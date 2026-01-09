- Après plusieurs reboots dont de la daube fumante woke, le reboot de Blade aurait finalement été annulé.
- Le personnage cette fois interprété par Mahershala Ali survivra néanmoins, mais au travers d'un cross-over (adaptation de Midnight Sons), s'il voit réellement le jour.
Son rôle actuel est donc aussi anecdotique que Skaar, du coup (quelques secondes dans Miss Hulk).
Je ne sais pas si le jeu vidéo Midnight Sons a bien fonctionné. Je me doute qu'il faut de nouvelles équipes pour Avengers 9, mais pas sûr que ce soit du génie ce recyclage...
Captain America 4 n'a pas floppé parce que son héros était noir, mais plutôt parce que c'était un film politisé / un film à message (et un film plutôt mauvais pour ne rien arranger).
On va attendre le jeu c'est mieux que rien.
Les 3 de Wesley Snipes suffisent amplement.
- Blade est black
- Les vampires sont de toutes natures, c’est le concept. Ils se cachant dans toutes les strates de la societé.
-Il les bousillent et perd pas son temps en amourette
C’est ça le défi impossible à relever?
Bien sûr, le wokisme qui a frappé le MCU dès la fin de l'arc Infinity n'a aucun rapport avec le fait qu'une des versions envisagées pour le reboot de Blade proposait ça : « l'histoire a un temps évolué vers un récit centré sur les femmes et riche en leçons de vie », et que « Blade a été relégué au quatrième rôle principal ». (Source : Variety)