Dans une interview avec GamerBraves sur YouTube, Naoki Hamaguchi, le réalisateur de Final Fantasy VII Remake, a fait une révélation très intéressante.
Récemment, l'entreprise s'est développée et a évolué avec l'arrivée de nouveaux employés, et elle continue d'avancer. Les jeunes ne citent plus Final Fantasy VI, mais disent plutôt : « Oh oui, Final Fantasy XIII est mon préféré. » Je ressens donc vraiment le passage du temps.
La jeunesse qui fait honneur c'est beau, ça en fera rager certains, parfait ( je fais l'article que pour ça )
Dans 10 ans ça sera FF16
D'ailleurs pour le remake d'un FF j'espere qu'un jour ils vont se pencher tres serieusement sur un FF6 bordel revoir terra , shadow , locke , cyan , kefka , les armures magitek refait au gout du jour !
Les musiques sont cool, les combats aussi. Quelques perso moins intéressant, ça vaut pas le VI mais tout de même.
FF12 et 13 ont de bonnes bases mal exploitées qui pourraient être approfondies dans des épisodes futurs
C'est pas demain la veille qu'elle va retrouver la grace des joueurs, et les ventes qui vont avec