Switch 2 utilise une résolution dynamique située entre 1080p et 1440p, contre 1080p sur PS4
– Elle fonctionne à 30 FPS en mode graphique, sauf lors de rares baisses de fréquence, comme durant les replays
– La taille du jeu est plus petite sur Switch 2 (28,4 Go contre 38,5 Go sur Xbox Series S)
– La résolution en mode performance est d'environ 792p à 1080p
– Ce mode vise les 60 FPS
– Les cube maps sont mis à jour à la moitié de la fréquence en mode performance et sont de résolution inférieure
– Les ombres environnementales sont également statiques ici
– L'éclairage volumétrique semble réduit ou absent en mode performance, et le SSR est pratiquement supprimé
– Le jeu dispose d'un commutateur d'effets visuels améliorés qui peut légèrement améliorer les performances ; il désactive les étincelles des véhicules, les confettis de célébration et un effet de brume
– Performance en mode portable : 684p à 828p, cible 60 FPS
– Mode économie d'énergie portable : environ 540p, 30 FPS
– Mode équilibré portable : 540p à 864p, 40 FPS
– Mode graphique portable : 792p à 1080p, 30 FPS
– Tous ces modes portables ont les lumières volumétriques désactivées, mais le SSR sur les côtés de la piste est activé pour les modes équilibré et graphique
– Le mode performance en portable semble souvent se situer dans les 40 et 50 FPS, mais atteint 60 FPS lors des moments plus légers
– Ce problème est moins important grâce à la prise en charge du VRR
– Certaines différences favorisent la version Switch 2 par rapport à la Xbox Series S
NintendoEverything
30€...je sais pas. A voir si durant le prochain Nintendo direct il y ai pas une alternative
https://www.youtube.com/watch?v=ElhQHvnbRys
zboubi480 : sur internet dans les commu gaming ça parle beaucoup de ce genre de sujet, mais la majorité des joueurs s’en tape totalement de tout ça et c'est bien le principal.
zboubi480 Ouai mais c'est surtout que beaucoup pense que la switch 2 est moins puissante qu'une ps4 alors que c'est plus complexe ,elle est plus proche de la serie S ,les Tflop servent a rien avec l'utilisation du dlss surtout que la switch 2 est bridé niveau cpu et gpu pour pas vidé la batterie et contenir la chauffe merci le 8nm ,pour rappel la switch 2 en dock elle dépasse pas les 15-20W alors quelle peut sortir 35W max .
tripy73 ah ce n'est qu'un petit détail mais je pense que c'est dut a l'optimisation du cpu qui dégrade pas mal de chose mais bon la switch 2 a 6 mois est elle arrive a s'aligné sur des version PS5XBOX sans problème comparé a la première switch qui pouvait même pas sorti de jeux ps4one sans optimisation de plusieurs année ou une réécriture du code du jeu cd projekt la démontré avec the witcher 3
"je pense qu'à un moment donner faudrait arrêter de comparer la switch 2 a la ps4 qui a 12 ans"
La NS2 est entre une PS4 et une PS5... disons une PS4 pro.
Je vois pas le probleme de comparer, On le dit et on le redit, la NS2 fait 1cm de large et consome 10Watt, mais ca, à chaque fois il faut vous le rappeler.
En docké elle detruit le steamDeck.
Mais elle a aussi des outils moderne, ce qui fait quel peut dans certains cas ce rapprocher d'une série s.
Mais je vois bien que c'est les tiers et nvidia qui on imposer a Nintendo.
Pour faire des portages rapides.
Même les gkc, c'est pas nintebdo qui c'est lever un matin et qui a proposer ça.
La mémoire de la consoles est plus rapide qu'une carte micro sd express, qui elle est plus rapide que la cartouche..
Sur mario kart world, le temps , c'est pratiquement le double pour lancer mario kart world avec la cartouche.
Et comme les jeux ps5/xbox série utilise le ssd.....
Je me deamnde , ce que pourrais donner un jeux develloper spécifiquement pour la switch2.
C'est pas nintendo qui va nous le montrer.
Peut être monolithe, quand on voit xenoblade X .
Bref c'est une bonne machine. Mais sont principal défaut et la durée de la batterie (bon je suis pas emmerder, ma pause déjeuner dure 1 heure ma au taf, et a la maison c'est principalement sur le dock que je l'utilise)
Megachips a foiré les cartouche switch2 avec des débit merdique loins d'un ssd et leur problème de faire des cartouche de 32-64 qui devait arrivé en masse depuis 2019-2020 retardé par des problème de choix de gravure etc .
Oh les prochain jeux estampillé switch 2 seront graphiquement proche de ce que l'on a sur ps5xbox mais la console a quelque mois et les tiers ont reçu les kit au compte goutte avec plusieurs mise a jour etc .
Monolith travaille sur plusieurs jeux donc j'espère un aperçu de leur prochain rpg ,surtout qu'il recherche activement un dev spécialisé sur la création de monde ouvert sous UE5.X .
La gravure en 8nm est un mauvais choix car en 5nm les horloge aurait pu etre booster de 25-50% avec une meilleur autonomie mais surtout la puce aurait été complete 2048Cuda .
tripy73 Le a78c est fait pour le jeux video comparé au autre mais c'est un arm est comme on a que des portage il faut convertir du x86 vers le arm64 et beaucoup de tiers galère ,tant que les dev ne développe pas des jeux spécifique a la switch 2 on aura des soucis divers.
Capcom est le premier a faire des jeux pensé pour la switch 2 avec prise en charge des outils RTX est pas des portage cela leur permet d'avoir des jeux sans grosse perte de visuel ,RE9 sera le premier exemple .
Si tu le dit qu'il est excellent, j'hésite plus a sortir les 29.99€ pour l'acheter.
Après je pense qu'il faut attendre un jeux développé uniquement pour la Switch 2, de nintendo (la on va attendre très longtemps) ou d'un autre développeurs pour voir ce que la switch 2 peut offrir.
Mais pour le moment, elle récolte le dernier resident evil reqiuem , pragmata et quelque autre titre récent, chose qu'on n'a plus vu depuis la gamecube....
Hâte de voir aussi panic button , qui on fait du très bon travail sur les doom pour la switch 1.
Les tiers devient fou de la switch 2 car elle gomme tout les problème de la switch 1 ,les tiers japonais sont présent et propose leur jeux s'il n'ont pas trop la flemme de faire des portage a l'arrache .
Avec l'acquisition de shiver ,tendo leur a donné comme travaille d'amélioré leur jeu pour la switch 2 ,ca commence a arrivé et ca va relancé certain jeux ,j'espère un astral chain en 60fps avec une meilleur résolution.
Il faut se rendre compte d'une chose la switch 2 se rapproche et même meilleur que les tel "gamer" vendu plus de 1000€ et cela ouvre un marché a tendo des jeux de studio Corréen/Chinois et autre sur mobile qui ne vont pas tarder a venir tot ou tard ,genshin impact était fonctionnel sur la switch 1 mais n'est jamais arrivé mais la switch 2 va changé pas mal de chose .