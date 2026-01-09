profile
Final Fantasy VII Rebirth
FF XIII, le chouchou des nouvelles générations chez Square
News


Dans une interview avec GamerBraves sur YouTube, Naoki Hamaguchi, le réalisateur de Final Fantasy VII Remake, a fait une révélation très intéressante.

Récemment, l'entreprise s'est développée et a évolué avec l'arrivée de nouveaux employés, et elle continue d'avancer. Les jeunes ne citent plus Final Fantasy VI, mais disent plutôt : « Oh oui, Final Fantasy XIII est mon préféré. » Je ressens donc vraiment le passage du temps.


La jeunesse qui fait honneur c'est beau, ça en fera rager certains, parfait ( je fais l'article que pour ça )




je viens de recevoir les ultimania



    posted the 01/09/2026 at 12:15 PM by rbz
    comments (12)
    ellegarden posted the 01/09/2026 at 12:18 PM
    Mon dieu
    jenicris posted the 01/09/2026 at 12:19 PM
    Chaque gen a son opus préféré qui est souvent son premier opus
    zephon posted the 01/09/2026 at 12:19 PM
    on s'en balek
    guiguif posted the 01/09/2026 at 12:23 PM
    La jeunesse qui fait honneur c'est beau, ça en fera rager certains, parfait
    Dans 10 ans ça sera FF16
    burningcrimson posted the 01/09/2026 at 12:33 PM
    Moi j'aime bien la trilogie FF XIII surtout les XIII-2 et XIII-3 par contre je n krais pas jusqu à dire que je les préfèrent aux anciens opus... Bon, dans yous les cas vivement les remasters.
    ouroboros4 posted the 01/09/2026 at 12:35 PM
    Pas du tout aimé
    alucardhellsing posted the 01/09/2026 at 12:35 PM
    perso le 13 c'est le pire pour moi !

    D'ailleurs pour le remake d'un FF j'espere qu'un jour ils vont se pencher tres serieusement sur un FF6 bordel revoir terra , shadow , locke , cyan , kefka , les armures magitek refait au gout du jour !
    shambala93 posted the 01/09/2026 at 12:37 PM
    J’ai refait la saga 13 y’a quelques temps et franchement quel cirque ont lui a fait pour jouer les pseudos puristes (moi le premier).
    Les musiques sont cool, les combats aussi. Quelques perso moins intéressant, ça vaut pas le VI mais tout de même.
    micheljackson posted the 01/09/2026 at 12:39 PM
    C'est catastrophique, le 13 étant le dernier clou dans le cercueil de cette saga, c'est désespérant de lire ça.
    zekk posted the 01/09/2026 at 12:48 PM
    Il y avait des idées intéressantes mais très mal exploitée et avec un linéarité digne d'un jeu de plate-forme 2D

    FF12 et 13 ont de bonnes bases mal exploitées qui pourraient être approfondies dans des épisodes futurs
    kroseur posted the 01/09/2026 at 12:49 PM
    Pire épisode ever le 13. C'est la ou tu te rendais compte que les ff n'avaient plus aucune ambition (hormis graphiquement ou il était quand même très bien pour l'époque). Couloir land et invocation transformers.
    aeris504 posted the 01/09/2026 at 12:50 PM
    Lol ca promet pour l'avenir de cette licence

    C'est pas demain la veille qu'elle va retrouver la grace des joueurs, et les ventes qui vont avec
