Jeux Video

Selon l'insider Jeff Sneider :- Après plusieurs reboots dont de la daube fumante woke, le reboot de Blade aurait finalement été annulé.- Le personnage cette fois interprété par Mahershala Ali survivra néanmoins, mais au travers d'un cross-over (adaptation de Midnight Sons), s'il voit réellement le jour.Décidément hein