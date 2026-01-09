profile
MCU : Blade, le sketch continue
Jeux Video


Selon l'insider Jeff Sneider :

- Après plusieurs reboots dont de la daube fumante woke, le reboot de Blade aurait finalement été annulé.
- Le personnage cette fois interprété par Mahershala Ali survivra néanmoins, mais au travers d'un cross-over (adaptation de Midnight Sons), s'il voit réellement le jour.


Décidément hein

    posted the 01/09/2026 at 09:06 AM by shanks
    comments (12)
    tyler33 posted the 01/09/2026 at 09:14 AM
    C'est assez hallucinant quand meme.
    shinz0 posted the 01/09/2026 at 09:16 AM
    "There's only one Blade...and there's only ever gonna be one Blade"
    victornewman posted the 01/09/2026 at 09:21 AM
    Disons plutôt qu’un film avec un héros black dans la nouvelle Amérique de Donald n’est plus très bankable...
    magneto860 posted the 01/09/2026 at 09:21 AM
    Il apparaît dans la scène post-générique du film le moins connecté au MCU il me semble (Les Eternels).

    Son rôle actuel est donc aussi anecdotique que Skaar, du coup (quelques secondes dans Miss Hulk).

    Je ne sais pas si le jeu vidéo Midnight Sons a bien fonctionné. Je me doute qu'il faut de nouvelles équipes pour Avengers 9, mais pas sûr que ce soit du génie ce recyclage...
    rogeraf posted the 01/09/2026 at 09:23 AM
    Blade c'est Wesley Snipse ! J'ai du massacrer son nom
    magneto860 posted the 01/09/2026 at 09:25 AM
    victornewman Autant on peut lui attribuer les revirements sur le DEI, autant je ne pense pas que les studios s'inquiètent de la présidence américaine. Le temps que le film soit réalisé et prêt à sortir, Donald ne sera plus président.

    Captain America 4 n'a pas floppé parce que son héros était noir, mais plutôt parce que c'était un film politisé / un film à message (et un film plutôt mauvais pour ne rien arranger).
    yanssou posted the 01/09/2026 at 09:25 AM
    C'est la faute de Disney surtout qui avait proposé des scénars à l'acteur qui lui avait refusé car c'etais écrit avec les pieds comme dab. Je donne raison à l'acteur, vaut mieux un bon film qu'un film éclaté.

    On va attendre le jeu c'est mieux que rien.
    leduclebowski posted the 01/09/2026 at 09:31 AM
    "De la daube fumante woke." A un moment faut aller se faire soigner
    adamjensen posted the 01/09/2026 at 09:38 AM
    C'est pas grave.
    Les 3 de Wesley Snipes suffisent amplement.
    burningcrimson posted the 01/09/2026 at 09:55 AM
    victornewman Je pense pas, le 1er film black panther a tres bien marché 3t est sortie quand Trump etait président (1er mandat)
    akinen posted the 01/09/2026 at 10:01 AM
    Pourtant y’a rien de compliqué. Si on se base uniquement sur les 3 premiers films (et on peut ignorer le dernier)

    - Blade est black
    - Les vampires sont de toutes natures, c’est le concept. Ils se cachant dans toutes les strates de la societé.
    -Il les bousillent et perd pas son temps en amourette

    C’est ça le défi impossible à relever?
    shanks posted the 01/09/2026 at 10:14 AM
    leduclebowski
    Bien sûr, le wokisme qui a frappé le MCU dès la fin de l'arc Infinity n'a aucun rapport avec le fait qu'une des versions envisagées pour le reboot de Blade proposait ça : « l'histoire a un temps évolué vers un récit centré sur les femmes et riche en leçons de vie », et que « Blade a été relégué au quatrième rôle principal ». (Source : Variety)
