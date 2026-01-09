Récemment, l'entreprise s'est développée et a évolué avec l'arrivée de nouveaux employés, et elle continue d'avancer. Les jeunes ne citent plus Final Fantasy VI, mais disent plutôt : « Oh oui, Final Fantasy XIII est mon préféré. » Je ressens donc vraiment le passage du temps.

Dans une interview avec GamerBraves sur YouTube, Naoki Hamaguchi, le réalisateur de Final Fantasy VII Remake, a fait une révélation très intéressante.La jeunesse qui fait honneur c'est beau, ça en fera rager certains, parfait ( je fais l'article que pour ça )je viens de recevoir les ultimania